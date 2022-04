La Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) advierte de que en los próximos días puede producirse un cierre «masivo» de gasolineras en la comunidad autónoma si no reciben de Hacienda el adelanto de las bonificaciones al combustible aprobadas por el Gobierno y que llevan aplicando desde el viernes de la semana pasada.

Por lo pronto, desde esta asociación se tenía información ayer de que al menos una decena de estaciones extremeñas no vendieron combustible al no poder hacer frente al anticipo de la ayuda. «Seguimos trabajando con mucha incertidumbre, con muchas dudas y poniendo nosotros los 20 céntimos por litro, que son mil euros diarios. Y si no llegan los adelantos en dos o tres días, pues cerraremos, porque no podremos pagar la próxima cisterna que nos venga», esgrimió Fernando Mena del Pueyo, presidente de Aresex, que argumentó que los márgenes con los que trabajan estas empresas «son muy pequeños y esto nos supera». La situación se hace más preocupante todavía con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y el aumento de los viajes por carretera que conllevará este periodo vacacional.

La bonificación estatal corre a cargo de las arcas públicas -excepto en el caso de las tres grandes, Repsol, Cepsa y BP, a las que el Estado devolverá 15 céntimos pero no el resto-, si bien las estaciones de servicio denuncian que solo adelantar temporalmente ese importe les genera importantes problemas de tesorería, por lo que Mena del Pueyo considera que hubiera sido más apropiado reducir el precio de los carburantes de automoción «descontando» una parte de los impuestos o haber facilitado a las empresas el anticipo con anterioridad al comienzo de la aplicación de la medida, en lugar de provocarles los problemas de liquidez que están sufriendo y que las están «estrangulando» económicamente. Además, señaló que, aunque cumplimentar el formulario de solicitud del anticipo es en sí «muy fácil», hay gasolineras que no han podido ni tan siquiera hacerlo por «alguna incidencia» en los datos, que son facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El también vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) resumió el proceso puesto en marcha por el Gobierno como «un caos» por la confusión que se ha creado entre los negocios. Destacó que el domingo «por fin conseguimos tener un interlocutor en el Ministerio de Hacienda» y que la disposición por parte de este departamento «es muy buena», pero recalcó que «todavía no ha llegado un duro a nadie» y que cada cisterna «vale 50.000 euros», un coste que hay que pagar a nueve días, detalló.

Por otro lado, el descuento de los 20 céntimos ha acentuado el ya habitual trasiego de vehículos portugueses a las estaciones de servicio extremeñas cercanas a la frontera para llenar el depósito, al aumentar más la brecha que existe entre los precios de los combustibles entre España y el país vecino. «Para el gasolinero de la frontera, si Hacienda le pagase, fenomenal, pero si no, se van a arruinar antes», sostuvo Mena del Pueyo, que se ofreció a intentar aclarar desde esta asociación «cualquier duda» que surja entre las estaciones extremeñas, asociadas o no, sobre la aplicación de la rebaja.

En la región operan alrededor de cuarenta estaciones de servicio de las denominadas ‘low cost’. En este sentido, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) adelantó ayer que estudia recurrir tanto a nivel nacional como comunitario el descuento aprobado por el Ejecutivo, ya que en su opinión este tiene una «responsabilidad patrimonial» en el perjuicio que está causando al sector. En un comunicado, esta patronal aseveró que «la asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas es ya un hecho incontestable». «Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recursos para ser su banco», remachó.

Nota aclaratoria

Además, esta asociación subrayó que ayer la Agencia Tributaria publicó «una nota aclaratoria en la que deja claro que el descuento ha de hacerse sobre precio de venta, y en consecuencia la mayor parte de las estaciones no lo están haciendo correctamente, pues su sistema informático no se lo permite, y tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno, por no haber hecho correctamente la liquidación». Del comunicado se desmarcaron dos de las cadenas integradas en Aesae, Ballenoil y Plenoil, que mostraron su apoyo a la medida del Gobierno.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, incidió en que el compromiso del Ministerio de Hacienda es pagar el adelanto durante esta semana. «Respecto a si están cobrando ya el anticipo solicitado, no dispongo de esta información, pero sí que el compromiso de la ministra de Hacienda era que a partir de esta semana se podría realizar ya el anticipo. Entiendo que si es a partir de esta semana, seguro que se está produciendo así», dijo la ministra.

Tanto la Generalitat Valenciana como el Govern balear han anunciado que darán créditos al 0% a las estaciones de servicio para que puedan adelantar la bonificación de 20 céntimos.