«Cuando se elimina una medida porque se considera que ya no es necesaria, la gente tiende a relajarse. Es lo que podría ocurrir ahora con la nueva norma que establece que las mascarillas ya no son obligatorias en el exterior, que podría provocar que se dejen de usar en otros contextos y, en consecuencia, que suba el número de casos de covid. Es evidente que la comunidad científica cuestionaba esta medida en espacios exteriores porque el riesgo de contagio es mínimo. La gestión ha sido un poco ineficaz en este sentido, pero lo cierto es que no haría falta ninguna normativa concreta si todos supiéramos cómo usarla». Es el resumen que hace el virólogo placentino Alejandro Pascual, que desarrolla su trabajo en el hospital de La Paz de Madrid. A estas alturas de la pandemia, apela directamente al sentido común y la responsabilidad individual.

Hace esta valoración en el primer día en el que el tapabocas ya no es necesario para estar en la calle, al aire libre, aunque esto no significa que haya desaparecido en el exterior. En Extremadura hay quienes temen ir sin ella y quienes defienden que se debe perder el miedo, son los dos extremos.

«Depende del contexto. No es lo mismo una plaza con poca gente que un mercadillo abarrotado», explica Pascual. No obstante, según recoge la nueva normativa, el tapabocas será recomendable pero no obligatorio en las aglomeraciones urbanas.

Otro asunto sobre el que quiso pronunciarse este virólogo extremeño fue la posible reducción de las cuarentenas. En este caso, se posiciona en contra porque asegura que con la variante ómicron lo correcto es seguir con un aislamiento de siete días para evitar contagios cuando el virus aún resulta peligroso en la persona que ha enfermado.

Ismael Pérez, de Badajoz: «Que cada uno haga lo que crea conveniente»

Aunque ayer ya no era obligatorio llevar mascarilla al aire libre, Ismael la mantiene «por precaución, por si acaso». «Trabajo de cara al público, en pubs y en bares» y por eso no se plantea quitarse esta protección, no solo por motivos de salud, sino porque el contagio supone un trastorno para el trabajador y para la empresa. Por la calle y en el trabajo, siempre la lleva puesta y no le obsesiona quitársela. «Si vas sin ella es como si la echaras de menos». En cuanto a la decisión de que ya no sea obligatoria en la calle, defiende la «libre elección, que cada uno haga lo que crea conveniente, porque gracias a dios la cosa va bien».

Sara Brillo, de Cáceres: «No quiero vivir con miedo y no lo tengo»

Sara Brillo pasea por la plaza Mayor con una sensación de libertad que hacía meses que no experimentaba. El 21 de enero decidió trenzar su pelo: «He tenido tanto éxito que hasta me he echado un novio», dice entre risas. Esta cacereña es de la que consideran que al aire libre no es necesaria la mascarilla. «Con el covid hay muchas contradicciones y cambios de criterio, pero entiendo que esta medida de liberación es un acierto». Cuida de su abuelo y asegura: «No quiero vivir con miedo y no lo tengo. No me gusta vivir tan restringida», dice mientras a modo de arquera se libera al fin del tapabocas.

Ángel y Pilar, desde Cáceres: «Lo tomamos con mucha prudencia»

Ángel Navarro y Pilar Marcos, asturianos jubilados, han venido a Cáceres a pasar el fin de semana. Al salir del alojamiento donde se encuentran hospedados, por unos segundos se quitaron la mascarilla, pero al mirar a su alrededor se encontraron con una ciudad que prefiere mantener la protección. «Es un alivio y mucha gente estaba solicitando esta medida. No obstante nosotros nos lo tomamos con mucha prudencia», indica Ángel, quien por cierto pasó en la capital una gran parte de su infancia porque su abuelo era de aquí. Ahora vuelven a tomar el puso a Cáceres, pero con la mascarilla puesta.

Álvaro Calero, de Badajoz: «Es absurdo llevarla en espacios al aire libre»

Álvaro cruzaba ayer al mediodía la plaza de España de Badajoz sin una mascarilla que ocultase parte de su rostro. Era el primer día con libertad para desprenderse de ella en la calle, pero para él no ha cambiado nada, porque aseguró que en espacios libres no la usa nunca. «No la llevo desde hace mucho tiempo, no estoy a favor de usar mascarilla en la vía pública, es absurdo». En interiores sí lo respeta «y a día de hoy la sigo usando». De hecho, la llevaba en la mano. «Solo me la pongo si entro en algún sitio y en el trabajo, si estoy solo, tampoco, solo si es un espacio cerrado y hay más gente».