Profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, María Belén Suárez ha analizado las consecuencias que la pandemia, y especialmente los confinamientos y cuarentenas de los alumnos, han tenido en el sistema educativo. Y una de las más claras es la desigualdad y la brecha digital a la que se han tenido que enfrentar alumnos y docentes tras el paso de la enseñanza presencial a virtual tanto en el último trimestre del 2020, que afectó a todo el alumnado, como en los casos puntuales que se han vivido a lo largo de estos dos años.

«El sistema educativo está pensado para acudir a clase de forma presencial y la situación que nos encontramos en 2020 nos obligó a cambiar de un día para otro. Hubo muchas cosas que no se planificaron y quizás tampoco se contó con los apoyos ni con los recursos suficientes para atender una situación que no estaba planificada», reconoce. Aún así, todos los miembros de la comunidad educativa se fueron adaptando y todavía lo siguen haciendo hoy en día tras tres cursos ya en pandemia.

Brecha digital y socioeconómica

«Ahora empezamos a coger ya un poco de marcha, pero no ha sido fácil». Y ha sido especialmente complicado para quienes no cuentan en casa ni con los recursos ni con el apoyo suficiente, porque como el propio alumnado, los hogares y las situaciones familiares son muy diversas. «Entre otras cosas, durante el confinamiento se destapó esa brecha digital que existe en muchos hogares y familias. Se hizo notable además la brecha socioeconómica y aquellos alumnos cuyas capacidades precisaban de más apoyo y más ayuda lo tuvieron más complicado». Y, además, se abrió otra brecha entre quienes tienen algún tipo de trastorno. «Alumnos con TDA o con hiperactividad lo han tenido más complicado aún; para ellos fue todo más delicado».

La profesora recuerda que el centro educativo tiene muchas otras misiones además de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. «Cumple funciones tan importantes como la de socializar y la de ecualizar, porque solo dentro del sistema todos somos iguales. Pero en algunos momentos de esta pandemia esas funciones han recaído en las familias, que han tenido que responsabilizarse de cosas que no deberían», explica. Una de ellas, atender a una brecha digital que en unos hogares por falta de recursos tecnológicos y en otros por falta de conocimientos sobre el manejo, han creado una brecha difícil de atender, «porque ya no era solo una cuestión de competencias o capacidades que un alumno tenga». Entraba en juego no solo la conectividad, sino también la propia organización y gestión del tiempo. «Se ha visto que el alumnado en general no tenía esa capacidad de autogestionar el tiempo ni ciertas cosas en esos escenarios de virtualidad».

En cuanto a la rebaja de las exigencias y el descenso del nivel educativo del que se advierte, Suárez considera que no se bajó el listón, sino que se cambiaron las formas de evaluar y se buscaron sistemas alternativos para hacerlo. «Perdimos marcha, es cierto, pero creo que ahora se está retomando».

Más desigualdad

En este contexto, apunta que el auge de las clases particulares puede ayudar a retomar mejor el ritmo a quienes hayan tenido «una descompensación» en estos últimos cursos, pero advierte que eso también puede abrir una mayor desigualdad entre quienes pueden costearse esa ayuda externa y quienes no. «Para las familias la educación es primordial y hacen sacrificios para que sus hijos tengan esa ayuda fuera del colegio, pero eso en ningún caso mejora la desigualdad».

Por eso, apunta Suárez, se deben sacar lecciones de la experiencia vivida. «Con la pandemia se descubrieron muchas situaciones que tendrían que resolverse. Y una de ellas es la equidad educativa, que debe resolverse en los centros con más inversión para ampliar plantillas, reducir ratios, contratar más especialistas que ayuden con los apoyos a esos niños con capacidades diversas. Porque todo esto también nos ha hecho ver que tenemos que considerar todas las diversidades que hay en un aula y, a veces, también las mochilas que llevan nuestros alumnos de casa».