En 2021, una media de nueve extremeños fueron multados cada día por hacer uso del móvil mientras conducían. En total, ascendieron a 3.349 las sanciones que se impusieron por este motivo, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), un 7,3% más que en 2020, cuando se impusieron 3.121. Y si bien ese año estuvo muy condicionado por las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia, también se superó el dato del 2019 (3.280). En relación al 2015, las denuncias que se han interpuesto por incumplir este precepto han crecido un 40,4%.

Esta semana entró en vigor la nueva ley de seguridad vial que, entre otras cuestiones, endurece el castigo por usar el móvil al volante. Bastará con llevarlo en la mano para que la pérdida sea de seis puntos. «Cuando se puso en marcha el carnet por puntos, no existía whatsapp. Ahora, las estadísticas nos dicen que la primera causa de los accidentes son las distracciones», ha asegurado Pere Navarro, director general de Tráfico, para quien «era necesario insistir en el riesgo que supone andar mandando mensajes. Y lo mismo con el navegador. Si lo quieres usar, busca la dirección a la que vas antes de incorporarte al tráfico». En este sentido, el año pasado se contabilizaron otras catorce denuncias en la región por circular con un vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con una atención permanente.

Las denuncias por no llevar el cinturón de seguridad fueron 4.769 en la región en 2021. Una de cada cuatro víctimas mortales en las carreteras no lo tenía puesto

La nueva normativa ha traído más novedades, como el mayor castigo que se impone por no usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y demás elementos de protección o no hacerlo de forma adecuada, que se sancionará con cuatro puntos. En 2021, las infracciones contabilizadas en Extremadura por no abrocharse el cinturón fueron 4.769, a las que hay que sumar otras 371 por falta de un sistema de retención infantil adecuado y 198 relativas al casco y a otros sistemas de protección. El 26% de las víctimas mortales en accidente no llevaban puesto el cinturón.

De la misma forma, a partir de ahora será obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar de uno a otro cuando se proceda a sobrepasar a ciclistas o ciclomotores, a la vez que aumentan de cuatro a seis los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas. En 2021, las denuncias por no mantener la distancia de seguridad fueron 178 en Extremadura y las relativas a adelantamientos 320, si bien aquí las cifras de la DGT no desagregan cuántas de estas denuncias fueron relativas a ciclistas o ciclomotores.