La barriada de San Juan, que es donde se ubica el CEIP Juan XXIII, nace en los años 60 de las “avalanchas” de trabajadores provenientes del medio rural extremeño en busca de trabajo en la zonas industriales, en este caso son familias completas procedentes de los pueblos cercanos a Mérida (Mirandilla, Esparragalejo, Valverde de Mérida,...) que compran pequeños solares y construyen poco a poco sus viviendas sin dotaciones ni servicios básicos de agua, saneamiento, redes viarias, escuelas para sus hijos, etc. que han ido mejorando con el paso de los años, pero donde aún persisten en mayor o menor medida carencias en relación a otras barriadas de la localidad.

Realidad de la que la Junta de Extremadura debe partir a la hora de buscar una solución para mantener abierto el centro educativo público y no cerrarlo. El centro Juan XXIII de Mérida, como otros centros, está ubicado en un barrio modesto, con los problemas que eso genera. Es, precisamente por eso, por las familias en muchos casos vulnerables que necesitan de una especial protección y no ser abandonadas a su suerte. Es la Educación Pública, verdaderamente gratuita e integradora y compensadora de desigualdades y encaminada a erradicar la discriminación, la que debe persistir en la barriada. De lo contrario, en vez de atender las desigualdades del entorno se estarían acentuando. El CEIP Juan XXIII ha sido estigmatizado injustamente, dando a entender, desde la Consejería de Educación, que en el centro no se garantiza la igualdad de oportunidades, cosa que es radicalmente incierta; el centro no solo garantiza dicha igualdad, sino que también es un centro en que no hay ningún conflicto, un centro de convivencia pacífica, con un profesorado implicado que sigue trabajando por la calidad y la equidad en el marco de un sistema educativo basado en el fortalecimiento de los valores éticos y democráticos.

Desde PIDE creemos que la solución más justa, para que el CEIP Juan XXIII pueda seguir con su actividad educativa, es extinguir los conciertos educativos, claramente incensarios, de los centros privados cercanos. De hecho, hemos solicitado reiteradamente por registro a la Consejera de Educación que reúna de urgencia la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura (que no se reúne desde 2014), para así revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, extinguir los conciertos innecesarios en centros privado-concertados de Extremadura.

La decisión de la Consejería de Educación de cerrar el CEIP JUAN XXIII de Mérida

Una vez más la Consejería de Educación actúa traicionando su propia ideología al cerrar el colegio público Juan XXIII de Mérida, sin tocar los tocar los centros privado-concertados. Una medida innecesaria encaminada a proteger los conciertos educativos, porque bien sabe la Consejería que la red de centros públicos de Mérida puede asumir las necesidades de escolarización sin concertar unidades con centros privados. Al igual que la totalidad de las localidades extremeñas.

La Consejería ya hizo lo mismo, en 2020, cuando cerró el Centro Público el Cristo de Villanueva de la Serena, en vez que quitar el concierto al centro privado San José.

Que con dinero público se sostengan negocios privados en detrimento de la educación pública constituye, presuntamente, un delito de malversación de fondos públicos. La educación concertada solo tiene justificación en los casos en los que la educación pública no pudiera asumir la demanda de escolarización y mientras esta extiende su red pública para no ser necesaria la concertación.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), único sindicato que pide la extinción de los conciertos se reserva el derecho de acudir a los tribunales de Justicia para salvaguardar la existencia de los centros públicos de Extremadura.

Con los datos oficiales de la administración, se comprueba, que la actual oferta pública para todos los niveles educativos, hacen innecesario los conciertos educativos, teniendo en cuenta la caída constante de la matriculación. Precedentes ignominiosos de cerrar centros públicos para proteger a centros privado-concertados cada vez hay más; por ejemplo la fusión de los dos institutos públicos de Llerena para proteger al centro concertado de la localidad, el cierre del CEIP El Cristo de Villanueva de la Serena, el cierre y traslado del CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo o el cierre del CEIP de Montemolín manteniendo cómo único centro educativo de la localidad a un colegio privado-concertado.

La Consejería de Educación, para ir adaptado los centros a la decreciente natalidad, aplicará injustamente contra el interés público: eliminar unidades en los centros públicos mientras mantiene los conciertos educativos con los centros privados, faltando al más básico de los preceptos ideológicos que dicen defender.

Desde PIDE, único sindicato que pide la extinción de los conciertos educativos, exigimos (lo hemos hecho ya por registro en varias ocasiones) que se convoque, con carácter de urgencia, la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura para revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, extinguir los conciertos innecesarios en centros privado-concertados de Extremadura y para ellos tenernos que recordar una serie de cuestiones legales:

La Constitución Española. Artículo 27.1: Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. En ningún momento se establece la obligación de elección de centro privado-concertado pagado por el Estado Español y las CCAA.

Que con la entrada en vigor de la LOMLOE el 30 de diciembre del 2020 se prioriza la creación de plazas en centros de titularidad pública a través de la modificación del artículo 109:

“1. En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.

3. En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

5. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.”

Que desde PIDE recordamos que la Enseñanza Pública es la base de nuestro sistema educativo y la concertada es complementaria sólo allí donde la oferta pública sea insuficiente, por lo que con la nueva normativa legal se produciría una malversación de fondos públicos cuando existan suficientes plazas en los centros públicos y se deriven innecesariamente a alumnos a plazas de los centros privados-concertados de la localidad.

Que la Consejería de Educación y Empleo no puede mantener ni autorizar nuevas unidades concertadas si hay vacantes en los centros públicos, ya que los conciertos deben establecerse únicamente cuando la demanda de escolarización no pueda ser atendida de otro modo. Por todo ello, debe retirarse el concierto, siempre que haya plazas escolares suficientes en los centros públicos de la localidad, ya que es motivo de denegación del concierto educativo en aquellas unidades donde no sea necesario su concierto: por no cubrir necesidades urgentes de escolarización que no puedan ser atendidas de otro modo.

Que desde la entrada en vigor de la LOMLOE las Comisiones de Escolarización deben priorizar la creación y mantenimiento de las plazas en centros públicos, por lo que en caso de existir plazas suficientes en los centros públicos tendrán que proponer la eliminación de los conciertos innecesarios en los centros privado-concertados, ya que los conciertos deben establecerse únicamente cuando la demanda de escolarización no pueda ser atendida de otro modo. Por todo ello, debe retirarse el concierto, siempre que haya plazas escolares suficientes en los centros públicos de la localidad, ya que es motivo de denegación del concierto educativo en aquellas unidades donde no sea necesario su concierto: por no cubrir necesidades urgentes de escolarización que no puedan ser atendidas de otro modo.

“Al ser suficientes las plazas ofertadas en los centros públicos de la localidad en referencia al número de solicitudes, no se autorice la matriculación en centros privados en régimen de concierto, pues de esta forma se podría producir una malversación de fondos públicos al subcontratar, concertar servicios a empresas privadas que la red pública de centros asume, ya que están creadas dichas plazas escolares.

En base a estos datos solicitamos la retirada de las unidades concertadas innecesarias para el presente proceso de escolarización.

En el caso de superar la demanda el número de plazas existentes en los centros públicos, únicamente debe permitirse la matriculación en el número de plazas estrictamente necesarias en centros privado-concertados. En ningún caso se puede autorizar el reparto de alumnado entre unidades de distintos centros privado-concertados para mantenerlos innecesariamente subvencionados”.

Propuesta de PIDE para mantener y potenciar el CEIP JUAN XXIII de Mérida

Tras comprobar que la Consejería de Educación no contempla la opción de debatir, negociar o estudiar en la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura, sin más dilación desde PIDE planteamos reflotar en CEIP Juan XXIII con un proyecto nuevo, que parta, incluso, hasta de cambiar de nombre al centro, como expresión clara de un nuevo comienzo. Un nombre, laico, que bien pudiera ser CEIP La Paz, que estaría muy relacionado con la barriada, o cualquier otro nombre de personalidad femenina o masculina de Extremadura y, por qué no, oriunda de Mérida. Un nuevo proyecto donde sitúe al “nuevo” CEIP en el centro del barrio, un lugar donde se concite a toda la comunidad educativa entorno al mismo “sueño”: convertir el CEIP en lo que la barriada necesita. Un proyecto integrador que dé repuesta a las necesidades y realidad de su entorno.

Para conseguir este objetivo PROPONEMOS:

1. Que se comience con un proyecto educativo nuevo que ilusionen a los maestros y a las familias, en este caso hablamos de las Comunidades de Aprendizaje, empezando desde base; es decir, aplicando sus diferentes fases: sensibilización, toma de decisión, sueños, prioridades y planificación. Siendo la fase de “sueños” la más amplificadora del proyecto en la medida en que toda la comunidad educativa participa en “soñar” qué quieren mejorar en su centro, qué quieren cambiar. Se trata de instaurar un modelo pedagógico que se adapte a las particularidades del barrio, revitalizando el CEIP e involucrando a la barriada donde se ubica el centro. En definitiva, un modelo de transformación socioeducativa potenciando la participación de toda la comunidad educativa, incluyendo al ayuntamiento y a los servicios sociales correspondientes. Donde los padres, madres y vecinos voluntarios se puedan convertir en dinamizadores de actividades.

2. El centro, con un nuevo nombre como expresión de un nuevo comienzo ofertaría las enseñanzas de: infantil (también aula de 2 años), primaria, sección de secundaria* de 1º y 2º de ESO y aula de adultos (ofertando las modalidades específicas que necesitara el entorno), que pudieran compartir experiencias, proyectos y objetivos. El aula de adultos tendría (título de eso, acceso universidad mayores de 25 años, alfabetización…) e impartiría, también, cursos para conseguir el certificado de profesionalidad (CRISOL), con la colaboración del Ayuntamiento. El aula de adultos estaría adscrita al CEPA Legión V, con ello el CEPA aumentaría sus instalaciones y aumentaría espacios diversificando en el CEIP diferentes enseñanzas, junto con infantil, primaria y sección de secundaria (1º y 2º). Un centro que integrara todas estas enseñanzas le darían al barrio “San Juan” una dimensión distinta, creando una oferta dirigida a la comunidad educativa del barrio en su conjunto. Una propuesta que acentuaría la relación osmótica entre barriada y centro, de tal forma que ambos formarían un ente indisoluble por las implicaciones sinérgicas que dimanan del proyecto. Las instalaciones podrían acoger también otro tipo de actividades: charlas, jornadas, proyectos diversos, etc., encaminadas a dinamizar la barriada “San Juan”.

*Nota aclaratoria: La sección de secundaria (1º y 2ª de ESO) no solo se propone para dar una respuesta integradora y específica a la barriada, sino que también pretende rescatar ese alumnado de donde están actualmente escolarizados: en el centro concertado “Ntra. Sra. de Guadalupe (las Josefinas). De tal forma que una vez terminado los dos primeros cursos de ESO, los alumnos escolarizados en este nivel en el nuevo CEIP, tenderían a escolarizarse en los IES más cercanos, redundando en beneficio de la Educación Pública.

De esta manera, integrar todas las enseñanzas nombradas, sería pensar en los hijos (alumnos) y padres/madres (adultos); todos, en colaboración, persiguiendo un objetivo, un sueño, el éxito del proyecto estaría asegurado y tenemos la convicción de que la barriada se volcaría con el centro, con el proyecto, aumentando la matrícula de forma clara y rescatando al centro del cierre.

3. Los maestros/as del centro que quisieran acogerse a una supresión se les facilitaría la misma y el resto de docentes permanecerían en el centro “nuevo” junto con otros en comisión de servicio (para acometer rápidamente la transición) atendiendo a las nuevas características del centro; es decir, que quieran implicarse en la Comunidad de Aprendizaje del nuevo CEIP. Para ello deberán presentar un proyecto que avalara la petición de esta comisión de servicio, para demostrar que el comisionado tiene conocimiento de cómo funcionan las Comunidades de Aprendizaje.

4. La Consejería se debe implicar dotando a centro de todos los proyectos y recursos (materiales y personales) necesarios para enriquecer la iniciativa y hacer que la barriada “San Juan” tenga la ilusión y la seguridad necesaria para que escolaricen a sus hijos en el nuevo centro, porque, actualmente, una gran parte de los alumnos del centro no son de barrio en donde está ubicado. Un centro nuevo del que la comunidad educativa de la barriada se sintiera responsable y fuera considerado como algo propio; un lugar de dinamización, encuentro y acogida que dé respuesta a las necesidades de toda la comunidad.

La implicación del servicio de inspección sería, también, de vital importancia para el cuidado por parte de la administración educativa y éxito del proyecto.

ACLARACIÓN IMPORTANTE. Esta solución que propone PIDE no es nueva, ya se hizo en el CEIP La Paz, de Albacete, en 2008 (antes de su renacimiento se llamaba San Juan) y funcionó de tal forma que pasaron de 40 alumnos a 250. Si funcionó en Albacete, funcionará en Mérida. El CEIP La Paz de Albacete tiene, igual que la solución que propone PIDE, las enseñanzas de infantil, primaria, sección de secundaria y aula de adultos. Pero un vídeo vale más que mil palabras: CEIP La Paz de Albacete (el resurgimiento de un centro público):

Recogida de firmas para evitar el cierre del CEIP JUAN XXIII de Mérida

La Consejería de Educación y Empleo ha decidido que sean los centros públicos los que asuman la decreciente natalidad, suprimiendo unidades o centros completos, mientras protege los conciertos educativos con los centros privado-concertados.

Una vez más, la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura cierra un centro público completo, sin tocar los centros privados-concertados. En este caso le ha tocado al Colegio Público Juan XXIII de Mérida. Hace pocos años fue el CEIP El Cristo de Villanueva, o la fusión de dos IES en Llerena, o la fusión de dos colegios públicos en Plasencia, o el cierre de centro público de Montemolín, en todos los casos se respetaron los conciertos. Lo que constituye una incongruencia, dado que la educación concertada solo tiene justificación en los casos en los que la educación pública no pudiera asumir la demanda de escolarización.

Son decisiones encaminadas a proteger los centros privado-concertados a costa de lo público, dado que la red centros públicos en todas las localidades puede asumir las necesidades de escolarización sin necesidad de concertar unidades con centros privados.

Desde PIDE, único sindicato que exige la extinción de los conciertos educativos, reclamamos que no se cierre el CEIP Juan XXIII de Mérida y se convoque, con carácter de urgencia, la Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros de Extremadura para revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, extinguir por innecesarios los conciertos en centros privado-concertados de Extremadura. Asimismo, nos reservamos el derecho de acudir a los tribunales de justicia para salvaguardar la integridad de los centros públicos de Extremadura.

¡FIRMA ESTA PETICIÓN PARA QUE EL PRESIDENTE DE EXTREMADURA, GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA, ACTÚE IMPIDIENDO EL CIERRE DEL CEIP JUAN XXIII DE MÉRIDA Y SE CONVOQUE LA COMISIÓN REGIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE CENTROS EN EXTREMADURA PARA REVISAR Y EXTINGUIR LOS CONCIERTOS INNECESARIOS!

¡SALVEMOS AL CEIP JUAN XXIII DE MÉRIDA, TU CENTRO PUEDE SER EL SIGUIENTE!

¡DEFIENDE LO PÚBLICO!

Enlace firmas:

Propuesta de PIDE de mantener la ubicación actual del CEPA Legión V de Mérida

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha solicitado, por registro oficial a la Consejera de Educación, que se mantenga la ubicación actual del CEPA Legión V de Mérida con la ampliación de espacios existentes en el recinto donde se ubica, con la creación de un aula de Adultos en el CEIP Juan XXIII de la misma localidad y se convoque la Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros de Extremadura con carácter urgente para estudiar la situación de este centro y revisar las necesidades de los centros públicos de Extremadura.

Desde PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño) consideramos errónea la propuesta del alcalde de Mérida de trasladar el centro de adultos de su localidad a las instalaciones del CEIP Juan XXIII una vez que este haya sido cerrado y desalojado de sus legítimos inquilinos, es del todo inaceptable; no solo porque no haya sido consensuada con el CEPA Legión V que son lo que conocen las necesidades del centro y de sus alumnos, sino porque el Centro de Adultos puede incrementar sus instalaciones con los locales de la planta baja del edificio, actualmente cedidos por el ayuntamiento de Mérida a diferentes asociaciones.

Ni el claustro de profesores del centro, ni la comunidad educativa, ni el Sindicato PIDE respaldan la decisión unilateral de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento que se ha producido sin informar y sin negociar previamente con ninguna de las partes.

La solución más racional y económica es la cesión de los locales que están en la planta baja del edificio donde actualmente se ubica el CEPA Legión V, ocupados ahora por asociaciones que apenas hacen uso de dichos espacios y que necesitan ser ubicados en otras instalaciones más dignas y céntricas por parte del Ayuntamiento, cuestión que el alcalde de Mérida conoce ya que le han solicitado reiteradamente desde el Centro de Adultos la cesión de estos espacios.

El traslado unilateral y sin negociación del C.E.P.A. a la barriada de San Juan presenta sólo inconvenientes y gasto de dinero público:

Que el cambio de ubicación al CEIP Juan XXIII, además de la perdida de inversión realizada en la CEPA Legión V, en la periferia y con escasas opciones de transporte público, dificultaría el acceso y conllevaría una previsible pérdida de matrícula del alumnado. Que trasladarse al extrarradio de la ciudad de Mérida supondrá una pérdida de visibilidad pública tras varias décadas ubicado en el lugar actual. Que se ha producido una importante inversión en las instalaciones a lo largo de los años, por ejemplo recientemente se han invertido más de 121.000,00 € en F.P.B. al remodelar la cocina, almacén, aseos y tejado, coste que se suma a la inversión previa en la remodelación del restaurante. Que se han producido otras inversiones como la instalación de fibra óptica y canalización de gas ciudad. Que habrá un importante despilfarro de dinero público con el traslado y la remodelación del CEIP Juan XXIII.

La opción más lógica y barata es que la CEPA continúe en sus actuales instalaciones y sean ampliadas con los locales anexos al edificio donde está ubicado.

Que la propuesta de PIDE (registrada al Presidente de la Junta de Extremadura y a la Consejera de Educación el viernes 25 de febrero de 2022) de ubicar en las instalaciones del CEIP Juan XXIII un aula de adultos adscrita al CEPA Legión V es apoyada por ambos centros y por la comunidad educativa. Una decisión que potenciará la oferta del Centro de Adultos y ayudaría a mantener abierto el colegio con un proyecto integrador que dé repuesta a las necesidades y realidad del entorno.

Campaña del sindicato PIDE para la escolarización en centros de Educación Pública

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) continúa, como en años anteriores, con la campaña de concienciación dirigida a los padres y madres extremeños para que escolaricen a sus hijos en centros públicos.

El futuro de nuestra sociedad depende de la educación de los alumnos de hoy día. Ellos son nuestro gran valor, por ello debemos ofrecerles una educación basada en la igualdad de derechos y deberes, y eso solo puede ofrecerlo la Educación Pública, a través de los Maestros y Profesores, protagonistas necesarios para facilitar el derecho a la educación para todos, en un proceso continuo de mejora y extensión de su calidad.

Vivimos momentos convulsos en nuestra sociedad y en la educación. Seguimos inmersos en la pandemia del Covid-19 y continúan persistiendo algunos de los injustos recortes que perjudicaron a la educación, de los que las familias somos especialmente conocedoras y sufridoras, y en esta situación tenemos que escoger el colegio para nuestros hijos y surgen dudas razonables sobre cuál elegir.

La Educación Pública no es de unos ni de otros, es de todos. Y su modelo es el único que da respuestas de igualdad, equidad y garantía de calidad educativa a todo el alumnado, sin distinción. Trabajar por ello es apostar por una sociedad comprometida con lo social y que piensa en lo mejor para sus ciudadanos.

La Escuela Pública garantiza la igualdad de oportunidades, la libertad de pensamiento y nos iguala en derechos y deberes. Por eso, en la inmensa mayoría de los países europeos la educación es pública, casi en su totalidad. Es la única garante de la igualdad de oportunidades de los alumnos. Además de compensar las desigualdades individuales y colectivas a través del trato igualitario y democrático.

La Educación Pública de calidad, construida desde la igualdad y la equidad, es la más apropiada para afrontar el reto de formar ciudadanos libres, críticos y capaces, necesarios en toda sociedad democrática.

El Sindicato PIDE mantiene y defiende a ultranza un compromiso exclusivo por y para la Educación Pública. Por ello, ante el proceso de escolarización, os recomendamos como única propuesta de futuro escolarizar a vuestros hijos en la escuela pública. Solo así forjaremos los pilares de una sociedad libre en la que los individuos puedan cumplir sus deberes y defender sus derechos en igualdad de condiciones amparados por las leyes que vertebran nuestra democracia.

Continuamos con esta iniciativa ante el firme convencimiento de que la educación pública es la única que garantiza la formación de ciudadanos comprometidos y solidarios, ajenos a presiones ideológicas y a posicionamientos dogmáticos que suelen contaminar las opciones educativas privadas y concertadas. Entre la infinidad de razones que pueden esgrimirse para escolarizar a nuestros hijos en las escuelas públicas, os recordamos algunas de ellas:

Es una Escuela Inclusiva, atiende a todo el alumnado sin exclusiones, y se implica en ayudar a aquel que tiene dificultades. Es patrimonio de todos, la pagamos entre todos con nuestros impuestos, y es gratuita. Es plural y prepara para un mundo sin fronteras. Es democrática, porque el profesorado, el alumnado y las familias somos comunidad educativa. Es integradora, no hay discriminación por creencias, sexo, raza, cultura,... y esto es la base de la tolerancia social. Es de gran calidad académica y es equitativa en sus planteamientos. Es la base de una sociedad cohesionada y solidaria, porque está en todo el territorio. Dispone de servicios complementarios educativos de calidad (aula matinal, comedor, actividades extraescolares, programas de atención a la diversidad, etcétera) que permiten la conciliación laboral y familiar. Educa en valores de libertad, justicia, convivencia, tolerancia, paz, igualdad y respeto. Transmite una cultura más asociativa, participativa, activa y solidaria, lo que es fundamental en las sociedades modernas. Fomenta la creatividad, la imaginación y la autonomía personal de los niños. Con la garantía de los mejores profesionales de la educación de calidad; sus maestros y profesores han sido seleccionados mediante procesos basados en los principios de igualdad, capacidad y mérito.

Comisión regional para la revisión de la red de centros de Extremadura

Antes de que la Junta de Extremadura asumiera las competencias en Educación, surgió una comisión en la Asamblea de Extremadura con el afán de satisfacer las necesidades de escolarización en la región a partir del Mapa de la Red de Centros elaborado y publicado por el Ministerio de Educación en 1996, con revisiones en 1999 y, tras recibir las transferencias educativas el 1 de enero del 2000, en 2001.

Posteriormente se creó la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura, siendo su reunión constitutiva el 16 de noviembre de 2009 y celebrándose su última reunión, hasta el momento, el 21 de noviembre del 2014. Desde entonces la Consejería de Educación y Empleo se niega a convocarla.

La Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros está compuesta por miembros de la Administración, Sindicatos, representantes de familias y FEMPEX, siendo un órgano consultivo e informativo que debe dar una respuesta ágil y eficaz a los nuevos fenómenos sociales: descenso de la natalidad, movimientos migratorios intraurbanos, fluctuaciones poblacionales desde las zonas rurales a las zonas urbanas, etcétera.

Son funciones de esta Comisión conocer y, en su caso, informar las propuestas de actualización que presente la Administración educativa de acuerdo con los siguientes principios:

- La propuesta inicial de zonas, localidades o centros a revisar corresponde a la Administración educativa que tendrá la responsabilidad de facilitar los datos de escolarización necesarios para el análisis.

- Las modificaciones y adaptaciones precisas para la actualización de la red de centros, presentadas por la Administración, se analizarán en función de la evolución demográfica de los municipios, de la matrícula de los centros y de la oferta de enseñanzas, así como de las características del alumnado a escolarizar, pudiéndose llevar a cabo, en cada caso, la fusión, la integración, la adscripción, la suspensión de actividades, el desglose o la creación de centros docentes.

- Las zonas rurales serán objeto de especial atención mediante la oportuna adecuación de la red de Centros Rurales Agrupados a las características demográficas actuales de las distintas localidades integrantes en cada uno de los existentes.

La Comisión Regional para la Actualización de la Red de Centros acordará sus informes por consenso entre sus miembros. Con el fin de que pueda llevar a cabo su función con operatividad y fluidez, cada uno de los caso a revisar se estudiará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, donde se analizarán las distintas posibilidades planteadas, facilitando la toma de acuerdos en la Comisión Regional, mediante la elevación a la misma de una propuesta técnica que será firmada por el Delegado Provincial.

Desde noviembre del 2014 la Consejería de Educación y Empleo se niega a convocarla.

Es necesario que sea retirada de la propuesta de cierre del CEIP Juan XXIII de Mérida (Badajoz) el próximo curso 2022/2023 y se convoque la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura con carácter urgente para revisar las necesidades de los centros públicos y, consecuentemente, extinguir los conciertos innecesarios en centros privado-concertados de Extremadura.

