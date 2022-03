La Junta de Extremadura adquirirá 7.648 ordenadores portátiles y 952 tabletas para la reducción de la brecha digital en el alumnado de centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, con un presupuesto de 4.278.153 euros.

Este suministro está financiado por fondos de la Unión Europea ‘Next Generation’, destinados a la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills).

El objetivo de la contratación es la adquisición de los portátiles con funda para su transporte y las tabletas 4G con protector de pantalla, funda y teclado.

Esta medida va dirigida al alumnado en situación de vulnerabilidad, de manera que le permita la continuidad de su proceso educativo en situaciones de educación presencial, a distancia y mixta.

Todo este material, según el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, se unirán a los 35.000 equipos TIC que adquirió la administración extremeña desde el inicio de la pandemia para luchar contra la brecha digital en la educación.

González ha destacado que Extremadura es una de las comunidades autónomas que más invierte en materia educativa, lo que ha permitido, a su juicio, que la tasa de abandono escolar se haya reducido en 10 puntos desde que gobierna Fernández Vara al pasar de un 24 a un 14%.

Al margen de los fondos Next Generation, el Gobierno regional ha autorizado también hoy la convocatoria de becas complementarias para estudios universitarios en el curso 2021/2022 por un importe de un millón de euros.

Las ayudas están destinadas a personas que cursen estudios de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquiera otra universidad pública del territorio español siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la región o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Uex.

La resolución incluye dos modalidades, la beca al rendimiento académico en la que la persona solicitante deberá haber obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, prueba de acceso o estudios previos (modalidad A) y otra beca ligada a la renta familiar de las personas solicitantes (modalidad B), en la que se establecen determinados umbrales de renta en función del número de miembros que componen la unidad familiar.

La cuantía de la beca de la modalidad A será de entre 250 y 400 euros, en función de la nota media acreditada por el estudiante (a partir de 8,00 puntos) y la de la modalidad B será de 500 euros.

Cuando se cursen estudios en otra universidad fuera de la Comunidad Autónoma, el alumnado debe tener vecindad administrativa familiar en Extremadura.

Según González, del actual sistema de becas se benefician aproximadamente un 50% del total de alumnos de la UEX y de las becas de bonificación de matriculación, un 40%.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) del mantenimiento, la implantación de adaptaciones legislativas y el desarrollo de las líneas de subvenciones incluidas en el Sistema de Gestión Integral de Expedientes (SIGIEX) durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2024, por un importe de 228.910,31 euros.