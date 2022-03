La asignatura de Filosofía, la que enseña a los estudiantes a pensar, no desaparece del currículum educativo, pero si de la etapa obligatoria en la que los alumnos deben permanecer en las aulas. Con las nuevas normas aprobadas por el Gobierno central, la materia ya no se ofertará de base en 4º de Secundaria, sino que serán las comunidades autónomas las que decidan si esta asignatura estará dentro de la oferta de los institutos de cada región.

En el caso de Extremadura, la decisión es que habrá Filosofía como materia optativa en 4º de ESO, con el nombre de Introducción a la filosofía. Así lo indicaron este miércoles desde la Consejería de Educación y Empleo de la Junta.

Eso sí, quien no la elija y no continúe con la etapa de Bachillerato, pasará por el instituto sin haber estudiado nada de esta materia. En 1º y 2º de ESO sí se introduce una asignatura llamada Educación en valores cívicos y éticos (algo similar a la Educación para la Ciudadanía del Gobierno de Zapatero en 2006), pero que mezcla varios temas, de manera que la presencia de la Filosofía queda reducida en esos cursos a lo mínimo, por lo que no convence al profesorado.

Donde sí se impartirán estos conocimientos será en la etapa de Bachillerato, tanto en 1º como en 2º, esta vez como asignatura obligatoria para quienen sigan sus estudios por este camino y no opten por Formación Profesional (FP) o por dar por finalizados los estudios.