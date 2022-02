Hacer un programa como el mítico Hora 25 de la Cadena SER fuera del estudio es un acontecimiento radiofónico lleno de magia. Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) periodista al frente de esta leyenda viva de las ondas, se desplaza a Extremadura para contar al segundo el resultado del referéndum en el que los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena deciden si se funden en uno solo. Será un momento único en la democracia del país. Aimar Bretos y su equipo quieren ser testigos directos.

Viene a Extremadura a hacer Hora 25 e informar del referéndum en el que los ciudadanos de Don Benito y Villanueva deciden si se convierten en el tercer municipio más importante de la región. ¿Cree que habrá un ‘efecto dominó’ dentro y fuera de la comunidad autónoma?

Ojalá que lo haya, y en el caso de que así sea Extremadura siempre podrá decir que ha sido la comunidad autónoma que ha catalizado este debate en España. Sí, esto puede provocar que otros municipios se planteen dar este paso, pero siempre será después de que lo haya hecho Extremadura y esta es una ‘medalla’ que Don Benito-Villanueva van a llevar siempre.

Hace una semana los comicios de Castilla y León estuvieron presididos por la crispación y el frentismo. ¿Tienen que aprender en otras regiones del ejemplo de estos dos pueblos extremeños?

Precisamente por eso creo que el mensaje que envía Extremadura este domingo al resto de España es tan importante. En un momento en el que la crispación reina en la política y de división absoluta, Extremadura predica unidad y lo hace ejerciéndola. El mensaje que envían Villanueva de la Serena y Don Benito es de enorme madurez social y política.

¿Sería un ‘topicazo’ decir que estos comicios van a ser una 'fiesta de la democracia'?

Realmente esta vez se puede hablar de fiesta de la democracia de verdad, sin matices.

Tres expresidentes -Ibarra, Monago y Fernández Vara- han alabado la iniciativa ¿podrá verse eso alguna vez en la política nacional?

-Ojalá esta consulta sea un ejemplo para los políticos nacionales. El hecho de que la política y los expolíticos de Extremadura hayan sumado fuerzas debe ser un ejemplo para el resto del país.

El testimonio del escritor y Premio Nadal Alejandro Palomas denunciando los abusos sexuales sufridos por miembros de la iglesia ha conmovido a miles de ciudadanos. ¿Se puede ser objetivo cuando un relato le revuelve las tripas al propio entrevistador?

En este caso yo no hablaría tanto de objetividad como de honestidad con el entrevistado. Creo que en este caso hay que mantener una actitud extremadamente respetuosa para que sea él el que decida la dirección que lleva su relato. En esa ocasión me planteé mis preguntas acerca de su testimonio y a partir de ahí dejé que él decidiera qué contaba, con qué palabras y con qué profundidad. Eso es lo que hay que hacer cuando tienes delante una víctima: ser absolutamente respetuoso y que sea ella la que ponga las normas de la conversación.

¿Cómo educamos al ciudadano para que sepa distinguir entre periodismo de las noticias falsas en las redes sociales? ¿Solo con periodismo se salva al periodismo?

No tengo duda de que es así. Además, creo que los ciudadanos distinguen muy bien lo que es periodismo de lo que se trata de pasar por él sin serlo. Estamos en un momento de inundación de titulares, de páginas webs que se hacen pasar por medios de comunicación. Creo que la ciudadanía de este país es absolutamente madura para diferenciar el periodismo del sumidero de bulos, de la bazofia.

Redacciones adelgazadas, culto al algoritmo de Google, esclavitud del like... ¿Está herida de muerte esta profesión o es ahora más necesaria que nunca?

Tenemos que amoldarnos. No podemos ser nostálgicos de un tipo de periodismo que ya pasó. Lo que sí tenemos que exigir, y es nuestro derecho como profesionales de la información y delegados de la ciudadanía, que el periodismo no sea un oficio precario. Tenemos que tener los medios suficientes para poder hacer dignamente nuestro trabajo y filtrarle a la ciudadanía la información a la que tiene derecho. Las redacciones no pueden estar sumamente delgadas. Tenemos que exigir los medios necesarios para garantizar el derecho a la información.

¿Qué podcast escucha cuando no está trabajando? ¿Cuál es su ‘dieta informativa’?

Escucho muchísimos podcast, pero voy a confesar un placer culpable: cuando salgo de la radio a las once y media de la noche y voy hacia mi casa por la Gran Vía de Madrid me pongo ‘Hora veintipico’, un programa canalla que ha creado Héctor de Miguel y que juega a ser nuestro hermano pequeño y gamberro. Recomiendo escucharlo porque a veces dicen las cosas como me encantaría a mí hacerlo pero no puedo.