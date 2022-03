La primera reunión de la mesa de la sequía no ha pasado este viernes de ser una toma de contacto que deja, de momento, sin respuesta los interrogantes que plantea al campo de Extremadura la sequía hidrológica y meteorológica que le afecta. La cita convocada por el Ministerio de Agricultura sirvió para poner sobre la mesa el estado en el que se encuentran cada una de las regiones, para ver el estado de las cuencas y para tener una proyección a medio plazo sobre cómo se comportará la meteorología y cómo puede afectar eso a las campañas que están por delante. No ha habido más compromiso, por el momento, que el de mantener la interlocución con reuniones que serán inicialmente semanales, y concretar «antes de un mes» " una batería de medidas para paliar los efectos de la sequía en el campo, según explicó el secretario general de Población y Desarrollo Rural, Manuel Mejías, tras participar en el encuentro. Cualquier ayuda extraordinaria que se plantee deberá ir acompañada en todo caso de una norma, bien un real decreto o un decreto ley.

«Se ha trazado el punto de partida a las situaciones que tenemos para buscar soluciones», explicó Mejías tras la reunión telemática en la que puso de manifiesto que las zonas regables de Extremadura necesitan medidas «concretas y urgentes». De momento no las hay.

La mesa recogerá las propuestas de las comunidades para estudiar las medidas que se adoptarán

Desde el Ministerio de Agricultura señalan a través de una nota que la situación «es cambiante y con unas previsiones de evolución incierta», por lo que «no es posible hacer una evaluación del impacto de la escasez de lluvias en las producciones agrícolas y ganaderas, que en casos como los cultivos herbáceos y de secano dependerán en buena medida de la evolución meteorológica de las próximas semanas».

Las propuestas de Extremadura

La Junta de Extremadura ha expuesto en el encuentro los problemas en la región y en especial «la situación de las Vegas del Guadiana, que se prevé muy complicada, porque con los recursos que tiene ahora no podrá tener una campaña normal de riego, especialmente en el caso de Comunidad de Regantes de Orellana. Han planteado una batería con 15 medidas, que harán llegar la próxima semana por escrito al ministerio y que pasan por ayudas directas a los agricultores, ayudas de minimis (autorizadas por Europa y con un tope de 25.000 euros por agricultor) y ayudas de Estado para los que no puedan regar (estas últimas requieren autorización de la Comisión Europea); pero también ayudas a la industria y las cooperativas, por el daño que puede suponer para ellos que no se pueda regar.

Además Mejía planteó otras acciones como «reducciones fiscales a los agricultores afectados, , exenciones en le pago de las tarifas y el canon del agua de regulación, exenciones del IBI rústico o que se establezcan líneas de subvenciones para la obtención de préstamos, y préstamos ICO, así como moratorias sin intereses del pago de las cotizaciones de la seguridad social y el incremento máximo del pago de anticipos de la PAC, que se pueden cobrar desde el 15 de octubre», recalcó.

Desde la Junta abogan también por recurrir a aplicar «la cláusula de causa de fuerza» que permite ciertas flexibilizaciones en el cumplimiento de las obligaciones del pago verde y que se reduzcan el número de peonadas necesarias para acceder a la prestación por desempleo si las peonadas se van a reducir como consecuencia de las hectáreas que se van a quedar sin cultivar.

Mejía también se refirió a la necesidad de trabajar a largo plazo y que se continúe con la política de modernización de las comunidades de regantes y las explotaciones para reducir el consumo de agua.

La Junta pide ayudas directas para agricultores, cooperativas e industrias afectadas si no se puede regar

El campo extremeño pide más celeridad

Desde las principales organizaciones agrarias en Extremadura piden más celeridad en la toma de decisiones. Para el extremeño Lorenzo Ramos, secretario general de UPA-UCE, «hay que ir definiendo qué tipo de medidas se adoptan; y ojalá llueva y luego no se tengan que aplicar». Recuerda que la normativa que se aprobó por la sequía de 2017 y que luego no se llegó a poner en marcha, permitiría ir activando un paquete de ayudas directas de 1.000 millones para los sectores afectados, «mientras se van desarrollando otras medidas.

Para Juan Metidieri, dirigente regional de Apag Extremadura Asaja, el resultado de la reunión de ayer «fue decepcionante». «Hay que empezar a poner soluciones y certidumbres; que se empiece a concretar algo, como las exenciones fiscales y las exenciones de Seguridad Social a los sectores afectados y ver la situación real del regadío y qué va a pasar con los cultivos que no puedan regar», reclamó.