Que los ciudadanos «sigan teniendo cuidado», porque aunque existe «una caída constante y mantenida» de la incidencia en la última semana, «continúan produciéndose contagios». «Nos podemos acabar creyendo que como no hay que ponérsela fuera, ya ni la sacas y tampoco te la pones dentro». Fue el mensaje que envió ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que se aplique prevención desde hoy, cuando entra en vigor la nueva normativa por la que las mascarillas dejan de ser obligatorias en los espacios abiertos. Las excepciones son las de siempre: cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio con otras personas no convivientes y en eventos multitudinarios. En caso de aglomeraciones urbanas, se recomienda echar mano del tapabocas pero no será obligatorio.

Este paso adelante se da cuando la sexta ola lleva ya varias jornadas remitiendo, no solo en Extremadura sino en todo el país. Ahora surge el debate de cuándo se eliminará también la obligatoriedad de llevar mascarilla en los espacios cerrados; si en las próximas semanas se establecerá una nueva norma que permitirá guardar el tapabocas en el bolsillo y sacarlo solo en momentos puntuales. Todo dependerá de cómo evolucione el propio virus. Ahora mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) baraja tres escenarios, dos de ellos optimistas y otro pesimista. El primer significaría una continuación de la situación actual, en la que el coronavirus se sigue transmitiendo, pero sin provocar excesivos casos graves. La segunda opción contemplada permitiría controlar el SARS-COV-2 de manera similar a como se gestiona anualmente la temporada de gripe. Un tercer marco, el más pesimista, contempla el surgimiento de nuevas variantes, que crearían una situación comprable a la de 2020, cuando la gente aún era muy vulnerable y era probable que se desarrollaran formas graves de la enfermedad. De momento, la sexta ola se va marchando.