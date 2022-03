"Es una opinión que he venido manteniendo durante mucho tiempo y no voy a cambiar". El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, reafirma que no permitirá que el litio de Extremadura salga de la región para explotarse en otros puntos de España y asegura además que así se lo ha trasladado a las empresas que han mostrado interés en él. «No hay ninguna de las empresas con las que hemos estado y con las que estamos hablando desde hace muchos meses que no me hayan escuchado en todas las reuniones esta frase», ha dicho este miércoles en rueda de prensa. El litio de Extremadura, o se explota aquí o no sale.

Vara ha querido dejar claro que las empresas conocen su opinión al respecto. Una opinión que asegura que no es nueva, pero que ha hecho pública después de conocerse que Sagunto tiene todas las papeletas para albergar la gigafactoría de Volkswagen en España. La multinacional alemana va a aprovechar las conexiones y el terreno libre en la ampliación del parque logístico de la ciudad valenciana para producir las celdas que equiparán las baterías de los coche eléctricos que fabricará en Cataluña y Navarra. Una delegación de Emiratos Árabes Unidos viajará a Extremadura la próxima semana El Gobierno de Pedro Sánchez era más partidario de que la planta fuera a Extremadura, quien goza de una posición privilegiada al situarse cerca de las minas de litio, claves en el proceso de fabricación de baterías, pero la empresa germana ha preferido Sagunto porque reduce costes al disponer de tren y puerto de mar y tiene acceso a personal cualificado. El anuncio todavía no se ha hecho oficial, pero la decisión está tomada y únicamente faltan detalles formales para que desde la dirección se haga pública en las próximas semanas. "Saldrán otras" Tras conocerse la noticia, en un primer momento Fernández Vara restó importancia al asunto asegurando que si no venía esta fábrica, «saldrán otras», puesto que Extremadura tiene en Cañaveral uno de los proyectos mineros más avanzados de la península para iniciar la extracción de litio y otros dos proyectos industriales de menor tamaño para fabricar celdas de baterías y cátodos, en este caso promovidos por Phi4Tech. Pero las críticas a esta reacción no se hicieron esperar (el propio sindicato UGT ha afeado al presidente que «se conforme») y el pasado sábado, en el acto de constitución del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior se mostró mucho más reivindicativo. «Sí o sí vamos a tener vínculos con el mundo de las baterías, porque los proyectos están encima de la mesa y el litio de Extremadura no va a salir de aquí, o se explota aquí o no saldrá», dijo en unas declaraciones que este miércoles ha vuelto a suscribir. El presidente insiste en que la región cuenta con todo lo necesario para albergar nuevas industrias: hectáreas de suelo industrial disponible, recursos naturales y un gran despliegue de renovables para abaratar los costes energéticos.