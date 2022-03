La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) denunció este viernes, tras varios avisos de clientes, la modificación unilateral por parte de algunas comercializadoras del contrato de la luz. Alertaron del cobro de «depósitos excepcionales» en los recibos que exigen el pago de una cantidad que cambia en función de variables que, para el consumidor medio, «son de difícil comprensión».

«Estos suplementos rondan entre los 59 y 140 euros, importe que se va a ir modificando mensualmente», subrayaron. Y resaltaron que este tipo de suplemento afecta a los contratos de mercado libres, pero no a los de mercado regulado.

Por ahora, la UCE solo tiene conocimiento de dos comercializadoras (Hola Luz y Más Luz), que están llevando a cabo el cobro de dichos recargos, aunque resaltan que «no son las únicas que realizan dicha práctica».

Este tipo de empresas «se dedica a la compra de luz en el mercado para su posterior venta a los consumidores y estos deben dar una serie de avales ante los organismos supervisores del mercado eléctrico, fundamentalmente para garantizar que la compra de luz se puede pagar y que no van a dejar a clientes en la estacada».

Dicha variación se está comunicando a los usuarios mediante carta ordinaria. Un proceso que para la UCE no garantiza en ningún caso la recepción «al no acreditarse de manera fehaciente la entrega de la misma». Además, insistieron en que los mensajes tienen «un lenguaje complejo, técnico y difícilmente comprensible para un usuario medio». «Las empresas justifican la modificación por las circunstancias extraordinarias de precios elevados, provocadas por el conflicto armado en Ucrania», apostillaron.

De igual manera, el comunicado da a entender «que las comercializadoras pueden cortar los suministros al incumplir con los pagos señalados». Una acción que UCE tacha de «absolutamente falsa, pues solo sucedería en los casos en los cuales el cliente faltara a sus responsabilidades de pago de las facturas y, en este caso, no se ha faltado a ninguna, porque es una modificación unilateral ejercida por la empresa». No obstante, el corte de luz es el último escenario que las compañías manejan en casos de impago, estas previamente conceden a los clientes varias oportunidades para liquidar la deuda.

Desde UCE creen que ese «depósito extraordinario» va a ir introducido, sin especificación, en la factura. «El usuario que quiera permanecer con su compañía va a tener francamente difícil no pagar el depósito». Por ello, desde esta organización aconsejaron que «lo más práctico y sencillo es cambiar a una compañía que no me exija ese depósito».