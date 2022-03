Extremadura acabó febrero con más de 94.000 desempleados inscritos en las listas del Sexpe. Es también una de las regiones españolas cuya tasa de paro es más elevada, rozando el 19%. Con estos datos es aparentemente contradictorio que en muchas empresas extremeñas aseguren estar teniendo serias dificultades para cubrir vacantes, pero es lo que está sucediendo en sectores como la construcción, el metal, la hostelería, la agricultura o el transporte, en los que se afirma que es uno de los principales inconvenientes a los que hacen frente desde hace años.

¿Qué es lo que origina este desajuste entre oferta y demanda en el mercado laboral? Julián Ramajo, catedrático de Economía Aplicada de la UEx, comienza aclarando que el problema, aunque en la región presente rasgos más evidentes, no es ni mucho menos exclusivo de Extremadura. «Es una tendencia preocupante que se está produciendo en España y en todos los países desarrollados», asevera, y que el covid ha agravado. Algo que, en el ámbito nacional, corroboran los datos de la última Encuesta a las empresas, publicada por el Banco de España a finales del año pasado, de acuerdo a la cual un 27,2% de ellas dicen tener dificultades relativas a la escasez de mano de obra.

Ramajo establece también diferencias entre el origen y las posibles soluciones a este problema en función de las ocupaciones a las que afecta. Por un lado, menciona las que exigen menor cualificación, como las de parte de los servicios y la agricultura, para las que los «flujos migratorios», una vez que se normalicen tras la pandemia, «deberían resolver ese desajuste». Por otro estarían construcción, transporte, información y comunicaciones o algunas ramas industriales, donde es la poca preparación la que motiva la carencia, lo que hace más «complicado» solventarla a corto plazo. Aquí «la solución pasa por potenciar la formación profesional específica, por invertir en capital humano a la carta, para que ese ajuste se produzca lo antes posible», defiende.

Esta falta de eficiencia en el mercado laboral, argumenta, «es mucho más acentuada en Extremadura» a causa de distintos factores, entre los que cita las particularidades del tejido productivo extremeño, el mayor envejecimiento de la población, o «el bajo nivel de estudios que tenemos en algunos tramos de edad», como el que va de los 30 a los 44 años. A todo ello se suma, añade, la competencia con otros territorios por la mano de obra cualificada, fundamentalmente la más joven, «gente que está dispuesta a hacer la maleta si le ofrecen mejores condiciones de trabajo. Capital humano formado aquí tanto a nivel de estudios medios como superiores y que se va fuera».

«Hay que partir de la base de que nadie se niega a trabajar», resalta Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, para quien detrás de esta falta de correspondencia entre oferta y demanda de mano de obra están frecuentemente los bajos salarios, que reducen la disponibilidad de los trabajadores, en especial cuando aceptar un empleo supone trasladarse de localidad. En otras ocasiones se debe a que «quienes están en el paro no tienen la preparación» concreta que se demanda, por lo que subraya la necesidad de recualificar a los desempleados para mejorar su empleabilidad.

«Y luego, no nos engañemos, los trabajadores se mueven donde pagan más, como es lógico, y con eso no se puede competir», apostilla, como sucede con quienes salen «preparados y cualificados» de las escuelas de hostelería extremeñas, «que hacen la temporada en Mallorca y, con lo que ganan allí, dicen que no se vuelven ni de broma».

Morcillo también achaca parte del problema al rechazo de las empresas a contratar a los trabajadores de mayor edad, a menudo «los más productivos y los que tendrían que enseñar a las nuevas generaciones». Algo que explicaría, aventura, que haya 7.000 parados extremeños dentro del sector de la construcción pero «digan que no encuentran albañiles».

Estos son algunos de los sectores que a día de hoy dicen tener una mayor necesidad de mano de obra en la región.