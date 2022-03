La primera reunión de la mesa de la sequía no ha pasado de ser una toma de contacto que deja, de momento, sin respuesta los interrogantes que plantea al campo de Extremadura la sequía hidrológica y meteorológica que le afecta. La cita convocada por el Ministerio de Agricultura para este viernes ha servido de toma de contacto para conocer la el estado en el que se encuentran cada una de las regiones, para ver el estado de las cuencas y para tener una proyección a medio plazo sobre cómo se comportará la meteorología y cómo puede afectar eso a las campañas que están por delante. No ha habido más compromiso, por el momento, que el de mantener la interlocución con reuniones que serán inicialmente semanales, y concretar "antes de un mes" una batería de medidas para paliar los efectos de la sequía en el campo, según ha explicado el secretario general de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías, que ha participado en el encuentro.

"Se ha trazado que es el primer punto de partida a las situaciones que tenemos para buscar soluciones", ha explicado Mejías tras la reunión telemática en la que ha puesto de manifiesto que las zonas regables de Extremadura necesitan medidas "concretas y urgentes". Pero de momento no las hay.

La Junta de Extremadura ha expuesto en el encuentro los problemas del campo en la región y en especial "la situación de las Vegas del Guadiana, que es muy complicada y con los recurso que tiene ahora no podrá tener una campaña normal de riego, especialmente en el caso de Comunidad de Regantes de Orellana". Han pedido que se pongan en marcha una batería con 15 medidas harán llegar la próxima semana por escrito y que pasan por ayudas directas a los agricultores, ayudas minimis (autorizadas por Europa y con un tope de 25.000 euros por agricultor) y ayudas de estado para los que no puedan regar (estas últimas requieren autorización de la Comisión Europea); pero también ayudas a la industria y las cooperativas, por el daño que puede suponer para ellos que no se pueda regar.

La Junta pide ayudas directas para agricultores, cooperativas e industrias afectadas si no se puede regar

Además Mejía ha planteado otras acciones como "reducciones fiscales a los agricultores afectados, exenciones en le pago de las tarifas y el canon del agua de regulación, exenciones del IBI rústico o que se establezcan líneas de subvenciones para la obtención de préstamos, y préstamos ICO, así como moratorias sin intereses del pago de las cotizaciones de la seguridad social y el incremento máximo del pago de anticipos de la PAC, que se pueden cobrar desde el 15 de octubre".

Menos peonadas en Extremadura

Desde la Junta abogan también porque se recurra a aplicar "la cláusula de causa de fuerza" que permite ciertas flexibilizaciones en el cumplimiento de las obligaciones del pago verde. "Hemos pedido que no se olvide a los trabajadores del campo, porque va a haber una disminución del número de peonadas como consecuencia de las hectáreas que se van a quedar sin cultivar por falta de riego y es necesario poner en macha disminución del número de peonadas para que puedan acceder al paro", ha explicado también secretario general de Población y Desarrollo Rural.

En cuanto a las medidas a largo plazo para reducir los efectos de los periodos con bajas precipitaciones, desde la Junta han planteado que se continúe con la política de modernización de las comunidades de regantes y en las explotaciones para reducir el consumo de agua. Además han trasladado también una petición al Ministerio de Transición Ecológica, para que e modernice sus instalaciones en las comunidades de regantes.

El compromiso del Ministerio de Agricultura este viernes ha sido el de mantener un calendario de encuentros semanales y cerrar antes de un mes una baterías de medidas y un texto normativo para ponerlas en marcha. Cualquier ayuda extraordinaria que se plantee debe ir acompañado de una norma, bien un real decreto o un decreto ley.