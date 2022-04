Ya no son Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), sino Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), un cambio con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere llamar la atención sobre su faceta silenciosa, porque al igual que el covid-19, también se pueden contagiar aunque no haya síntomas. Agustín Muñoz Sanz, infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (Uex), da algunas claves al respecto.

Lo primero el cambio de nombre: de ETS a ITS. ¿Cómo ve eliminar la coletilla de enfermedad? ¿Puede dar pie a que la gente se relaje aún más? Probablemente sea más acertado el segundo. No creo que el nombre influya nada en las conductas de las personas. Es un asunto meramente técnico. ¿La próxima pandemia será sexual? La ‘pandemia sexual’ lleva décadas ocurriendo. Pensemos en el Sida, que apareció oficialmente en 1981 y sigue en plena actividad. Lo que sucede es que ha cambiado el panorama pronóstico de forma extraordinaria. No soy adivino, pero todo hace pensar que los dos virus candidatos a relevar al que produce covid-19 serán un virus gripal, tal vez aviar, u otro coronavirus que ahora circula entre los animales. Es mejor no hacer predicciones porque solemos errar con frecuencia. ¿A qué se debe el aumento de las ITS? ¿Es preocupante? Es un asunto complejo porque está muy ligado a las conductas individuales y sociales. Basta citar los malos hábitos del consumo de sustancias adictivas. No hay modo de acabar. Si le añadimos aspectos educacionales, redes sociales, relajación de costumbres y otros, ya tenemos el cóctel. ¿Cuáles son las que más han aumentado y en qué edades o colectivos? Depende de muchas circunstancias. El herpes genital es muy frecuente en los universitarios americanos. La gonorrea y la sífilis dominan la escena de la prostitución. La gonorrea tiene muchos seguidores en la milicia y en la prostitución. La sífilis es un problema muy serio a nivel planetario, sobre todo cuando afecta a la mujer embarazada (sífilis congénita), y cuando no se diagnostica y progresa a formas graves. Respecto a la edad, naturalmente, se ceba en el rango de la sexualidad activa. ¿Qué síntomas presentan? ¿Pueden ser graves o mortales? Son muchas las enfermedades y muchos los síntomas. Lo grave de algunas es que son silenciosas, o discretas. Como norma, cualquier secreción uretral, una úlcera genital, sobre todo indolora (sífilis) o perigenital, o vesículas en las mismas zonas es muy sospechoso. Pero el dato más relevante, que lo conoce cada uno, es el del contacto sexual de riesgo. ¿Hasta qué punto influye el estigma social? En el mundo del Sida ha supuesto (y aún lo hace) un problema tremendo. He mejorado, pero aún falta mucho camino por recorrer. Existe estigma porque hay miedo, ignorancia, xenofobia, racismo e intolerancia. ¿Qué medidas cree que habría que tomar para un mayor control? Educación, educación y educación. Informar y formar. Y verlo como un problema de salud pública y no como una cuestión religiosa o ideológica.