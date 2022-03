Yrina Marysheva no sabe la hora que es cuando atiende a este periódico. Pasan las seis y media de la tarde. Ni siquiera ha comido. Pero desde hace cinco horas no se preocupa de sí misma, sino del nuevo grupo de refugiados ucranianos que este lunes ha llegado en tren a Badajoz para hacer una parada antes de continuar su viaje a Portugal y de los que, a la espera de que salga su convoy, se alojan en el albergue del Revellín. Ella también es ucraniana, pero vive en la ciudad desde 2004. Cuando en su país estalló la guerra, no se lo pensó: tenía que hacer lo posible por ayudar a sus compatriotas. Contactó con Cruz Roja y se ofreció «para lo que hiciera falta».

Su colaboración, como la de otros ucranianos afincados en Badajoz, está resultando «fundamental» para poder atender a las decenas de ciudadanos que recalan en la estación de tren en su huida de la guerra provocada por Putin, según reconoce Víctor Domínguez, director de Emergencias de Cruz Roja. Hacen de traductores para que los que llegan y los que los esperan --voluntarios, policías, abogados...-- se entiendan, pero además son la voz hermana de quienes lo han dejado todo atrás y aún no saben cuándo podrán regresar. «Se me levanta la piel con cada historia», reconoce Yrina. Cuenta la historia del padre de una joven ucraniana de Járkov, que estuvo 15 horas en la frontera de Polonia, a 11 grados bajo cero, y acabó en el hospital porque sus piernas no aguantaron la exposición al frío durante tanto tiempo. También recuerda a una mujer que llegó a Badajoz el sábado junto a su hijo de 15 años y su madre de 70. Tenía que viajar a Castelo Branco (Portugal), pero no había tren. Yrina le había dado su teléfono por si necesitaba algo y la llamó llorando desde la estación. Ella misma cogió su coche y los trasladó a los tres a su destino. Hacía una semana que habían salido de su país. Su marido se había quedado para luchar. «En el camino, vimos una bandera de Ucrania. Lloramos todos, pero les dije: España está con nosotros, Portugal está con nosotros...vamos a salir de esta», relata. Hay quienes están viviendo un segundo éxodo. Es el caso de una madre que se instaló en Kiev cuando Rusia invadió el Donbas. Le contaba a Yrina que había logrado rehacer su vida: había montado un negocio en la capital, tenía su casa, tuvo un segundo hijo..., «pero tuvo que volver a huir». Pese al sufrimiento que arrastran, todos los refugiados mantienen la esperanza de poder regresar a Ucrania. «Primero habrá que levantar el país, porque no hay escuelas ni hospitales, pero volverán», confía Yrina, quien reconoce que siente «impotencia por no poder hacer más por sus compatriotas». Su vida tampoco es fácil, se quedó viuda hace unos años y está saliendo adelante, junto a su hijo de 20 años, como puede. Pero sus problemas le parecen muy pequeños a lado de la barbarie que se está cometiendo con su pueblo. «Hay que proteger el cielo de Ucrania, en tierra los hombres pueden defender el país, pero no pueden defenderlo de lo que cae», clama. Se siente «muy orgullosa» de quienes están jugándose la vida para hacer frente a las tropas rusas. «Es muy grande lo que hacen». Ella desde aquí también está en la lucha.