El resultado de las elecciones autonómicas del pasado domingo en Castilla y León ha tenido diferentes lecturas por parte de los partidos políticos extremeños. Y es que, aunque no se pueden hacer extrapolaciones territoriales, se marcan tendencias y ahí destacan el ascenso del VOX, la caída del PSOE o la práctica desaparición de Ciudadanos. También que el PP no sale bien parado al no obtener el triunfo arrollador que esperaba y tener que contar con la extrema derecha para alcanzar el gobierno y que Podemos constata que el efecto Yolanda Díaz no acaba de cuajar dado que de dos escaños con que contaba pasa a tener uno solo.

Desde Ciudadanos en Extremadura, David Salazar dijo que los resultados habían sido «malos» e insistió en hacer autocrítica si se quiere «que este proyecto político siga vivo». El portavoz de la formación naranja en Extremadura manifestó que en el año y medio que resta para los comicios electorales extremeños se centrarán en «volver a ilusionar» a los extremeños porque, a su juicio, Ciudadanos ofrece «cosas muy útiles y muy importantes» para la gente y eso hay que transmitirlo. Te puede interesar: Opinión Las elecciones castellanoleonesas como bisagra La coordinadora de Unidas Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, dijo que los resultados electorales en Castilla y León habían sido «malos, sin paliativos», para su formación. De Miguel aseguró que hay «una posibilidad más que real» de que Vox pueda tener algún día la llave del Gobierno extremeño, por lo que reclamó un «consenso» de las fuerzas políticas para hacer «un cordón sanitario a formaciones que van en contra de los derechos humanos». Para el PP, por su parte, los resultados son buenos por su formación. Es más, asegura que suponen un cambio de ciclo. «Las tres últimas elecciones autonómicas (Galicia, Madrid y Castilla y León) confirman que el PP se configura como la «fuerza de centro derecha prioritaria y ganadora cara a los próximos comicios nacionales», declaró el portavoz adjunto del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien felicitó a los populares castellanoleoneses por su victoria y dijo que hay un claro avance en escaños del PP así como un retroceso del PSOE. Según sus datos, en Castilla y León los socialistas han perdido 100.000 votos y 7 escaños, «lo cual sin duda alguna es una reflexión que debería hacer el PSOE, hacia dónde se están dirigiendo y cuál es la opción prioritaria en estos momentos para los españoles». Carrón sentenció que el PP extremeño no va a decirle a Alfonso Fernández Mañueco con quién tiene que pactar y aseguró que hablará con todas las fuerzas políticas» como corresponde.