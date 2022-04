Las gasolineras extremeñas apoyan llevar a los tribunales el descuento de los 20 céntimos

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), la mayor patronal del sector en España, anunció ayer que recurrirá judicialmente la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada la semana pasada por el Gobierno y que está en vigor desde este último viernes. Esta confederación agrupa a cerca de 4.000 de las 11.650 estaciones de servicio del país, de las que más de ochenta están en territorio extremeño, integradas en la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), que ayer celebró una asamblea en Mérida en la que se respaldó la decisión.

«Pese a compartir el objetivo» de la normativa aprobada por el Gobierno, se indicó a través de un comunicado, «Ceees no puede estar de acuerdo en la forma en la que se ha diseñado y ejecutado esta medida». «La inseguridad jurídica a la que nos vemos sometidos es tal», se argumentó, que los empresarios del sector todavía desconocen de qué modo han de realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas durante el periodo en que va a estar en vigencia la medida (desde el 1 de abril hasta el 30 de junio). «Pero es que además no está nada claro cuál será el tratamiento fiscal de esos 20 céntimos, ni para las estaciones de servicio ni para nuestros clientes», se criticó.

En cuanto a los adelantos ingresados por Hacienda, Ceees consideró que «ya no son tales», por la demora con la que se han realizado, y que además «no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos y en algunas ocasiones se han abonado con errores, muchas veces clamorosos».

La asociación que agrupa a las estaciones automáticas también anunció el lunes que estudia medidas legales

A este respecto, la Agencia Tributaria estimó ayer que las órdenes de pago de anticipos a estaciones de servicio para el descuento de 20 céntimos en el precio del combustible alcanzarían en el transcurso de esa jornada las 3.600 por un importe de 220 millones de euros. Según explicó el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, durante la rueda de prensa para presentar la Campaña de la Renta 2021, esto supone que «más o menos» Hacienda habrá acordado la devolución de un 90% de las entradas de solicitud de estos anticipos que han enviado las gasolineras, informa Europa Press.

«No sabemos si estamos haciendo la cosas bien o mal [a la hora de aplicar los descuentos] o hasta cuándo nos llegará la liquidez», lamentó Fernando Mena del Pueyo, presidente de Aresex. En relación a este último aspecto, remarcó que las cantidades adelantadas toman como base el 90% de los ingresos medios mensuales del año pasado para cada estación, por lo que ya de inicio no cubrirían el mes completo. Y menos todavía, aseveró, teniendo en cuenta que las cifras corresponden a 2021 cuando debido a la mayor incidencia de la pandemia las ventas fueron «menores».

Por otro lado, señaló que «hay compañeros» en la región «que no han cobrado aún y que en dos o tres días no van a poder abrir porque no tendrán dinero para pagar la cisterna». En esta situación estimó que pueden encontrarse algo más de un 10% de sus asociados a pesar de haber logrado «pasar el filtro de la solicitud a Hacienda». Salvo esos casos, adelantó que la previsión es que el resto de estaciones de servicio funcionen con normalidad en Semana Santa en Extremadura.

Ya el lunes pasado la patronal que agrupa a las estaciones automáticas y ‘low cost’ (Aesae) adelantó que estudiaba llevar la norma que incluye la bonificación ante los tribunales, aunque tres de sus principales socios (Ballenoil, Plenoil y Autonetoil) se desmarcaron posteriormente.