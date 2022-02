Desde hace días, los sanvicenteños y sanvicenteñas se preparan para vivir el Carnaval de 2022 con la mayor normalidad posible en lo que parece, a priori, el final de la pandemia y el retorno de las fiestas de Don Carnal como se celebraban hace dos años.

Así lo ha hecho saber la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de la Ciudad del Corcho a través de las redes sociales, y todo está listo para disfrutar de dos fines de semana del colorido y animación que el Carnaval desprende. La primera cita tendrá lugar este fin de semana con los actos programados del 25 de febrero al 1 de marzo, que llenarán a la localidad con fiestas de disfraces, conciertos, premios y el tradicional entierro de la sardina.

El claustro de profesores ha decidido no celebrar el Carnaval del colegio en la calle

Aunque la normalidad llega al Carnaval Sanvicenteño, el inicio de las celebraciones será diferente en esta ocasión y habrá que esperar hasta la noche del viernes para empezar a ver los primeros disfraces. Este hecho viene provocado por la decisión tomada por el claustro de profesores del CEIP Pedro Vilallonga Cánovas de no desfilar por las calles de San Vicente. De este modo, la gran expectación que se genera en la mañana del viernes durante el desfile de los más pequeños por el centro de la localidad no se producirá y habrá que poner todas las esperanzas en su regreso el próximo año, pues el Carnaval de San Vicente de Alcántara no se entiende sin este desfile de apertura que lleva décadas celebrándose.

'Carnal Drag Show' abrirá la noche del viernes

El pistoletazo de salida a los actos se dará desde el Pabellón Multiusos con la gran fiesta temática del género Drag Queen, en la que se premiará a las mejores caracterizaciones, y que tendrá como plato fuerte el espectáculo 'Carnal Drag Show' a cargo de Priscilla Osiris, Femurosa, Kika Molares y Lolita Pin-Up, así como disco joven hasta la madrugada.La apertura de puertas tendrá lugar a las 23:00 horas y la fiesta se alargará hasta las 3.30 horas.

MagikalKids animará la fiesta infantil el sábado con ¡Viva el Carnaval!

Los más pequeños tendrán su hueco reservado en la programación del Carnaval en la tarde del sábado. El Pabellón Multiusos abrirá sus puertas de 17.00 a 20.00 horas para que las familias puedan disfrutar con el show “¡Viva el Carnaval!” del grupo MagikalKids, quienes presentarán las canciones infantiles más conocidas y vendrán acompañados de los personajes de la tele preferidos de los niños y niñas.

Soraya Arnelas en la gran fiesta del Carnaval

La Gran Fiesta del Carnaval con el concierto de la cantante extremeña Soraya Arnelas para la noche del sábado 26 es, sin duda, el colofón al regreso del Carnaval a San Vicente de Alcántara. La artista de la localidad vecina de Valencia de Alcántara se subirá al escenario del Pabellón Multiusos a las 00:30 horas para hacer disfrutar a todos los asistentes a la velada de disfraces con sus grandes éxitos y el derroche de energía que la valentina siempre despliega ante su público.Las puertas del Pabellón Multiusos se abrirán a las 23:00 horas, y hasta el comienzo del concierto habrá música para ir calentando motores. Tras la actuación de Soraya, el Pabellón Multiusos permanecerá abierto hasta las 03:30 horas a modo de gran pista de baile en la que los sanvicenteños y sanvicenteñas mostrarán los disfraces confeccionados para este año.

La entrada a la Gran Fiesta del Carnaval es de carácter gratuita, aunque el recinto contará con una limitación de aforo.

Las comparsas, grupos y resto de disfraces desfilarán el domingo por un nuevo recorrido

Con las calles de la Ciudad del Corcho todavía oliendo a coles y buche, el plato tradicional sanvicenteño que se degusta en las casas en el mediodía del “Domingo Gordo”, a las 17:00 horas partirá el Desfile de Comparsas y Disfraces desde la Pared Nueva.

En cuanto al lugar de salida este año viene con novedades. Las obras en el centro de la localidad y la búsqueda de las avenidas más amplias y vistosas del casco urbano son los motivos que han llevado a la decisión que el desfile no parta desde el Parque de España, como viene sucediendo desde hace muchos años, aunque sí finalizará allí. De este modo, desde la Pared Nueva se subirá hacia el centro de la población por la avenida de Badajoz, avenida de Guadalupe, avenida Juan Carlos I y Parque de España.

La entrega de premios posterior al desfile también viene con novedades este año. En esta ocasión, no habrá que esperar hasta las 21:00 horas para conocer quiénes son los ganadores, sino que una vez que finalice el pasacalle,en el Pabellón Multiusos se hará público el veredicto del jurado, aproximadamente a las 19:00 horas, de forma que también se elimina el desfile por el escenario previo a la entrega de premios.La Concejalía de Festejos destina 3.000€ para premiar a las mejores caracterizaciones del Carnaval Sanvicenteño.

Sangría, sardinas y “cabeza” en el Entierro de la Sardina

Como manda la tradición, la tarde del Martes de Carnaval, una vez que se ha descansado del frenesí del fin de semana, se guarda el colorido de los disfraces y se sacan los hábitos de luto para el Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre partirá a las 19.30 horas desde la calle Capellanía para para recorrer la avenida de Badajoz, la avenida de Guadalupe, la avenida Juan Carlos I y el Parque de España, para finalizar en el Pabellón Multiusos. Una vez allí los asistentes darán la 'cabezá' a los dolientes de la sardina y podrán degustarlas asadas acompañadas de sangría.

5 y 6 de marzo con Murgas y Comparsas del Carnaval de Badajoz en el Carnaval Chico

El segundo asalto del Carnaval en San Vicente de Alcántara tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo, lo que se conoce en el municipio como “Sábado y Domingo de Piñata”. Desde el año 2016 las mejores murgas y comparsas del Carnaval de Badajoz llegan hasta la Ciudad del Corcho para poner el broche de oro a las fiestas de Don Carnal, lo que supone un privilegio tener a estas agrupaciones de un Carnaval pacense recién declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

De este modo, el Pabellón Multiusos acogerá en la tarde del sábado la actuación de las murgas, subiéndose al escenario, a partir de las 20:00 horas, los Water Closet, los Mirinda, los Chungos, Marwan y A Contragolpe.

La mañana del domingo estará dedicada a las comparsas. A las 12:30 horas partirá desde la Pared Nueva el gran desfile compuesto por La Bullanguera, Los Makumbas, Anuva y Caribe. Junto a ellas podrán desfilar las comparsas sanvicenteñas que lo deseen.

Como novedad, el público sanvicenteño entregará su premio particular a la mejor murga y comparsa dotado con 250€.

Las 700 entradas disponibles para las murgastienen un precio único de cinco euros y se pueden comprar anticipadamente en el Centro de Asociaciones del 1 al 4 de marzo, tanto por la mañana como por la tarde. El mismo sábado estarán a la venta en la taquilla del Pabellón Multiusos desde las 19.00 horas.