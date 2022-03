El aeropuerto de Badajoz ya no se conectará una vez a la semana con Tenerife este verano, como anunció la compañía Air Nostrum el pasado diciembre. La aerolínea explica a este diario que la decisión de suspender esta ruta ha sido del turoperador que solicitó a la compañía este servicio y ofrecía estos vuelos «a su riesgo», pero ahora ha decidido cancelarlos, señalan desde Air Nostrum. La filial de Iberia confirma, además, que aunque los billetes Badajoz-Tenerife ya se habían puesto a la venta, no se ha vendido ninguno en este tiempo, por lo que no habrá que efectuar devoluciones.

No obstante, la aerolínea precisa que sí mantendrá la ruta estival programada desde Badajoz a Palma de Mallorca para este próximo verano. Se prevén, por tanto, dos conexiones semanales (jueves y sábados) desde el 23 de julio hasta el 3 de septiembre.