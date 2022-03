Los datos siguen hablando por sí solos: más de medio centenar de mujeres denunciaron cada semana durante el pasado año ser víctimas de violencia de género. Así se desprende del informe que ha publicado recientemente el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se indica que en 2021 se presentaron 2.592 denuncias por este motivo en los órganos judiciales extremeños, lo que se traduce en un 14,6% más con respecto al año anterior. En su conjunto, estos dictaron 615 órdenes de protección, un 23% más, al tiempo que se denegaron 208, con un significativo incremento del 35,9%.

Cabe destacar que 130 mujeres, de las que 109 fueron españolas y 21 extranjeras, se acogieron a la dispensa de no tener que declarar en el juicio como testigo contra sus agresores. En muchos casos, esta negativa a testificar puede ocasionar que el proceso judicial termine sin una condena por la falta de pruebas. En relación a los agresores enjuiciados, en 2021 fueron 507 en total, un 11,4% más que en 2020. Se dictaron 465 sentencias condenatorias, con un aumento interanual del 9,2%, además de 38 absolutorias y 96 sobreseimientos. Llegados a este punto, resulta conveniente resaltar que el 92,4% de las sentencias emitidas fueran condenatorias.

El informe del órgano judicial recoge a su vez que 2.589 mujeres fueron víctimas de violencia de género en Extremadura en el pasado año, un 16,3% más que las contabilizadas en la anualidad anterior, de las que 2.229 tenían nacionalidad española y las 360 restantes, extranjera. Del total, 30 eran menores de edad, 25 de ellas españolas y cinco procedentes de otros países. A nivel nacional, el número de mujeres maltratadas se incrementó en un 9,35% hasta alcanzar las 159.352, de manera que la subida porcentual en la región es bastante más elevada. Por el contrario, en lo relativo a la tasa de víctimas por cada 100.000 mujeres, en la comunidad fue de 48,3 puntos frente a los 66 nacional.

El CGPJ considera en su documento estadístico que el impacto de la pandemia de coronavirus, que provocó un importante descenso en el número de denuncias por maltrato machista, empieza a disiparse. La abogada Marisa Tena, de la Asociación de Mujeres Malvaluna, coincide en que la situación actual vuelve a ser «más favorable» para denunciar, no obstante, muestra su preocupación por el hecho de que el peso de poner la denuncia recaiga en la víctima. «Una de las primeras reivindicaciones que hicimos en violencia machista fue que dejara de ser un delito privado y que pasara a ser público para que todo el mundo pudiera denunciar. Ese paso se dio porque se vio que era fundamental, pero no acabamos de conseguir esa implicación social para que la gente denuncie», lamenta.

Mejorar la protección

«No vale solo con ir a las manifestaciones, lo que hay que hacer es implicarse realmente», apunta la letrada. En este sentido, Tena destaca que de las siete mujeres asesinadas por la violencia machista en el país en lo que va de año, solo una había denunciado. «Hay una inhibición a la hora de poner en conocimiento qué está pasando y no solo por parte de la víctima, sino de la gente que le rodea y también del entorno del agresor», señala. A su juicio, en la mayoría de los casos, salvo en los de riesgo extremo o muy alto, el sistema de protección «no sirve». «Muchas mujeres se preguntan para qué les va a servir una orden de protección cuando nadie controla que el agresor se arrime y tienen que ser ellas las que estén pendientes», apostilla.

La abogada quiere mandar un mensaje «de optimismo y esperanza para que ninguna mujer siga sufriendo la violencia machista», pero también considera que se debe poner el foco en la necesidad de «seguir avanzando en las prestaciones, en los recursos y en el cumplimiento de la ley, porque esta no se acaba de desarrollar al cien por cien y la protección tiene que ser mucho más eficaz que la que se da hoy». También añade que para que la juventud sea consciente de esta problemática, pues muchas veces ni la detectan, habría que «formar de manera periódica en todas las etapas educativas, pues no sirve de nada ir un día a dar una charla a una clase a la que no se vuelve nunca más».