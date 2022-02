Mucho se ha hablado ya desde que se conociera el proyecto de fusión de las innumerables ventajas y los escasos inconvenientes que este proceso traería para los vecinos de Don Benito, Villanueva y todo su área influencia, incluida la región extremeña. De hecho, investigadores de la Universidad de Extremadura han elaborado un estudio previo en el que recogen los principales puntos a tener en cuenta respecto a los aspectos positivos que la fusión traería consigo para Don Benito y Villanueva. Más allá de convertirse en la tercera ciudad de Extremadura, uno de los elementos favorecedores será la mejora de la renta de las familias de la nueva ciudad, que se vería incrementada en un 2,75%, según los citados estudios previos.

Pero también el empleo se vería afectado de manera directa y de forma positiva. De hecho, la estimación es que pueda crecer en un 5% ayudado por la unión de las dos ciudades, lo que dará lugar a la atracción de capital inversor de carácter privado y público. No obstante, el crecimiento de estos datos no sería inmediato, sino que formaría parte del proceso posterior que arrancaría tras la consulta que se celebra hoy.

En la actualidad el paro registrado en Villanueva de la Serena es del 19,3%, mientras que en Don Benito es del 17,1%. Reducir estas cifras sería una de las consecuencias directas de la unión entre ambas gracias a la llegada de inversiones. Un ejemplo es la proyección de una gran plataforma logística en la nueva ciudad que abarque 300 hectáreas y que permita dar salida a las producciones de empresas de la zona, según avanzó días atrás Eduardo Blanco, empresario y presidente de la plataforma de la Serena, la Siberia y Vegas Altas (Asiseva).

El deseo universitario

Este es solo un ejemplo de todas las infraestructuras a las que la fusión podría abrir las puertas en un futuro no muy lejano. Otro de ellos es la universidad, un deseo que viene de atrás y que este proyecto puede convertir en realidad. De hecho, desde distintos sectores coinciden en la necesidad de que un núcleo poblacional como el que constituyen Don Benito y Villanueva de la Serena debe ir acompañado de una infraestructura de este tipo. El principal motivo es ayudar a los jóvenes de ambas ciudades y el resto de la comarca de Vegas Altas a que puedan pensar en un proyecto de vida dentro de su propia localidad y no tener que salir fuera en busca de una oportunidad laboral. Por ello, infraestructuras como un tren de mercancías o la autovía que comunique Valencia con Lisboa se tornan como actuaciones clave para el desarrollo de la ciudad. Todo esto ayudaría mucho a asentar a la ciudad resultante como el primer foco económico del sector agroindustrial. En el caso de Don Benito y Villanueva de la Serena la actividad agroganadera conlleva aparejada una importante red de servicios derivada de la misma.

La fusión también será clave a la hora de atraer una mayor cantidad de recursos que procedan de la Participación de Ingresos Tributarios del Estado (PIE). En concreto, según se recoge del estudio sobre la organización territorial de la provincia de Badajoz, este incremento será de un 13,85% con respecto a la PIE conjunta entre estas dos localidades. Además, otro dato a tener encuenta sería el incremento en términos per cápita supondría alrededor de un 11%.

¿Hay inconvenientes?

La pregunta que se hacen algunos vecinos de ambas localidades es conocer si hay inconvenientes o desventajas que vayan aparejadas al proceso de fusión. Desde que se saliera a la luz el proyecto se han ido conociendo multitud de detalles que van aparejados al proceso de fusión de Don Benito y Villanueva. Algunos de ellos son los relativos a los impuestos. ¿Van a aumentar? Esa una de las dudas más frecuentes que se hacen esos vecinos a los que la posibilidad de asumir el coste de la nueva corporación no les satisface. Sin embargo, la respuesta se encuentra en un estudio sobre la organización territorial de la provincia de Badajoz y que se ha basado en un análisis pormenorizado de las partidas de gastos e ingresos de los dos municipios.

De él se desprende que la unión entre ambos municipios no supondría cambios relevantes en las cuantías que deben satisfacer los ciudadanos. Tampoco las tradiciones de uno y otro lugar sufrirán cambio alguno. La Velá o La Carrerita se seguirán celebrando como hasta ahora y se reducirá el número de concejales en la nueva corporación resultante de la fusión.