Cáceres es conocida como la ‘ciudad verde’ y no sólo por la abundancia de parques y zonas arboladas, sino porque desde el consistorio se ha apostado por un desarrollo empresarial marcado por las energías renovables y la sostenibilidad. El ecopolígono de CCGreen y el Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético se perfilan como dos iniciativas que van a iniciar la transformación industrial de la que siempre adoleció la ciudad y que está ahora muy cerca de iniciarse.

La mejora de los datos del empleo, con 1.753 parados menos que hace un año y un 16,4% de paro supone el mejor dato desde 2008. ¿Cuáles han sido las claves para revertir la situación o es meramente coyuntural el dato?

Esa comparación es muy efectista, pero para mí es más importante contrastar los datos con la situación anterior a la pandemia. La mejora del empleo no es coyuntural, aunque una parte tenga que ver con la construcción de las plantas fotovoltaicas. Los datos se relacionan con la mejora del turismo y con la capacidad que tiene ahora la ciudad para atraer empresas y para que se estén consolidando puestos de trabajo, lo que está provocando una mejora innegable de la situación económica. La cifra de autónomos también muestra una tendencia positiva, cerramos el año pasado con unos 6.023 autónomos en la ciudad, una cifra muy parecida a la que encontrábamos antes de la pandemia, ya que en diciembre de 2019 había 6.031. En 2021 se crearon 182 nuevas empresas en el Punto de Acompañamiento Empresarial, 75 de ellas a manos de jóvenes menores de 35 años.

El turismo es uno de los potenciales de la ciudad, que pone el acento en su cualidad como plató cinematográfico. ¿Están esperando a la emisión de La casa del dragón para articular la oferta?

Sí, efectivamente. Acudimos a la Feria Internacional del Turismo con una campaña que claramente apuntaba a ‘una segunda temporada’, hablando en términos de series. ‘Cáceres ¡de cine!’ es el preludio de lo que va a ser una campaña más fuerte, que empezará cuando se emita La casa del dragón, ‘precuela’ de Juego de Tronos. Entonces entrarán en juego los agentes privados, que es la parte más importante del proyecto. Nosotros vamos a posicionar la ciudad en medios de comunicación y distintas plataformas, pero necesitamos que las empresas tengan buenos contenidos respecto a los rodajes, lo que cobra especial relevancia durante la emisión e inmediatamente después. Se ha realizado muy buen trabajo, sobre todo en foros especializados. Por ejemplo, cuando hablamos de series como Juego de Tronos o la Casa del Dragón a veces tiene mucho peso lo que ha escrito alguien en un blog en Canadá.

«Todas las energéticas querrán estar en el Centro Ibérico de Investigación» LUIS SALAYA - ALCALDE DE CÁCERES

Cáceres ha sido la única ciudad de Extremadura que ha conseguido financiación para su Proyecto Piloto de Agenda Local Urbana, lo que sentará las bases del Cáceres turístico. ¿Cuáles son las grandes cifras de ese proyecto y cuándo veremos su materialización?

Este es un proyecto especialmente importante para nosotros, porque lo hemos perseguido muchísimo. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nos ha concedido 200.000 euros para realizar la hoja de ruta que da continuidad al proyecto para marcar el futuro de la ciudad y que sentará las bases del Cáceres turístico del futuro junto con otros grandes proyectos. El asesoramiento de los técnicos del ministerio es otra de sus grandes bazas. Cuando nosotros empezamos a pelear por acoger una de estas experiencias piloto todavía no podíamos imaginar la repercusión que podía tener habernos tomado en serio la Agenda 2020-30. Todo este trabajo realizado con anterioridad nos ha permitido que cuando han salido los Fondos Europeos Next Generation estuviéramos muy bien posicionados gracias a un proyecto de ciudad muy bien definido.

¿En qué situación se encuentra el nuevo polígono ecoindustrial CC Green?

Esperamos que se realice en muy poco tiempo una presentación formal. A finales de diciembre Ingenostrum presentó en el Ayuntamiento de Cáceres una consulta de viabilidad para iniciar el polígono ecoindustrial CC Green. Es un asunto muy complejo, porque una obra de esta magnitud requiere planificación de servicios de luz, agua y viales. Es la obra más importante que va a afrontar la ciudad en las próximas décadas. Impone en Cáceres la transformación industrial que nunca tuvo y lo hace en torno a las energías renovables, lo que nos posiciona también como una capital de la industria verde.

«Entendemos que el proyecto Gran Buda ilusione, pero hay que tener paciencia» LUIS SALAYA - ALCALDE DE CÁCERES

¿Y el Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético?

Estamos en uno de los cientos pequeños pasos que tenemos que dar, pero creo que veremos empezar las obras mucho más pronto que tarde. Supone la creación de muchos puestos de trabajo directos, pero eso es lo de menos. La clave estará en su capacidad de atracción a empresas del sector de la energía. No va a haber ninguna empresa energética que no quiera estar en el Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético, porque en ese tipo de industria el trabajo de investigación y la industria aplicada van de la mano. Quienes están investigando lideran los proyectos que se están poniendo en marcha. Tener el centro de referencia nacional implica una gran atracción de empresas no solo a la ciudad, sino a la provincia. Es una inversión de casi 75 millones de euros, lo que supone la contratación directa de 150 ingenieros.

Usted hace una apuesta por una ‘ciudad verde’ en la que se están instalando varios proyectos de parques de fotovoltaicas? ¿Existe una estimación de cuántos empleos van a generar y qué plazos se barajan?

Hace 20 años decir que apostábamos por la sostenibilidad era casi un sinónimo de retrasar el desarrollo, pero ahora sucede lo contrario. Somos una ciudad verde, nos posicionamos con esta marca ya que apostamos por una industria sostenible, lo que significa creación de empleo y atracción de empresas. Las obras de tres fotovoltaicas de la empresa extremeña Alter Enersum ya han concluido y se pondrán pronto en marcha. Durante su construcción se han generado 600 puestos de trabajo, y durante los 35 años de vida estimada de esta explotación, habrá 20 empleados vinculados a estas tres plantas. Lo más importante es la atracción de otras industrias por cercanía a las fotovoltaicas.

«Si compramos todo en Amazon no habrá política municipal que salve al comercio» LUIS SALAYA - ALCALDE DE CÁCERES

¿Está en peligro el complejo budista por su ubicación en una Zepa?

Espero que no. Cuando propusimos que el centro budista se ubicara en el Arropé éramos conscientes de que era una de las zonas de la Zepa que se iba a redelimitar. Entendemos que es lógico sacar de la protección de la zona e incorporar en ella otras muchas que ocupan más extensión en Cáceres, por ejemplo en los alrededores de la Sierra de San Pedro. Se podrá hacer el centro budista y supondrá una mejora ambiental en la zona. Tendremos más biodiversidad una vez que el centro esté terminado. En cualquier caso se trata de un proyecto que irá lento y no queremos generar falsas expectativas. Entendemos que al ciudadano le ilusione, pero es complejo y hay que tener paciencia.

Hablemos de pequeño comercio, el sector más golpeado por la pandemia ¿Qué medidas se han implementado para su desarrollo?

Hace unos años en el Ayuntamiento de Cáceres no se hacía nada al respecto, pero ahora vamos consiguiendo avances que van a dar un fuerte impulso al comercio local. De hecho, hace poco conseguimos un premio del Ministerio. Trabajamos en la puesta en valor del Mercado de Ronda del Carmen, campañas en distintas épocas para incentivar el consumo local. Pero no nos podemos llamar a engaño. Podemos gastar millones en ayudas al comercio para que aguante el tirón de la pandemia y, por suerte, lo ha hecho mayoritariamente, pero la última palabra la tienen los vecinos. Si compramos todo en Amazon y no nos acercamos al comercio local, no habrá política que lo salve. De cualquier forma, creo que el comercio local tiene futuro. Los modelos de consumo hacia los que vamos pasan por una recuperación de las calles comerciales tradicionales. La calle Pintores por ejemplo está abriendo locales y recuperando pulso. Este año, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vamos a destinar más de 1,4 millones de euros al proyecto ‘Cáceres Comercio Accesible y Transformador’, para dotar de accesibilidad, transición ecológica y transformación digital al sector, y mejorar su competitividad y sostenibilidad con acciones que benefician al comercio de la ciudad.

«El Centro Comercial Way creará 500 puestos y supone una inversión de 35 millones» LUIS SALAYA - ALCALDE DE CÁCERES

¿Tiene nuevos proyectos ilusionantes para la ciudad de Cáceres?

Entre estos proyectos cabe destacar el Programa de Sostenibilidad Turística en Destino 2021 ‘Cáceres 2025 - Capital de las culturas y del turismo verde urbano’, que contempla una inversión de unos 4,8 millones de euros. De este plan, a la Ribera del Marco llegarán casi 1.089.000 euros, para convertir el corredor verde en un eje vertebrador entre la Ciudad Monumental y la Cueva de Maltravieso. También se incluye la adaptación climática del entorno Maltravieso y ruta Ribera del Marco. En la Cueva de Maltravieso se invertirán un total de 3.065.000 euros para realizar una réplica exacta. Estas iniciativas nos ayudarán a aumentar nuestra oferta turística y a ampliar la estancia de los visitantes.

Cuando hablamos de empresas y Cáceres siempre hay que abordar la situación del Polígono Industrial Capellanías ¿Se va a intervenir para mejorarlo? ¿Hay fecha para el apeadero de mercancías?

Se va a intervenir en distintas líneas. En uno de los proyectos europeos está incorporado un paseo y un carril bici que llega hasta el Polígono de las Capellanías. Es especialmente importante tener un acceso peatonal y en bicicleta al Estadio Príncipe Felipe y al Polígono, no solo por los trabajadores, sino porque tiene mucho comercio. La inversión sería de 1,3 millones de euros, dentro de la convocatoria del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano. Además, el polígono ecoindustrial CC Green y su cercanía a Capellanías va a permitir la revitalización de la zona. Servicios a los que ahora nos ponen muchos ‘peros’ , como es el nodo logístico, van a ser una realidad porque se va a generar una oferta que va a permitir atraerlos. Veremos cómo se construye ese nodo logístico y el apeadero de mercancías, así como el aeródromo que revitalizarán esa zona de la ciudad.

¿Qué proyectos de centros comerciales están en marcha y cómo se les está ayudando desde el ayuntamiento a ser realidad?

Cuando llegamos al ayuntamiento había bloqueados cinco proyectos de centros comerciales. Ahora casi todos, con mucho trabajo, tienen vía libre desde el consistorio. El concejal de Urbanismo dijo una vez con acierto que el Ayuntamiento de Cáceres desbloquearía proyectos y a partir de ahí el mercado actuaría. Ese es el camino. Actualmente junto al Carrefour se proyecta el Centro Comercial Way, que creará unos 500 puestos de trabajo en la ciudad con una inversión en torno a los 35 millones de euros. También va muy bien La Calera en Nuevo Cáceres, que tiene ya vía libre. Hay algunos más que tienen sus oportunidades y que ahora deben ver si tienen cabida en el mercado. Al menos tres centros comerciales se van a construir en los próximos años y generar mucho movimiento económico. En los últimos años Cáceres había perdido el liderazgo comercial y los vecinos del resto de la provincia han tomado referencias más lejanas en cuanto a comercio.

¿A cuánto ascienden las ayudas directas a autónomos y pymes de este año 2022?

En los últimos dos años nos hemos situado en los 4 millones de euros, en lo que ha sido un esfuerzo inmenso por el ayuntamiento, que ha tenido que endeudarse, pero las cifras de empleo ratifican el éxito de esta apuesta. La mayoría de las ciudades de Cáceres ha invertido menos dinero en términos absolutos en ayudas a pymes y autónomos. Somos de las pocas ciudades en las que no se ha destruido empleo y está regenerándose rápido.

Se puso en marcha una Mesa del Comercio. ¿Qué resultados está dando?

Sí, se avanza. Se están consiguiendo buenos resultados y todos están aportando en ese diálogo constructivo.