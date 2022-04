La iniciativa legislativa en la que trabaja la Junta de Extremadura para intentar salvar del derribo el complejo Marina Isla de Valdecañas proponiendo al Congreso un cambio en la Ley de Suelo estatal, no va a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la comunidad como buscaba la administración, aunque no le haría falta por su mayoría absoluta.

Por ahora, el grupo Unidas por Extremadura ya se ha desmarcado de la propuesta. El diputado Francisco Macías adelantó ayer que están en contra porque el cambio que se plantea en la Ley de Suelo tiene una «orientación equivocada» y es un intento para salvar el complejo turístico y de ocio. Explica que todos los tribunales han sentenciado que no se tenía que haber hecho nunca y esta iniciativa es una nueva «huida hacia adelante», según Macías, que subrayó que no es cierto que en Extremadura no se pueda construir por el porcentaje que hay de suelo protegido. A su juicio la propuesta está en contra de la legislación europea y del desarrollo de la Ley del Suelo, «desautoriza a los tribunales» y «anula la separación de poderes».

Por su parte, el principal partido de la oposición, el Partido Popular aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Asegura que estudiará antes de fijar una posición. El diputado popular Javier Cienfuegos destacó que su partido está a favor de salvar Marina Isla de Valdecañas, pero aclaró que prefieren conocer al detalle la propuesta y no apoyarla «a ciegas», ya que debe hacerse con «seguridad jurídica». Cienfuegos recordó que el PSOE tiene aquí mayoría absoluta, por lo tanto todo lo que promueva saldrá adelante, e insistió en esperar a ver qué propuesta registran en el Congreso.

Quien sí confirma que está a favor de esta iniciativa legislativa que promueve la Junta de Extremadura es el grupo Ciudadanos. El portavoz, David Salazar, señaló ayer que van a apoyar cualquier iniciativa para mantener Marina Isla de Valdecañas y para impedir frenos al desarrollo regional, como ocurre con la Red Natura, para que en Extremadura puedan vivir las personas. Reseñó incluso que si hay que ir al Congreso para defenderlo lo van a hacer.

Por su parte, el diputado del PSOE Felipe Redondo explicó que están trabajando con los otros grupos parlamentarios para que Extremadura tenga «una voz única» y que la iniciativa estará lista «en breve». Insistió en que no se puede hablar de luchar contra la despoblación si luego la Ley del Suelo impide el desarrollo de cualquier actividad en la Red Natura, y este es el «espíritu» de la propuesta. Se trata de que haya un «término medio» para compatibilizar el desarrollo con el cuidado del medio ambiente, dijo.