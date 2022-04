El nuevo álbum de Rosalía no ha dejado indiferente a nadie. 'Motomami' es todo un éxito y Rosario Camisón, la abuela extremeña de San Vicente de Alcántara, no iba a ser menos. La nonagenaría, conocida en redes sociales como 'La Rosario', también se ha sumado a lo que puede ser ya un challenge viral de una de las canciones del último disco. El tema se llama 'Abcdefg' y se trata de un abecedario en el que la artista catalana asigna una palabra a cada letra.

Como no podía ser de otra manera, Rosario la ha versionado a su manera, con términos propios de su tierra, o "tierrina", como ella misma se refiere a Extremadura. El vídeo cuenta en Instagram con casi 24.000 reproducciones y atesora más de 2.000 me gusta.

"Una 'Motoyayi' habla extremeño", empieza diciendo en la grabación. "'A' de acho, de "ancá la abuela", continúa. La lista de palabras se alarga: "'C' de "chambergo", "'f' de "farraguas" o 'i' de ibérico; "'m' de 'marichocho', 'mijina', 'migas' o de 'm' de 'Motoyayi'. "'N' de "no me gusta como caza la perrina", 'q' de "qué chiquinino", 's' de "sa changao", son algunas de las expresiones más usadas en la región.

En el post publicado en Instagram, y del que detrás también se encuentra su nieto Gonzalo, asegura que "el disco del año no se podía quedar sin una versión muy de nuestra tierrina". "¿Conocíais todas las expresiones?", pregunta. Una vez más ha sido alabada por sus seguidores con reacciones como: "Me encanta. Qué grande eres". Otros comentarios han añadido aún más expresiones y uno de los usuarios dice: "Con 'c' de 'calzona'". Entre un sinfín de admiraciones lo que sí queda claro es que 'La Rosario' es única.