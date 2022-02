Ni llueve ni hay previsión de lluvia a la vista en los próximos días en Extremadura. «Al menos de aquí al lunes, 21 de febrero, no se prevén precipitaciones. De días posteriores aún es pronto para hablar», asegura Marcelino Núñez, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.

Si bien enero ya fue un mes seco, lo que va de febrero no está siendo diferente y esto es lo que preocupa. «La tendencia de la escasez de lluvias no varía. Desde octubre --inicio del año hidrológico-- no se ha visto un cambio relevante en cuanto a precipitaciones. Tampoco vemos que vaya a cambiar de aquí a final de mes», declara Núñez.

Una situación similar tuvo lugar en 2013, pero marzo sorprendió con lluvias y «se pudo salvar el déficit», recuerda Núñez. Sin embargo, el meteorólogo insiste en que «lo ideal sería que las precipitaciones llegaran cuanto antes, sin tener que esperar más tiempo».

El quinto año más seco

La ausencia de precipitaciones ha convertido en este año hidrológico en el quinto más seco de las últimas tres décadas. «En 30 años solo hemos tenido cuatro o cinco episodios como este», apunta.

En cuanto a temperaturas, según Núñez no se han experimentado grandes cambios este mes con respecto a los últimos años. «No es tan raro en los termómetros de febrero ver 15º, con anticiclones y heladas. Es lo más común», aclara. «Sin embargo, llama la atención que hay más horas de luz», continúa. ¿Significa esto que se adelanta la primavera? Núñez afirma que no tiene por qué ya que la sequía también influye a la hora de la floración. «En el caso de los almendros, ya los estamos viendo florecer por el clima suave y sin un frío excesivo», señala.

Los embalses, ni a la mitad

Las alarmas se disparan al agua embalsada. Este lunes la Junta mandó un SOS al ministerio de Agricultura en el que reclaman la Mesa de la Sequía ante una situación grave.

La reserva del Guadiana pierde 1.000 hm3 en un solo año, mientras que la del Tajo 2.400 hm3

Los embalses extremeños se encuentran al 38,12% de su capacidad total. Esto son 5.511 hectómetros cúbicos a 15 de febrero de 2022, según embalses.net. Mientras, en la misma fecha de hace un año estaban al 55,13%, con 7.969 hectómetros cúbicos. La misma cifra, pero de hace diez años era del 62,8%, con 9.080 hectómetros cúbicos.

Además, este martes la reserva hídrica del Guadiana estaba al 30,4% de su capacidad total --cercana a los 9.500 hectómetros cúbicos-- con 2.891 hm³, casi 1.000 menos que hace un año, según datos actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que recoge Efe. Atendiendo a las estadísticas de hace siete días, ha disminuido en 4 hm³, un 0,1%.

La del Tajo está al 45,4%, con 5.022 hectómetros cúbicos, 2.400 menos que en febrero de 2021. Este dato supone una disminución de un 0,6% menos de la capacidad total actual de sus embalses. ¿Conseguirá febrero finalmente romper la tendencia?