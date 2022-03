“Hemos estado durante dos años metiendo en la cabeza de los ciudadanos machaconamente que si tienen síntomas se hagan la prueba. Y ahora del día 27 al 28, eso cambia. Y sé que esto es difícil [de asimilar]”, ha reconocido esta tarde el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, tras la decisión de que los asintomáticos y aquellos que presenten síntomas leves de covid no hagan cuarentena ni tengan que realizarse pruebas de antígenos o PCR. “Vamos a hacer todos los esfuerzos de comunicación posibles para que esto se entienda bien, pero sobre todo lo que quiero que se entienda es que no dejamos de vigilar la infección por coronavirus, la vigilamos de otra forma”, incidió Vergeles, que compareció para valorar los asuntos tratados en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Las nuevas medidas entrarán en vigor el próximo lunes. A partir de ese momento, si una persona presenta síntomas respiratorios leves, y no está incluida en el grupo de alto riesgo o vulnerable, no hará falta que se haga prueba diagnóstica de infección activa. Podrá seguir desarrollando su vida normal, pero durante diez días, intentará en todo lo posible, igual que se hace con otras enfermedades respiratorias “proteger a otras personas vulnerables”, subrayó Vergeles, tal y como se hace “con un refriado" o "una gripe”. Eso supone reducir interacciones sociales, mantener la distancia social o el uso de mascarillas durante entre siete y diez días. Solo si esa persona vive o trabaja en un ámbito de riesgo como centros sanitarios, residencias de mayores o con personas que están institucionalizadas, tendrá que contactar entonces con el sistema sanitario para que se les haga la prueba. Si el resultado es positivo no podrán ir a trabajar a estos entornos con personas vulnerables durante cinco días, pasados los cuales se volverá a evaluar su situación y la posibilidad de que volver a incorporarse a su puesto de trabajo “pero extremando las precauciones”.

Igualmente, si la persona con síntomas leves es considerada vulnerable (a partir de los 60 años, tiene las defensas bajas o las mujeres embarazadas), colectivos para los que “la evidencia científica” señala que tienen más posibilidad de cursar la enfermedad de una forma más grave, deberán hacerse la prueba. Si el resultado es positivo, deberán comunicárselo a sus contactos, únicamente a título informativo, ya que estos no tendrán que hacérsela o guardar cuarentena.