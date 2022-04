La comisión de Educación celebrada ayer en la Asamblea abordó el programa experimental Aula 1-2, el cual acaba de sumar una segunda fase en febrero con la inclusión de 31 nuevas aulas y ya prepara el tercer salto a partir de septiembre.

Pero para la diputada del Partido Popular Pilar Pérez la implantación en la región no está siendo correcta. Aseguró que se están produciendo discriminaciones entre alumnos, familias y centros, ya que no se alcanza la gratuidad universal porque no está implantada en todos los centros de la comunidad. «Ha faltado un estudio previo de necesidad, planificación y negociación con todas las partes implicadas». Criticó, además, «competencia desleal» a los recursos de este tipo que ya existen tanto de forma privada como a través de los servicios municipales. Pérez aseguró que apoyan la extensión de la educación de 0 a 3 años pero que sea gratuita para todos los alumnos. «Si hay algo bueno, que se beneficien todos los extremeños sin discriminaciones», apuntó.

En su respuesta, el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, señaló que la gratuidad universal será progresiva, «no se puede producir de la noche a la mañana», y se ha empezado por igualar por debajo, «a los niños que no se escolarizaban por falta de medios de sus familias». Recordó que por ahora es un modelo mixto que debe convivir con escuelas infantiles privadas, servicios municipales y conveniados y señaló que las 31 nuevas aulas para 1 y 2 años que se abrieron en febrero están al 79,5% de ocupación. Se ofertaron 483 plazas en total y están cubiertas 384.