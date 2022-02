Los equipos de salud mental de la sanidad extremeña han atendido en el último año 178.000 consultas, lo que suponen 4.000 más que en 2020 (174.000) y 13.000 más que el último año previo a la pandemia de covid, 2019. «Es verdad que la pandemia ha provocado cambios, pero poco a poco se ha ido normalizando la situación», valoró el director general de Asistencia Sanitaria del SES, Vicente Alonso, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP, Elena Nevado, sobre la saturación que denuncian los coordinadores de área del SES en estos servicios, para los que ha reclamado este lunes un plan específico.

Alonso aportó también los datos de la actividad en las unidades de atención hospitalaria y defendió que la ocupación no ha estado en ellas «más allá del 70% en ningún momento». Hubo 2.197 pacientes atendidos en 2021;1.961 en 2020 y 2.291 en al año 2019. Las atenciones en los servicios de Urgencias también se situaron en el último año en valores similares a los del último recuento previo a la pandemia: hubo 4.921 atenciones el año pasado y 4.923 en al año 2019. En al año 2020 con las restricciones, bajaron a 4.417. Alonso también defendió que la ratio de profesionales de salud mental por habitantes se sitúa en valores similares a otras regiones en 7,5 especialistas por cada 100.000 habitantes, y que el tiempo de espera es de 48 días, dentro de los plazos que marca la ley (hasta 60 días).

«Los datos no reflejan esa saturación de la que habla, pero los profesionales sí sienten esa saturación bien porque atienden procesos más intensos o porque se encuentran con bajas que no son cubiertas y eso les afecta», reconoció Alonso, que puso en valor los proyectos que se han puesto en marcha para abordar el aumento de las conductas suicidas en los dos últimos años. «Pero no podemos sacar a profesionales de la chistera. Si encuentra profesionales de salud mental y de psiquiatría disponibles, dígamelo que los contratamos», lanzó director general de Asistencia Sanitaria a Nevado.

La diputada del PP, Elena Nevado, cuestionó que desde el SES se dé la «falsa sensación de que los servicios de salud mental no están saturados» y criticó también que aunque se ofrezcan contratos a los MIR que terminarán en mayo la formación «son insuficientes; y lo que ha pasado con otras especialidades (han rechazado los contratos del SES para irse a otras regiones) tampoco es halagüeño», afirmó Nevado.