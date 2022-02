El presidente del PP, José Antonio Monago, ha afirmado este jueves, en alusión a la sentencia que obliga a la demolición total del complejo de Isla de Valdecañas, que el exceso de protección ambiental "hace que se queden los pájaros y se vayan las personas".

"El Derecho tiene que ser sentido común y justicia, y me parece que esto no va por el buen camino", ha añadido Monago, quien, no obstante, ha mostrado su respeto a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que han emitido la sentencia.

A su juicio, el derribo total del complejo es "un despropósito" para una región con una alta tasa de desempleo, que aún es Objetivo 1 de la UE, con altos índices de despoblación y "un éxodo masivo".

"La solución no puede ser, como se pretende", que el paraje se restituya a su estado original, pues eso implicaría volver a “plantar eucaliptos y poner lavadoras viejas, que es lo que había antes”.

“Tiramos las ilusiones y el empleo que se ha generado por la borda para volver a poner eucaliptos” ha lamentado Monago.

El presidente del PP también ha calificado como “tremendamente injusto” que se esté pleiteando desde un despacho de Madrid por parte de una organización ecologista, que “tiene todo el derecho del mundo a plantearlo”, pero “los ciudadanos de El Gordo y Berrocalejo que viven de esto no se lo merecen”.

Preguntado por si estaría de acuerdo con Fernández Vara en el hecho de revisar las leyes de protección ambiental, Monago ha mostrado su sorpresa por las declaraciones del presidente de la Junta ya que, según ha recordado, fue un gobierno socialista del que Vara formaba parte como consejero el que declaró Valdecañas como zona protegida.

"Aquí el problema es de interpretación” porque hay zonas Red Natura en el resto de Europa que sí están permitidas distintas actividades mientras que aquí no te dejan, ha agregado.

Para Monago, el hecho de derribarlo es un “mazazo” porque Extremadura “no se puede permitir” pagar más de 140 millones de euros que se estima tendría que pagar la comunidad autónoma y se ha mostrado a favor de que la Junta de Extremadura “recurra la sentencia al Tribunal Constitucional, a Estrasburgo y si mañana hay un órgano en Marte, también a Marte. Donde haga falta” ha finalizado.