¿Cuándo debo vacunarme si me contagié en enero? Con las numerosas modificaciones que se han aplicado ya en la estrategia de vacunación, no es de extrañar que sean muchos los que no tengan claro cuándo se deben vacunar de la tercera dosis, sobre todo, quienes se contagiaron por coronavirus el mes pasado, en plena sexta ola de la pandemia.

La Comisión de Salud Pública aprobó a comienzos del pasado mes de enero que, a partir de entonces, las personas contagiadas por coronavirus recibiesen la tercera dosis de la vacuna a partir de las cuatro semanas del diagnóstico de la infección. Debido a que esta decisión fue muy cuestionada por virólogos e inmunólogos, ya que consideraban que el intervalo entre la infección y el pinchazo era muy corto, la comisión acordó el 25 de enero una «recomendación» para que la tercera dosis se reciba a los cinco meses, aunque se mantiene la opción de que sea a las cuatro semanas. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, un total de 79.412 extremeños dieron positivo el pasado enero. A preguntas de este diario sobre cuándo deben vacunarse estas personas de la tercera dosis, ya que serían las primeras a las que les afecta esta nueva norma, desde el departamento regional se limitan a indicar que pueden hacerlo «a partir de las cuatro semanas, pero se recomienda esperar cinco meses». A tenor de esta respuesta, no especifican cuál va a ser la estrategia vacunal que siga el Gobierno regional en este sentido, es decir, si se va a decantar por un intervalo o por otro. Sobre esta cuestión, desde la Consejería señalan que los interesados podrán acudir a recibir este pinchazo de refuerzo a los centros de salud o puntos de vacunación, en función de dónde residan. Tampoco está muy claro si las personas serán contactadas por el Servicio Extremeño de Salud o deberán ser estas las que acudan cuando lo estimen conveniente: «Si no le llaman, el paciente puede llamar a su centro de salud o solicitar autocita, depende del área de salud». Por último, recordar que el Ministerio de Sanidad justificó el retraso de cuatro semanas a cinco meses señalando que la infección tras completar la pauta vacunal con dos dosis hace que se desarrolle «una respuesta inmune más potente» para neutralizar otras variantes del virus.