Sin la sentencia del Tribunal Supremo todavía en la mano -«algo inusual», admiten- las partes aún son reacias a hacer valoraciones. La Junta de Extremadura asegura que va a esperar a conocer el contenido del fallo que llegará en los próximos días, mientras Ecologistas en Acción se muestra de entrada contenta y optimista. «Esta decisión reconoce lo que venimos defendiendo desde el principio, no se puede urbanizar un espacio natural», valora José María Trillo, el abogado de la organización ecologista, que prefiere esperar al fallo antes de entrar en más detalles.

«Nadie esperaba esto ahora», reconoce Luis Díaz-Ambrona, el abogado extremeño de buena parte de los propietarios de los 185 chalés construidos y vendidos en la isla cacereña. A su juicio, no se esperaba esta decisión «porque el último auto del TSJEx iba tan fundamentado y tan bien argumentado que no pensaba que el Supremo pudiera revocar la decisión tomada», admite. «Es un día triste para Extremadura. Es una decisión absurda que no beneficia a nadie y es incomprensible que un complejo modélico en España y en Europa se ordene echar abajo a estas alturas. Más aún cuando ya se ha visto que desde que está el complejo el número de aves y su variedad ha mejorado mucho. Incluso hay una pareja de linces en la zona, algo que nunca se había visto», destaca Díaz-Ambrona.

El letrado insiste, además, en que tanto la promotora del complejo como los compradores de las viviendas actuaron con la confianza de que aquello era legal y contaba con todas las licencias. La mayoría de sus clientes son propietarios de Madrid (a menos de dos horas de Madrid), muchas familias jóvenes con hijos, que adquirieron estas viviendas como segunda residencia para el recreo y el ocio durante los fines de semana y las vacaciones. «Es gente que ha invertido ahí sus ahorros, que ha montado un proyecto de vida que ahora ven truncado». El abogado reconoce que aunque podrían tener derecho a una indemnización si finalmente se demoliera el complejo, «lo que ellos menos desean es eso, quieren sus casas».

El presidente del Partido Popular extremeño, José Antonio Monago, también se ha pronunciado en redes sociales sobre esta última decisión. Considera que «no es justo» la demolición ya que el complejo «crea empleo y fija población al territorio», una razón especialmente importante, dijo, en una región como Extremadura «que es Objetivo 1 para la Unión Europea, con la mayor tasa de desempleo y pobreza del país y yéndose los jóvenes por miles cada año».

Por su parte, Ángel Pedro Martínez, el alcalde de Berrocalejo, municipio que alberga el 30% de la superficie de Isla de Valdecañas, reconoció ayer que este último fallo les ha cogido «de improviso» y lamentó «la desagradable noticia». «Nosotros siempre hemos dicho que la naturaleza es compatible con la construcción, sino los pueblos se van muriendo», informa Efe.