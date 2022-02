Tal y como adelantó este periódico, el líder extremeño del PP, José Antonio Monago, ha confirmado este lunes que el congreso regional del que saldría el nuevo candidato de cara a las próximas elecciones autonómicas se aplaza sin fecha concreta. Hasta que no se aclare y se calme la situación de Madrid, Extremadura se queda en pausa. "No vamos a someter a los militantes a más tensión innecesaria", ha expresado Monago. "Queremos que los extremeños nos vean como un partido solvente que piensa en extremeño. El PP no es un partido de moda, es un partido de Estado, un partido necesario para la democracia", ha agregado.

El líder del PP ha comparecido acompañado de los dos presidentes provinciales del partido, Manuel Naharro (Badajoz) y Laureano León (Cáceres), para explicar que la decisión de suspender el congreso regional la ha tomado él para no contribuir a mover más las aguas. En principio se barajaba la fecha del 9 y 10 de abril, aunque probablemente la cita ya no llegue hasta después de Semana Santa. Habría que recordar que se han puesto sobre la mesa dos nombres de cara a ser los nuevos líderes: Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia; y María Guardiola, concejala en el ayuntamiento de Cáceres. Desde Génova habían manifestado que querían una candidatura de consenso, eso sí, que en la misma el nombre final fuera el de Guardiola, quien recibe, en consecuencia, el apoyo de las dos direcciones provinciales del partido. Tras la rueda de prensa de Monago, Pizarro ha mostrado su respeto y adhesión a esta decisión, entendiendo que es "lo más lógico y prudente" para poder celebrar el congreso regional "una vez se recupere la normalidad".