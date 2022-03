Las psicólogas que trabajan en los Puntos de Atención a Psicológica a víctimas de violencia de género, conocidos como PAP, han dicho basta. Desde que se pusieron en marcha en Extremadura hace más de una década, este servicio ha sido subvencionado por la Junta (al 75%) y gestionado directamente por los ayuntamientos que quieren disponer del recurso. Y eso ha supuesto en todo este tiempo inestabilidad y condiciones laborales precarias para sus trabajadoras: el servicio se cierra durante meses porque la mayoría son despedidas cada año a la espera de la nueva subvención, algunas -según la situación de cada ayuntamiento- han sufrido retrasos de hasta 4 o 5 meses en el cobro de sus salarios, se han tenido que presentar año tras año a un mismo proceso de selección y hay psicólogas que han pasado ya hasta 12 veces por este proceso. «Es violencia institucional hacia nosotras», denuncia una de las psicólogas que habla como portavoz de las trabajadoras de los PAP.

Falta de continuidad

Y todo ello tiene también consecuencias en la atención que prestan por la falta de continuidad de los servicios y, por ende, de las terapias que reciben las mujeres que buscan ayuda psicológica en estos recursos. De hecho, en la actualidad de los 21 de puntos de atención psicológica para víctimas de violencia machista que existen en la región, seis están cerrados mientras se gestiona la nueva subvención y se realizan los procesos de selección. «Pero esto ocurre todos los años, no es nuevo, lo que pasa que hasta ahora no hemos hablado», cuenta Alicia, portavoz de las trabajadoras de los 21 PAP.

El problema de fondo es la falta de estabilidad de este recurso, por eso piden que se convierta en un servicio estructural «como lo son los servicios sociales de base» y que la financiación sea estable y permanente. «Los ayuntamientos no te contratan más de un año porque dependen de la financiación de la Junta y no podrían hacerse cargo si se retira ese dinero». De hecho, los propios ayuntamientos también pueden prescindir de este servicio cuando quieran. «A cualquiera nos pueden despedir mañana si ese consistorio no quiere continuar», prosigue.

De subvención anual a convenio bianual

Consciente de las interrupciones y la situación de sus trabajadoras, la Junta aprobó ayer en Consejo de Gobierno un convenio para este servicio (del que carecían hasta el momento) que incluye la financiación del 100% por parte de la administración regional (hasta ahora financiaba el 75% y el resto lo completaba el ayuntamiento si quería, algo que hacía solo una minoría) y garantiza una continuidad del recurso cada dos años y no de forma anual como hasta ahora. «Es un avance, se ve la buena intención de la directora del IMEx y la consejera de Igualdad, pero en realidad no solucionan nada mientras no haya una financiación estable y se convierta en un servicio estructural. Los mismos problemas se repetirán ahora cada dos años», añade la portavoz.

Las psicólogas advierten de la necesidad de mantener este recurso, cuya única alternativa sería la Seguridad Social y sus largas listas de espera en el ámbito de la salud mental. Y destacan, además, que ellas son especialistas en este tipo de violencia.