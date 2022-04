Las gasolineras extremeñas han comenzando a recibir ya las notificaciones de Hacienda en las que se les confirma el pago del anticipo de la bonificación del los veinte céntimos por litro de combustible aprobada por el Gobierno y que se ha venido aplicando desde el pasado viernes, si bien de momento sigue sin recibirse cantidad alguna, según ha confirmado esta mañana Fernando Mena del Pueyo, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex). Desde esta patronal se avisó ayer de que de no recibir a muy corto plazo los adelantos, muchas gasolineras tendrían que cerrar al no poder hacer frente a ellos, ya que suponen alrededor de mil euros diarios para estas empresas. “Ya respiramos algo”, ha resumido Mena del Pueyo, que confía en que los ingresos se hagan ya mañana como muy tarde, una vez que ya se han dado “las órdenes de pagar”. Ahora, ha añadido, “estamos trabajando con la gente que por diferentes motivos no ha recibido la carta para que nadie se quede atrás”. En esta situación se calcula que pueden estar alrededor de un 20% de estos negocios, que han tenido alguna incidencia informática o técnica relacionada con la información de ventas facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El presidente de Aresex recordó, en cualquier caso, que el anticipo, aun siendo cantidades importantes, no cubrirá el importe total que supondrán los descuentos, que tendrán vigencia hasta el 30 de junio, ya que se ha calculado a partir de un 90% de la media mensual de ventas notificada en 2021 por cada estación, que además “fue un año malo”, cifra que es la que se multiplica luego por 0,2. “No es el dinero que necesitamos para estar tranquilos del todo”, ha asegurado. Unas 2.900 en España En toda España, unas 2.900 gasolineras cobrarán entre hoy y mañana los anticipos de la bonificación de 20 céntimos en la venta de combustible que aprobó el Gobierno para frenar el alza de precios, informa Europa Press. Hasta el día de ayer, cerca de 3.500 gasolineras ya habían solicitado el anticipo a través del mecanismo puesto en marcha por la Agencia Tributaria desde su página web, por lo que el 80% de las que lo han solicitado, unas 2.900, lo cobrarán entre hoy y mañana, según ha adelantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hacienda estima que el coste presupuestario de esta medida, que se extenderá desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, alcanzará los 1.423 millones de euros. Los productos cuya adquisición da derecho a la bonificación son la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico. También da derecho a la bonificación la adquisición del aditivo AdBlue. Para solicitar el anticipo, las gasolineras deben presentar antes del 15 de abril, y posteriormente de manera mensual, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior, por el importe que resulte de aplicar el descuento al volumen de litros o kilogramos que se haya suministrado a los consumidores finales en el periodo de referencia, en cada ámbito territorial. El importe de este anticipo, que no podrá ser superior a los dos millones de euros ni inferior a los 1.000 euros, es compatible con las devoluciones parciales del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, así como con las ayudas directas para empresarios o profesionales especialmente afectados por la subida del precio de los carburantes que se contienen en el plan anticrisis.