El campo extremeño sigue mirando con preocupación al cielo, pero desde la Agencia Estatal de Meteorología no se prevén precipitaciones abundantes en la región, al menos en los próximos días. En consecuencia, si la situación de sequía que viene registrando Extremadura continúa prolongándose de aquí a dos semanas, la producción de cultivos de regadío como el tomate, el arroz o el maíz podría verse seriamente mermada. Así lo aseguran desde las organizaciones agrarias consultadas por este diario, que coinciden en reclamar a las Administraciones públicas la puesta en marcha de medidas con carácter de urgencia para trata de paliar una situación que a día de hoy es «insostenible».

El portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio González, avanzó ayer que los ministros de Agricultura de España y Portugal mantendrán un encuentro el próximo lunes con responsables europeos para reclamar fondos comunitarios que ayuden a mitigar los efectos de la falta de agua. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González trasladó «el compromiso» del Ejecutivo con el sector agrario y ganadero, ya que es «fundamental» en el Producto Interior Bruto (PIB) extremeño. Recordó que en esta semana se ha pedido al Gobierno central la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía y se ha enviado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) una propuesta técnica para la utilización del agua para el riego de los cultivos en la zona de las Vegas del Guadiana.

En este sentido también se pronunció ayer el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, quien destacó que el sector agroalimentario extremeño representa «una parte importante de nuestra economía y de nuestra forma de vida, que tenemos que defender». Sobre la Mesa de la Sequía, el jefe del Ejecutivo autonómico abogó por «ser capaces de que se sienten en la mesa todos los que tienen algo que decir y también capacidad para decidir», por lo que aseguró que «ahí estará la Administración regional», que ya ha enviado una propuesta de uso del agua por cultivos.

Por su parte, las organizaciones agrarias trasladan su preocupación por la situación que vive el campo extremeño, ya que no puede esperar más tiempo a que se tomen medidas al respecto. «Los cultivos de secano y los pastos están al límite, si no llueve de aquí a 15 días se pueden perder», lamenta el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García. «La situación es catastrófica y esperamos que el Consejo de Ministros tome pronto alguna decisión. Esto se puede paliar con medidas de carácter fiscal o ayudas directas para los agricultores autorizadas por la Unión Europa y el Gobierno», apunta.

Generar 'certidumbre'

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, coincide en asegurar que la situación es «muy complicada». «La alimentación de nuestras dehesas para el ganado es prácticamente inexistente y se tiene que complementar a base de piensos y forrajes», señala. A esto se suma que los embalses extremeños se encuentran al 38,12% de su capacidad total. «No tenemos ningún tipo de respuesta por parte de las Administraciones cuando lo que pedimos es certidumbre. Tenemos que saber si se van a regar los frutales, el tomate, el maíz o el arroz, qué es lo que se va a regar de cultivos permanentes y qué cantidad vamos a disponer», señala Metidieri. «Desde Extremadura hay que sentarse ya para ver la gestión de las producciones y soluciones para los daños que tengamos por la sequía»», sostiene.

«Necesitamos un plan de choque desde el punto de vista económico con medidas urgentes», afirma el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, José Cruz. «Muchas familias nos estamos viendo afectadas y la situación es muy preocupante, no solo en la agricultura y ganadería, sino también para las empresas auxiliares que complementan a estas actividades», sostiene. «Los pastos para la ganadería se van consumiendo y los cultivos de regadío necesitan mucha agua», indica Cruz, quien añade que la sequía puede generar consecuencias negativas «en el conjunto de la economía extremeña». «Extremadura tiene la capacidad económica que tiene y necesita ayuda del Gobierno y de la Unión Europea, porque no pueden ser ajenos a esto», señala.

«Si estamos pendiente de adoptar las medidas cuando el enfermo esté entrando en la UCI, posiblemente cuando entre sea ya cadáver». De esta forma se expresa sobre la problemática el presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno, quien asegura que «hay muchísima preocupación e incertidumbre porque pasan los días y no hay lluvias». «El sector ganadero está alimentando al ganado con pienso, el sector del cereal está a punto de entrar en la UCI y en cuanto a las zonas de regadío de las Vegas Altas del canal de Orellana ya prácticamente no van a poder regar, porque tendría que llover muchísimo». «En el resto de zonas de regadío, tendría que llover unos 30 o 40 milímetros en una o dos semanas para poder sacar adelante el cultivo de regadío», destaca Moreno. «Las medidas tienen que estar ya, mañana mejor que pasado, y ojalá que después no se tengan que utilizar», subraya.

Seguro de pastos 'realista'

Las organizaciones agrarias reclamaron ayer que el seguro de compensación de pastos evidencie la realidad que vive el campo extremeño ante la peor sequía de los últimos 25 años y que no se refleja en las últimas lecturas publicadas por Agroseguro. Metidieri aseguró ayer que este seguro está «abocado a la desaparición» al tratarse de una «estafa y engaño» a los ganaderos, por lo que solicita la peritación en el campo y no por satélite como se hace actualmente. Para hacer patente esta denuncia pública, ganaderos de la región se situaron ayer frente a las instalaciones de Agroseguro en Extremadura, en Cáceres, con una pancarta en la que se podía leer ‘Agroseguro, me siento estafado’.

«Vemos que en Extremadura hay una sequía pertinaz, una situación que ve cualquier ciudadano y los únicos que no la ven son los satélites de Agroseguro», manifestó Metidieri. Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura criticó también la «falta de correlación» que existe entre los datos que ofrece Agroseguro, con índices de vegetación en los meses de octubre a diciembre de 2021 superiores a la realidad del campo, cuando hay zonas en las que incluso «falta agua para dar de beber al ganado». Para el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, es «una auténtica vergüenza que Agroseguro no haya declarado sequía durante el mes de enero». «Es mentira todo lo que dicen», manifestó.