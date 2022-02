Tal y como adelantó este periódico, el líder extremeño del PP, José Antonio Monago, ha confirmado este lunes que el congreso regional del que saldría el nuevo candidato de cara a las próximas elecciones autonómicas se aplaza sin fecha concreta. Hasta que no se aclare y se calme la situación de Madrid, Extremadura se queda en pausa. "No vamos a someter a los militantes a más tensión innecesaria", ha expresado Monago. "Queremos que los extremeños nos vean como un partido solvente que piensa en extremeño. El PP no es un partido de moda, es un partido de Estado, un partido necesario para la democracia", ha agregado.

