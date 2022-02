«Las quejas de los vecinos se solucionan hablando tranquilamente. Me voy a tomar un café con ellos y les digo, ‘¿por esta chorrada vais a discutir? Venga vamos a intentar llegar a un acuerdo’ y en la mayoría de los casos ni siquiera tiene que hacerse un acto de conciliación», cuenta Antonia Francisca Villa (63 años), la juez de paz de Almaraz, donde todos la conocen como Paqui. Como ella hay cerca de 370 extremeños que desempeñan este cargo en sus respectivas localidades.

En sus competencias queda incluida la resolución de los procesos cuya cuantía no exceda de los 90 euros, los actos de conciliación o los trámites del Registro Civil. Los molestos ladridos de un perro por la noche, alguien que acostumbra a tirar donde no debe el agua sucia después de fregar o pequeñas deudas. Y muchos asuntos relacionados con las lindes y las obras en paredes medianeras. Son algunos de los conflictos vecinales que tratan de resolver estos ‘jueces de cercanía’. Problemas que pueden parecer poco trascendentes a priori, pero «la gente a veces se pone muy fiera con cosas que no tienen la más mínima importancia», recuerda Villa. Se trata de «tener mano izquierda», arguye. Si el arrendatario no paga una cerca, «le dices, ‘mira, si no se lo puedes pagar todo de una vez, lo haces en dos. Si no, os vais a tener que gastar un montón de dinero en procurador y abogado’», pone como ejemplo.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, aprobado en Consejo de Ministros en abril del año pasado plantea la desaparición de esta figura y su sustitución por unas oficinas municipales de justicia. «Si los jueces de paz desaparecen, los juzgados de instrucción van a tener mucho más trabajo», avisa Villa. Ella llegó al cargo hace siete años. «Me había quedado viuda y esto fue una forma de estar ocupada», rememora. Es, además, la decana de una agrupación de juzgados, que atienden dos funcionarios del ministerio y que presta servicio a 17 localidades. «Es verdad que hay alguna gente que te da bastantes quebraderos de cabeza, pero tienes la satisfacción de que evitas esto o aquello, te sientes realizada y útil porque ayudas a los vecinos. Si esto lo quitan, la gente de los pueblos va a perder mucho, y ya se están perdiendo demasiadas cosas en ellos», defiende.

Cada mañana se pasa por el ayuntamiento, que es el encargado del Registro Civil, y firma los documentos pendientes. «Lo llevamos todo al día. Si se necesita una partida de nacimiento, de defunción o una fe de vida, en el día se hace», recalca. Luego se acerca al juzgado. «Yo conozco aquí a toda la gente y cuando hay que notificarles algo pues les facilito los teléfonos o las direcciones», resume. «Yo, no tengo horario. Esto son las 24 horas del día, sábados domingos o días de fiesta y como yo todos los jueces de paz. Alguien que tiene un problema viene a mi casa a las tres o las cuatro de la tarde», remarca.

Es el Ministerio de Justicia el que se hace cargo de la retribución de los jueces de paz, cuya cuantía depende de la población a la que atiendan. Para una que no supere los dos mil habitantes ronda los 1.100 euros anuales, menos de cien al mes. «Si tuviera que contar los cafés o las cañas que pago para mediar no tengo bastante», ironiza.

Conforme a la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la región hay actualmente 367 juzgados de paz, de los que 216 están en la provincia de Cáceres y los restantes 151 en la de Badajoz. Están repartidos en 64 agrupaciones (30 y 34, respectivamente), en cada una de las cuales hay dos funcionarios que son los que dan servicio a todos los juzgados de paz de la comunidad autónoma.

Una pérdida para los pueblos

Francisco Lasheras es el presidente de la Asociación Democrática de Juzgados de Paz (ADJP), un colectivo que este 2022 cumplía tres décadas de andadura. En lugar de celebrarlas, esta asociación de ámbito nacional que agrupaba a jueces de paz y secretarios, está finalizando los trámites para su disolución. «Ya solo falta darla de baja en el Ministerio del Interior», lamenta Lasheras, que da por «casi seguro» que a final de año, después de cerca de dos siglos de historia, la figura del juez de paz también dejará de existir «de un plumazo». Un objetivo que, de una u otra forma, asegura que han tenido desde que arrancó este siglo los diferentes gobiernos tanto del PP como del PSOE, y que tuvo un punto de inflexión en el 2015, con la reforma del Código Penal que les recortó las competencias y funciones, dejando de resolver juicios de faltas mediante conciliación.

Ahora, sostiene que su sustitución por las oficinas municipales de justicia será muy lesiva para las pequeñas poblaciones. «Por mucho que el ministerio lo quiera pintar de otro modo, los pueblos perderán un servicio que tenían hasta ahora», alega, ya que pronostica que estas oficinas serán «más de información que de tramitación». El perjuicio para los municipios, continúa, será también económico, ya que al frente de ellas habrá funcionarios del ministerio solo si la localidad «tiene más de siete mil vecinos» pero si cuenta con menos este puesto de trabajo tendrá que correr a cargo «de la administración local. Los ayuntamientos y las diputaciones no se han dado cuenta todavía de que esto les va a costar dinero. Y para dar un servicio que ya tienen, mucho más completo, con el juzgado de paz actual».

Hace hincapié en que «el juez de paz es un conciliador que, si sabe y ha querido aprender, puede resolver cualquier pequeña discordia. Aquí no vale una persona muy documentada, o porque tenga carrera. Aquí vale la persona del pueblo, que sea formal y tenga interés y tiempo. Eso ahora se perderá, y estas conciliaciones habrá que pagarlas», remacha.

José Antonio Barca, coordinador del sector Administración de Justicia de Extremadura de CCOO, se muestra «radicalmente en contra de la supresión» de los juzgados de paz. «La justicia hay que acercarla al ciudadano, no al revés, sobre todo en territorios como Extremadura donde las distancias entre una población y otra son a veces tremendas», alega. No obstante, él se muestra más escéptico sobre la posibilidad de que realmente el final de estos órganos esté cerca. En especial tras la sustitución el año pasado de Juan Carlos Campo, el ministro que presentó el anteproyecto, una vez que «en la administración de Justicia, cada vez que llega un ministro o un secretario de Estado nuevos, quiere cambiar las cosas. Sistemáticamente ha pasado siempre».

Cree que de momento la implantación de estos cambios «es algo que está parado, de hecho a nosotros no nos han vuelto a llamar para ninguna mesa de negociación en la que tratar ese tema». Barca participó hace dos décadas en el proyecto para poner en marcha las agrupaciones de juzgados de paz en Extremadura. Fueron creadas para ayudar a descongestionar los juzgados de instrucción y para que los ciudadanos de estos municipios tuvieran un lugar donde practicar una serie de diligencias que le evitaban tener que desplazarse. Aparte, sus funcionarios se mueven también por todos los pueblos de su radio de acción «un día o dos a la semana» para que, si así se desea, no haya que acercarse siquiera al juzgado de paz principal para cumplimentar estas cuestiones. «Las agrupaciones hacen una buena labor. Otra cosa es que se le aumenten las competencias, porque en ellas hay personal técnico muy cualificado, gestores y funcionarios de auxilio. Pero las tienen que mantener sí o sí. La justicia de paz es necesaria», asevera. En todo caso, defiende que, si se les dan más responsabilidades, eso debería ir acompañado de su modernización. «Ninguna agrupación está conectada a la plataforma del ministerio ni tiene los programas de gestión del resto de órganos judiciales. Eso deben subsanarlo, es un tremendo fallo, porque las agrupaciones son parte de la Administración de Justicia, tenían que estar interconectadas con los juzgados». Por el contrario, critica, a día de hoy hasta «tienen que hacerse sus propios formularios con Word».

Jueces legos

Los Juzgados de Paz son servidos por jueces legos, es decir, personas que no pertenecen a la carrera judicial, a diferencia del resto de los órganos judiciales existentes en España. Son elegidos por la mayoría absoluta del pleno de cada ayuntamiento, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Posteriormente los nombra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por periodos, renovables, de cuatro años.

María Jesús Prieto (45 años) lleva apenas un par de meses al frente del Juzgado de Paz de Cañamero. Es la directora de los pisos tutelados de la localidad, en los que lleva veinte años, y también trabaja con la funeraria local. «Yo sé cómo va toda la tramitación que hay de papeles tanto de nacimientos como de defunciones, porque llevo trabajando muchos años con el ayuntamiento. Por eso me lo propusieron», señala. Además, apostilla, «soy una persona tranquila, que conozco a toda la gente y me llevo muy bien con ella». En este tiempo ya la le ha tocado mediar en alguna que otra disputa, habitualmente relacionadas con lindes de fincas o algún impago. «Este es un pueblo tranquilo, nos conocemos todos, y la gente se aviene y suele llegar a un acuerdo. Hasta ahora la verdad es que no he tenido problemas con nadie», destaca.

«A veces lo que les cuesta es dar ese primer pasito para arreglar las cosas. Entonces, que tú seas quien lo hagas y hables con las dos partes antes, es el arranque principal para que no se llegue a juicio», expone. Conocer a la gente «hace mucho porque tú ya vas sabiendo cómo es esa persona, si es sociable o no, si tiene problemas con su familia o de otro tipo... Ellos te conocen a ti y tú a ellos. No es como si viniese alguien de fuera», indica María Jesús. Por lo demás, «firmas, firmas y más firmas», de documentación que previamente tramitan en el ayuntamiento, ya sean de partidas de nacimiento, defunciones o certificados de empadronamiento, algo que, por lo demás, «no quita mucho tiempo porque estamos bien organizados».

Todos los juzgados de paz tienen una asignación económica con cargo de los presupuestos estatales y que se les da a los ayuntamientos para compensar los gastos que les ocasionan. La cabecera tiene, aparte de la propia, el 50% de la que le corresponde a cada uno de los juzgados de paz a los que atiende en su zona de influencia. «Jurídicamente, a los vecinos de otros pueblos se les da la opción de hacer la diligencia en su localidad o venirse al decano. Les queda también cerca y para ellos es más discreto, porque si van al juzgado de su pueblo se entera todo el mundo», explica Tomás Miquel, gestor de la Agrupación de Juzgados de Paz de Almaraz, en la que trabaja desde hace unos veinte años.

Considera que la desaparición de los jueces de paz sería un error por la «gran función» que desempeñan en el ámbito de las conciliaciones, además de las relativas al Registro Civil. Sobre la creación de las oficinas municipales, apunta que «si la intención es rebajar la presión de trabajo de los juzgados de primera instancia e instrucción utilizando el personal de las agrupaciones, nos van a tener que dar los medios» para asumir esas tareas. Miquel incide también en que a día de hoy siguen sin estar interconectados con la red del Ministerio de Justicia. «Si quieren que seamos oficinas delegadas, todo esto tendrían que arreglarlo», concluye.

Hay 64 agrupaciones de juzgados de paz en la región, cada una con dos funcionarios del Ministerio de Justicia

«Nosotros estamos siempre de guardia, incluso los fines de semana por si hay que entregar licencias de sepultura o cualquier cosa que haga falta. Además de la responsabilidad que tenemos, porque nuestra firma va en toda la tramitación del juzgado y en todos los asuntos del registro», subraya Violeta Rodríguez (55 años), que lleva 32 años como juez de paz en Alburquerque, otra de las cabeceras de agrupación extremeñas.

«Conoces los problemas de los vecinos y les puedes ayudar en determinadas situaciones. También compartes con ellos algunos buenos momentos, como las bodas», aduce Rodríguez, maestra en la guardería municipal. En el lado de las cosas más complicadas que le ha tocado hacer, menciona los levantamientos de cadáver, algo que hasta hace unos años formaba parte de sus atribuciones.

«Aquí se agilizan muchos trámites relacionados con la administración de justicia y se le quita trabajo a los juzgados de instrucción de Badajoz, que están muy saturados. Es importante que los juzgados de paz se mantengan, también por la labor de Registro Civil, que evita al ciudadano tener que trasladarse para obtener los papeles que le hagan falta», aduce.

Flexibilidad

Para Soledad Barbancho (33 años), sin el juez de paz los vecinos de los pueblos dejarían de tener «la flexibilidad» de la que disponen ahora para realizar determinados actos y trámites. «Si alguien se quiere casar y no puede por la mañana, nosotros le abrimos el ayuntamiento por la tarde. Eso en otros sitios no se hace, te mandan la hora y tienes que ir a esa estés trabajando o no. En cambio, en el ayuntamiento ofrecemos esa posibilidad, igual que con los actos de conciliación», asegura. Tras quedarse en el paro en 2016, esta diplomada en Ciencias Empresariales decidió presentarse para el cargo, que ocupa desde inicios del año siguiente. Siempre ha vivido en el pueblo «y la gente me conoce, también a través de su padre, que fue municipal toda la vida», puntualiza. La experiencia de estos años le ha permitido «conocer cómo funciona el Ministerio de Justicia, un mundo que siempre me había llamado la atención. Me he hecho una idea del trabajo que tienen y me ha gustado muchísimo».

En cuanto a los actos de conciliación, perros que ladran por la noche y son un incordio para algún vecino, problemas con humedades entre viviendas o comunidades de propietarios que desconfían de cómo se está administrando el dinero son algunos de los conflictos en los que ha tenido que mediar. «Algunos se han complicado y ha habido que llamar a los municipales», indica, la vez que reconoce que esta suele ser la más parte más complicada de sus funciones, porque frecuentemente «te das cuenta» de que ambos litigantes tienen «su parte de razón». Ahora está trabajando como técnico de empleo en el Sexpe, en Mérida, por lo que ha tenido que reducir la frecuencia con la que se pasa por el juzgado, al que antes iba a diario, «era mi rutina». Lo que más hace, certificados de nacimiento y defunción, y «comparecencias para las parejas que se quieren casar», algunas de novios que «que conozco desde el instituto».

Los jueces de paz son elegidos por el pleno de cada ayuntamiento por periodos de cuatro años y nombrados por el Tribunal Superior de Justicia

«Lo hago con ilusión. Es algo que me gusta, me siento muy bien cuando alguien me confía un problema. Intento ponerme en contacto con las personas y que por mediación mía lleguen a un acuerdo y se solucionen los problemas. Para mí eso es una satisfacción grandísima, un orgullo», subraya Amparo Blanco (68 años), titular del Juzgado de Paz de Cabeza la Vaca, localidad a la que retornó en 2003 después de 29 años residiendo fuera de ella. «Cuando volví al pueblo a la gente mayor la conocía a toda, pero a la joven no» revive. Un año trabajando en el ayuntamiento como administrativa y la labor en la asociación de personas con discapacidad –una de sus hijas lo es— que puso en marcha junto con otro vecino le hicieron ir aumentando más el contacto con los habitantes del pueblo y con sus responsables políticos. Así que cuando salió la plaza «me dijeron que por qué no me presentaba».

«Hay que escuchar a la gente, porque muchas veces cuando tiene un problema lo que quiere es sobre todo eso, que se les escuche. Y el no hablar crea conflictos sin necesidad», razona Blanco. «Estoy segura que la gente de mi pueblo, y no es porque sea el mío, tiene muy buen corazón», arguye, pero muchas veces «nos hacemos daño sin ser conscientes de ello. Cada parte te cuenta su versión del problema y yo les hago ver el término medio».

Refiere también los vínculos de confianza que se establecen. «Saben que te van a contar algo y que lo único que vas a hacer es intentar solucionarlo, pero sin que sirva de comentario para los demás. He notado esa confianza y es algo que me ha hecho sentir muy bien».

«Me presenté porque, la verdad, a mí me gusta hablar con las personas y que todo el mundo esté a buenas. Hubo tres candidatos y me votaron a mí», cuenta José Pedro Farrona (58 años), juez de paz de Monesterio, sobre cómo llegó al cargo. De eso ya va para doce años. «Mi función es hablar con la gente antes de que lleguen a juicio. Como regla general hemos tenido bastante éxito en eso», sintetiza Farrona, encargado del supermercado Spar de la localidad y que reconoce que el juzgado de paz le quita a veces más horas de las que desearía. «Esto es más para una persona que pueda disponer de bastante tiempo libre».

Este último mes se han formalizado en el juzgado ocho expedientes de enlaces matrimoniales para que, una vez los aprueben en Zafra, entre marzo y abril poder oficiar las respectivas bodas, uno de los momentos, señala, que más le agradan de su desempeño. «Me gusta ayudar y ponerle las cosas fáciles a la gente», como cuando busca las partidas de nacimiento que a menudo le solicitan para hacer árboles genealógicos. «Tiene su trabajo ir buscando libro por libro», remarca.