La delegación del Gobierno en Extremadura ha editado una guía informativa para ayudar con los trámites administrativos y burocráticos a los refugiados ucranianos que están llegando a Extremadura. Desde el momento en que pisan el país, son ciudadanos protegidos por el Estado español. La acreditación correspondiente para ello se gestiona a través de los servicios de cada comunidad autónoma. En el caso de Extremadura, estos son los pasos a seguir:

Identificación y solicitud de protección temporal

Los trámites necesarios para la identificación y solicitud de protección temporal de personas desplazadas desde Ucrania se tramitarán exclusivamente a través de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía en las ciudades de Badajoz y Cáceres.

Los interesados deben acudir personalmente ante estas unidades policiales portando el pasaporte, carta de identidad o si careciera de ellos cualquier otra documentación acreditativa.

En el supuesto de tratarse de personas de nacionalidad distinta a la ucraniana deberán mostrar además la documentación de su residencia legal en Ucrania.

En el caso de los menores de 18 años que estén acompañados por algún adulto, la solicitud será presentada por la persona responsable de aquellos que asimismo acreditarán su identidad y relación.

Estas unidades expedirán el resguardo de solicitud de protección temporal que habilitará al solicitante para tramitar el derecho de asistencia sanitaria.

Una vez presentada la solicitud, el Ministerio del Interior dictará si procediera la resolución de protección temporal que incluirá la autorización de residencia y de trabajo.

En el supuesto de que el solicitante no dispusiera de documentación acreditativa de la potencial condición de beneficiario de la protección temporal, deberá ponerse en contacto con la Oficina Consular de Ucrania y exponer su situación.

Asistencia sanitaria

Los solicitantes de asistencia sanitaria deberán contar con el resguardo de solicitud de protección temporal expedido por la Policía Nacional o haber recibido una resolución de concesión de la protección temporal por parte del Ministerio del Interior. Dicho resguardo se presentará los centros de salud u otras unidades habilitadas al efecto por la comunidad autónoma de Extremadura que propondrá la incorporación del beneficiario al Sistema Nacional de Salud y emitirá el correspondiente documento certificativo que acredite dicha condición.

Las solicitudes de información y consulta en relación a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania se realizarán a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Asistencia y protección social

Las solicitudes de asistencia y protección social de las personas afectadas por el conflicto en Ucrania se realizarán a través de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. El correo electrónico es: aexcid@juntaex.es.

Iniciativas particulares

Para asegurar la adecuada canalización de las iniciativas solidarias de particulares o asociaciones y garantizar su eficacia cuando no consistan en la aportación o donación económica a ONGs, se recomienda que las mismas se canalicen a través de los cauces oficiales que ofrecen los servicios sociales de la Junta de Extremadura y otras instituciones de carácter público o no gubernamental y que no sean llevadas cabo de modo independiente, todo ello para garantizar su efectividad y facilitar que la finalidad perseguida por el espíritu humanitario y solidario se adecue a las necesidades asistenciales requeridas en cada momento. Para cualquier duda, el correo es: politica.social@salud-juntaex.es.

Buzón de consultas

La Delegación del Gobierno en Extremadura dispone de un buzón de consultas concreto para facilitar información y datos de contacto de las entidades competentes para prestar atención a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. El correo electrónico para este fin es: ucraniaconsultasextremadura@correo.gob.es.