Cuando el programa Cultiva era solo un proyecto piloto, Javier Colín decidió recorrer los casi 700 kilómetros que hay entre Valdelacalzada y San Pedro del Pinatar (Murcia) para conocer a fondo los secretos sobre el cultivo de la estevia (una planta que se usa como edulcorante). Pasó allí cinco días a finales del 2020 (en plena eclosión de la tercera ola de la pandemia) trabajando con productores de la zona y con cooperativas para instruirse en un cultivo que le parecía interesante pero del que sabía más bien poco.

«Vi el programa por casualidad y me interesó enseguida la posibilidad de ir a Murcia, porque encontré una cooperativa muy grande de productores que trabajan en ecológico», recuerda el productor extremeño, que tiene ahora 29 años.

Apenas llevaba un par de años incorporado a la actividad agrícola tras dejar unos estudios de Formación Profesional en los que no acababa de ver su futuro. «Mis padres tenían algo de terreno y empecé a ensayar en ellos. Vi que la estevia no necesitaba mucha extensión para ser rentable, la podía trabajar con mis propias manos y no necesitaba una gran inversión en maquinaria», recuerda. El cultivo le parecía una opción con menos riesgo que otras para adentrarse en la agricultura, pero apenas sabía nada y tampoco tenía modelos en los que fijarse en su entorno más inmediato. El erasmus del campo le ofreció la oportunidad de aprender.

«En una semana pude ver todos los eslabones del proceso de producción. Volví con mucho ya aprendido» Javier Colín - Productor de Valdelacalzada

«Vi todos los eslabones del proceso; cómo lo cultivaban, cómo trabajaban la planta, cómo vendían, a qué países o cómo organizaban la comercialización por internet. Volví a casa con mucho ya aprendido», recuerda de la experiencia. El año pasado sembró dos hectáreas de terreno en las que ha recogido 3.000 kilos de estevia y espera duplicar la producción en los cuatro años que tiene de recorrido cada planta. Este año va a añadir además una tercera hectárea con la que mejorar el rendimiento y consolidar su andadura como agricultor.