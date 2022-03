Nadiia Astapenko y su familia huyeron de Ucrania en septiembre de 2019. Porque la guerra no ha comenzado ahora que todo el mundo mira a este país, ahora solo se ha extendido por todo el territorio, dice. «Para mí esto es la culminación, pero el conflicto empezó en 2014». Ella es de la ciudad de Donetsk, en la zona del Donbás autoproclamada república separatista prorrusa, y la vida no era nada sencilla allí mucho antes de esta guerra que ahora capta todas las miradas. «Era imposible seguir viviendo en mi ciudad, teníamos problemas graves por nuestra participación en manifestaciones proucranianas al inicio del conflicto, por nuestra opinión política... Nosotros apoyamos a Ucrania y eso era muy peligroso».

Por eso, en 2019 decidieron salir del país. Ya no había dudas. «No teníamos otra opción». Ella dejó su trabajo de abogada, su marido el negocio de telefonía que regentaba y junto a su hijo de 9 años -el segundo de 14 meses nació en Extremadura- eligieron venir a España. «Había leído buenas experiencias en Internet». Escaparon de la zona separatista por la única salida posible, solo dirección Rusia, y con el temor a que les pararan por el camino. Pero lograron cruzar la frontera y coger un vuelo en Rostov, primero a Moscú y luego a Madrid, ligeros de equipaje dispuestos a emprender una vida nueva en paz, su único objetivo. Nada más llegar solicitaron asilo y al mes se instalaron en Badajoz a través de un programa de Cruz Roja para personas solicitantes de asilo que les facilitó la vida en la ciudad.

Parece sencillo, pero una vez a salvo hay que aprender a vivir en el exilio, lejos de la tierra propia. «Ha sido muy duro, primero por el idioma porque no entendíamos nada y segundo porque me costó mucho asimilar que no podía regresar. Vives entre un pasado difícil y un futuro totalmente incierto y desconocido. Pasé una depresión fuerte», reconoce Nadiia. Al principio vivieron ocho meses en el centro de refugiados de Cruz Roja de la capital pacense, donde también aprendieron a desenvolverse con el español. Luego encontraron un piso de alquiler, un primer trabajo y llegó el segundo bebé a la familia, aunque no fue sencillo. «Mi marido perdió el trabajo porque nadie le dijo que tenía derecho a un permiso de paternidad. Nos enteramos después», recuerda.

Asilo denegado el pasado verano

Ahora ya se sienten plenamente integrados y han encontrado la paz que buscaban aunque su mente y su corazón sigan en guerra y siempre echando en falta sus raíces. Pero el pasado julio recibieron un mazazo que no esperaban. Les llegó la respuesta a su solicitud de asilo: negativa. «Pero nosotros no podemos volver a Ucrania. Hemos presentado un recurso y estamos a la espera de respuesta», cuenta. Y mientras esperan una nueva resolución que les protegería de volver a su país, la guerra se ha generalizado en Ucrania y ellos han solicitado ahora la protección subsidiaria como refugiados, que permite obtener permisos de trabajo y residencia de forma temporal en España.

La dura historia de Nadiia es solo una de las que están detrás de cada una de las peticiones de asilo que mensualmente se dirigen a Extremadura. El asilo es una fórmula para proteger a las personas que en sus países corren riesgos por razones políticas, religiosas, ideológicas, raciales, de identidad o género. Y aunque no llegan a ser tan numerosos como el caso de las personas refugiadas que huyen de sus países por situaciones de emergencia como la que ahora mismo vive toda Ucrania, las peticiones de asilo son numerosas especialmente en los últimos años.

Durante 2019 se registraron casi 500 solicitudes para Extremadura (tres de Ucrania, entre las que está la de Nadiia y su familia), hubo más de 650 peticiones en 2020, cerca de 270 durante 2021 y, aunque se ve una disminución durante el año pasado, se espera un incremento este, ya que solo en los dos primeros meses de este año (enero y febrero) se han registrado 123 solicitudes de asilo en Extremadura (no hay información aún sobre la procedencia), según los datos del Ministerio del Interior.

Son personas que están en una situación tan arriesgada que tienen que emprender una nueva vida fuera de su hogar, de su país, en el exilio. El origen principal suele ser de países de Latinoamérica (Colombia, Venezuela, Nicaragua...), pero desde 2014, tras la adhesión de Crimea a Rusia, se han registrado en la región cerca de una treintena de peticiones de ucranianos. Aunque al final muchas de las peticiones acaban siendo rechazadas: en España se denegaron el 83% de las solicitudes durante el 2020, según datos oficiales.

Protección internacional: dos tipos

«La protección internacional engloba dos tipos. Por un lado, la que establece el estatuto del refugiado, que recoge una serie de requisitos obligatorios para poder obtener el derecho de asilo a las personas que salen de su país por razones políticas, religiosas, de género... es decir, que están sufriendo o perseguidos por la vulneración de derechos humanos. Y, por otro lado, está la protección subsidiaria que se concede de forma temporal aunque la persona no cumpla todos los requisitos del estatuto del refugiado, pero se otorga sí corre peligro en su país, como es el caso de la guerra de Ucrania», explica Marta Pizarro, responsable del programa de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas de Cruz Roja Extremadura. Por tanto, no todos los refugiados acaban convirtiéndose en solicitantes de asilo.

Esta protección subsidiaria temporal está regulada por una directiva europea del 2001, que España ha activado ahora por primera vez, por la que el Ministerio de Interior (a través de las brigadas provinciales de Extranjería) conceden permiso de trabajo y residencia en menos de 24 horas por un periodo mínimo de un año. «Es temporal y dependerá de muchos factores, pero el objetivo de estas personas siempre suele ser volver a su país en cuanto se pueda».

Esa es la idea de los familiares de Nadiia que han llegado a su piso de alquiler de Badajoz esta semana. Son la hija de su marido de 25 años, el hijo de esta de 4 años y un amigo, que han escapado de la guerra que ahora ya se ha extendido por toda Ucrania. Y además de acoger a familiares, Nadiia también está colaborando con Cruz Roja para ayudar a otros refugiados de paso por Badajoz o que llegan a la ciudad y ayuda a la Iglesia Evangélica Bautista en la recogida y envío de material a la frontera de Ucrania. «Sé lo duro que es tener que dejar tú país y empezar de cero», dice.

Lo sabe también Marta Pizarro, que vive muy de cerca la llegada de cada refugiado, mujeres y niños principalmente, a Extremadura. «Vienen nerviosos, cansados y desconcertados. Nada más llegar lo primero que intentamos es que se sientan seguros y se relajen. Y cuando llevan dos o tres días aquí, cambian, se nota. Ese es el mayor orgullo que tenemos», cuenta Pizarro desde Olivenza, donde están poniendo en marcha un albergue con 60 plazas al que acaban de llegar 14 refugiados ucranianos.

«Aquí se sienten protegidos», añade la responsable de Cruz Roja, una de las organizaciones que les ayuda en todo. Les da alojamiento, manutención, asesoramiento, clases de español y les facilita la integración y la búsqueda de empleo. Por eso Pizarro cuenta que le preocupa la solidaridad particular que se ha despertado ahora: «¿hasta cuándo dura la caridad? Son personas que necesitan una atención integral no se sabe por cuánto tiempo y toda la ayuda hay que canalizarla a través de las administraciones».

Puertas abiertas

Los brazos de Europa, de España y de Extremadura (que ofrece más de 900 plazas de acogida) se han abierto para ayudar a la población ucraniana en estos momentos difíciles. Pero la sensación general es que no siempre ha sido así en otros conflictos bélicos. «No han abierto tanto las puertas en España a la población de Siria cuando fue la guerra allí», cuenta Amal Ibrahim, siria residente en Mérida desde hace 40 años. ¿Por qué? «No sé, quizá por racismo, pero no creo que sea por la religión porque allí hay muchas religiones. Cada uno allá con su conciencia, pero creo que cuando un país está sufriendo, cuando los niños están pasándolo mal y corren peligro, hay que ayudar. Me parece bien que lo hagan ahora con Ucrania lo que no hicieron con Siria, fue un poco triste». El conflicto sirio provocó más de seis millones de refugiados. Y allí la guerra, aunque se da por concluida, sigue causando estragos. «La situación es mala; hay terrorismo y ha quedado mucha pobreza», dice Amal.

La responsables de Cruz Roja, no obstante, precisa que con la situación de Ucrania hay una connotación diferente respecto a los conflictos en Siria o Palestina. «Lo que ha pasado con los ucranianos, que no ocurrió con sirios o palestinos, es que estamos teniendo una afluencia masiva de personas en muy poco tiempo que ha necesitado una respuesta muy rápida, esa es la gran diferencia», señala.

La historia de Amal es otra de esas que han requerido aprender a vivir en el exilio. Justo estaba de viaje con unos amigos en España cuando estalló la guerra del Líbano, donde residía su familia entonces, y ya no pudo regresar. «Lo pasé muy mal en todos los sentidos, no sabía nada del idioma y me tuve que buscar la vida aquí. He trabajado de todo», recuerda. Luego se cruzó un hombre en su vida, se enamoró y decidió quedarse en la capital extremeña aunque cada día, cuenta, echa de menos sus raíces. «Yo ya soy totalmente española», dice a sus 65 años. Hace dos fue la última vez que pisó Siria para acudir al funeral de su padre, que nunca quiso abandonar su tierra a pesar del conflicto y la pobreza posterior. «Se me parte el alma cada vez que veo una guerra porque después solo queda la pobreza».