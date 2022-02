Llegó el día de la apertura. Más de 280 niños y niñas de 1 y 2 años comienzan hoy una nueva etapa educativa en centros públicos de la comunidad. Son los matriculados en las nuevas aulas 1-2 que se ponen en marcha este martes, como estaba previsto, y con las que se pretende fomentar la escolarización de los más extremeños más pequeños en el primer ciclo de Educación Infantil, para avanzar en la conciliación de las familias y también en la atención temprana con el objetivo de mejorar el fracaso escolar.

Financiada con fondos europeos, la iniciativa irá ampliándose en los próximos años, pero hoy comienzan a funcionar 25 nuevas aulas que se integran dentro de los colegios públicos. La oferta lanzada en enero por la Consejería de Educación superaba las 30 nuevas aulas, de las que cuatro no abrirán hoy pero lo harán a lo largo de esta semana, ya que Educación está «ultimando» la contratación de los técnicos de Educación Infantil (TEI) para esas clases. Hay que recordar que para cada nueva aula se han contratado a dos TEI.

Sin embargo, hay otras tres aulas ofertadas inicialmente que no han logrado todavía el número mínimo de alumnos (cinco) necesario para abrir el servicio. Son el aula de 2 años del colegio Nuestra Señora de la Antigua de Mérida, el aula mixta para 1 y 2 años del Nuestras Señora de Fátima de Galisteo (Cáceres) y otra aula mixta en el colegio La Paz de Plasencia. No obstante, Educación no descarta ponerlas en marcha en cuanto alcancen el alumnado necesario.