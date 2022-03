Lejos de cerrar la academia que regenta en Mérida, la pandemia de covid-19 la impulsó todavía más. «Pensábamos que por el miedo las familias intentarían evitar gastos superfluos, pero la sorpresa fue al revés. Se vieron de un día para otro sentados en casa con sus hijos sin saber cómo ayudarles y nos convertirmos en asesores docentes más que en docentes para impartir materias concretas. Necesitaban una rutina de trabajo diario que no tenían con las clases online y acabamos cubriendo horas de la jornada lectiva. Pasamos de trabajar 2 horas al día a 8 y 9 para poder adaptarnos a todos. Nos convertimos en una necesidad y no hemos parado desde hace dos años», cuenta el propietario de un centro emeritense que prefiere mantener la confidencialidad. Su actividad ha aumentado más de un 50% en los últimos dos años, dice. Ha tenido que abrir un local más grande y contratar a cinco profesores más.

Y hoy, dos años después del inicio de la pandemia, siguen siendo más necesarios si cabe. «Antes dábamos solo asignaturas como Física y Química y ahora damos un asesoramiento completo porque la pandemia ha causado grandes retrasos madurativos, hemos detectado una fuerte bajada del nivel educativo, falta de comprensión lectora y numérica y también el freno a la interacción entre los alumnos ha provocado problemas como agorafobia. Se nota una falta de base tremenda y los alumnos se han acostumbrado a que les tengan que echar una mano».

En la capital extremeña hay otra academia, Aula 9, que también ha experimentado un mayor interés por parte de las familias. «La demanda ha subido en torno al 20%, calculo. Otros años en estas fechas hemos tenido plazas, pero este ya no podemos coger a más alumnos», apunta Carmen Muñoz. Ahora tienen incluso turno de última hora y trabajan hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? «La educación es un tema que preocupa a las familias. Los niños llegan agobiados a casa y si las familias no pueden ayudarles, pues deciden apuntarlos. También hay un déficit ahora. Antes tenía más alumnos para clases de refuerzo que principalmente buscaban mejores notas y ahora me encuentro con grandes deficiencias de cursos anteriores», apunta Muñoz.

El gasto de las familias en educación se triplica

La experiencia que viven en estos dos centros de enseñanza viene a refrendar lo que determina un exhaustivo informe de Esade, que pone de manifiesto que las clases particulares se han convertido en el día a día de muchos estudiantes. «Lo que antes era un bien de lujo, se está convirtiendo en un bien de primera necesidad», concluye el trabajo firmado por Juan Manuel Moreno, profesor de la UNED.

El también asesor destaca que los datos son imperfectos, por la dificultad de acotar qué es y qué no es ‘educación en la sombra’ (un término que incluye clases particulares, tutorías privadas y academias especializadas en la preparación de exámenes), pero teniendo en cuenta el gasto de las familias entre 2006 y 2020, el informe de Esade concluye que el 24,2% de los estudiantes consume clases particulares en España (no hay datos por comunidades), esto es uno de cada cuatro estudiantes. En 2006, los hogares gastaron 246 millones de euros en la formación adicional. La cifra se triplicó en 2017, llegando a los 736 millones. Y el crecimiento ha sido sostenido hasta el último año estudiado, el 2020.

«Cabe poca duda de que la ‘educación en la sombra’ está creciendo de modo imparable en España, aunque el volumen de alumnos no es tan alto como el de los países asiáticos o, incluso, otros de Europa», apunta el autor. Y en contra de lo que puede parecer, este tipo de educación no es un fenómeno predominantemente urbano, también crece con fuerza en pequeños municipios y zonas rurales. La motivación principal para recurrir a esta vía extraescolar es «recuperar y reformar más que perfeccionar y ampliar», recoge el informe.

No obstante, los motivos del crecimiento de este sector son varios. El primero, la percepción de que la calidad de las escuelas ha bajado y que hay que compensar. «Se nota que los alumnos tienen un nivel más bajo y eso lo saben los profesores que aprietan menos», explica Trinidad Galán, propietaria de la Academia Refuerza en Cáceres y docente también en un colegio de la ciudad. Abrió hace nueve años y aunque no ha notado un incremento del alumnado últimamente, admite que siempre tiene el centro lleno. «Las familias buscan recortar gastos de donde sea, menos en la educación de sus hijos. Eso es una prioridad absoluta. De hecho, cuanto más necesidades económicas tiene una familia, más prioridad le da a buscar ayuda para sus hijos porque ellos muchas veces no pueden ayudarles».

El tercer curso en pandemia

En esta academia cacereña atienden a alumnos desde Primaria hasta Bachillerato. «Tenemos niños que están más perdidos y esta es la única forma de que se orienten y también hay buenos alumnos en los cursos más altos que buscan notas altas y están pensado en el futuro». De hecho, Galán cuenta que son los dos cursos de Bachillerato los más demandados. Y este año, además, hay una razón extra. «Estamos viendo que el alumnado tiene muchas lagunas, un nivel más bajo y eso se aprecia especialmente en los que cursan este año 2º de Bachillerato, porque esos alumnos estaban en 4º de ESO cuando llegó la pandemia y estuvieron confinados el último trimestre. Luego el año pasado pasaron a 1º de Bachillerato también medio confinados en distintos momentos y este año ya en 2º de Bachillerato es su tercer curso en pandemia y tienen muchas lagunas. Ahí es donde se nota el nivel más bajo este año».

En la Academia Aprendex de Badajoz es habitual que haya alumnos en lista de espera, aunque su propietario, Ángel Daniel Olaya, asegura que viene siendo lo normal y no han experimentado un gran incremento de la demanda a raíz de la pandemia. «Somos una academia pequeña, familiar y de barrio. Se nota más interés en momentos puntuales del curso, en los meses de septiembre y enero, pero ocurre siempre».

Por su experiencia, uno de los principales reclamos de las familias para llevar a sus hijos a clases particulares es la pérdida de la motivación y los malos resultados que obtienen en el colegio. «Detectamos ahora que hay una falta de motivación impresionante, pero de una manera alarmante, y se nota más en Secundaria», señala.

Ratios y pocos desdobles

Y como indican otros compañeros consultados y el propio informe de Esade, Olaya también percibe que las clases de refuerzo complementarias se priorizan en las familias a pesar de que estén viviendo situaciones complicadas. «Hay gente desempleada y cobrando subsidios que se parte el alma para que sus hijos tengan la mejor enseñanza». ¿Por qué? «Básicamente porque en el centro oficial no encuentran programas que ayuden a los niños, hay pocos desdobles para atender bien realmente a quienes tienen más problemas o dificultades. Y el problema es gordo porque se parte de una normalidad educativa que no existe y hay una falta de base que al final está saliendo a relucir. Desde luego que el primer curso de la pandemia no le vino bien a nadie, pero para el alumno que iba mal o regular ha sido la puntilla. Luego al que iba bien también le ha afectado psicológicamente. Todo el mundo ha sufrido las consecuencias», añade.

A su juicio, si las familias acaban buscando ayuda fuera es porque algo falla en el sistema educativo. «El nivel en general es alto, pero no es adaptativo a todos y al final mucha gente se queda fuera. Y es culpa del sistema, no de los docentes que hacen un trabajo espectacular con hasta 30 alumnos en clase en algunos casos».

Hay un segundo factor del auge de la ‘educación en la sombra’ y es la universalización de la educación y el deseo de las familias de que sus hijos sean competitivos en un mercado laboral cada vez más exigente. «Hay de todo, pero tengo muchos alumnos antes y durante la pandemia que buscan sacar nota, sobre todo aquellos que quieren estudiar en la rama sanitaria y también de los que buscan módulos de FP muy concretos», señala Ángela González, que regenta la Academia Cifras y Letras en Plasencia. Ahora solo atiende a los alumnos a partir de Secundaria, pero antes de la pandemia también acogía a pequeños dePrimaria. «Ahora tengo tres o cuatro alumnos por hora y es un lujo». En su caso, no ha notado un mayor incremento de la demanda, aunque reconoce que en el sector hay muchas clases todavía online y profesores particulares que van a casa de los alumnos.

Por último, hay un tercer factor que influye en la prioridad que se da a esta ‘educación en la sombra’: las familias tienen menos hijos y, por lo tanto, pueden permitirse una mayor inversión en educación. «Tengo familias más pudientes y otras mucho menos, pero al final todas priorizan las clases particulares y el futuro de sus hijos», concluye González.