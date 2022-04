«La Zepa de Valdecañas no se ha cuestionado en ningún momento»

Una nueva pieza se cuela en el pleito judicial de Marina Isla de Valdecañas, una vez sentenciado su derribo total por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero. Y la introduce la Junta de Extremadura. Se trata de cuestionar por primera vez, quince años después de iniciarse el conflicto judicial, la catalogación oficial de la zona de la isla de Valdecañas como Zepa (Zona de Especial Protección de Aves), la base del conflicto. «Se ha presumido su existencia, pero lo cierto es que nunca se ha declarado la misma. No existe ningún acto, acuerdo o norma que haya declarado nunca la Zepa Embalse de Valdecañas. Y así lo ha reconocido expresamente la Junta de Extremadura». Este es uno de los argumentos que utiliza la promotora Marina Isla de Valdecañas SA y también la empresa Golf Valdecañas SA, en su recurso al auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que da un plazo de ocho meses a la Junta para elaborar el plan de derribo total y el desalojo del complejo turístico y residencial cacereño.

En este recurso, la promotora explica la información que le ha ofrecido la Junta, en la que reconoce que Valdecañas fue propuesta para su declaración como Zepa en 2003 por parte de la administración, «pero nunca llegó a producirse esa declaración» ni en el Consejo de Gobierno de la Junta ni llegó a publicarse en el Diario Oficial de Extremadura. Por lo tanto, insiste en que la aprobación posterior, en el año 2012, del Plan de Gestión de la Zepa Embalse de Valdecañas (que sí fue publicado en el DOE en diciembre de 2012) debe ser considerado nulo y solicita al TSJEx la supresión del auto, así como eliminar en las condiciones de ejecución cualquier referencia a la Zepa y a su plan de gestión «por considerarse inexistentes».

Preguntada por este asunto, desde la Junta de Extremadura rechazan realizar declaraciones. «Al tratarse de un proceso judicial abierto, no podemos proporcionar información», apuntan fuentes de la administración.

¿Recorrido judicial?

Por su parte, desde Ecologistas en Acción consideran que esta nueva pieza no debe tener ningún recorrido judicial a estas alturas del conflicto. Un letrado de la organización asegura que «la Zepa de Valdecañas no se ha cuestionado en ningún momento del proceso administrativo» y señala, además, que en estos momentos la discusión ya no es esa, sino la ejecución del derribo. No obstante, en Ecologistas sí admiten que el proceso de catalogación de la Zepa no fue entonces el mismo que ahora. Antes se realizaba a través de una «ficha» que la comunidad remitía al ministerio y este a la Comisión Europea. Y a través de esta vía, la Zepa de Valdecañas ya aparecía recogida por primera vez en 2004 en un listado de la Comisión Europea y así seguía constando en la última actualización de 2013. «No hay declaración expresa porque no se hacía así en ese momento, pero aparece en los listados de la Red Natura 2000 desde 2004 y hay un plan de gestión de esta Zepa de 2012, dando cumplimiento a la directiva europea de aves, que sí fue publicado en el DOE». Además, existe un decreto oficial de la Consejería de Agricultura del año 2015 por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, en el que se incluye la isla de Valdecañas en su anexo.

El Tribunal Supremo admite a trámite los recursos de nulidad contra el último fallo de demolición total

Desde la organización explican que en 2005 la Junta comunica a la promotora que va a construir en una zona Zepa y así se realiza la declaración de impacto ambiental. Insiste en que durante todo el proceso nadie ha puesto en cuestión este extremo: no se planteó tras la primera sentencia de derribo del 2011 e incluso se aceptó por parte de la Junta cuando el TSJEx dictó en 2020 solo la demolición parcial del complejo.

Con los argumentos de todas las partes sobre la mesa, el TSJEx no ha resuelto aún si admite los recursos contra el auto que fija el plan de derribo total de Valdecañas. Quien sí ha aceptado de momento revisar el caso es el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite los incidentes de nulidad presentados por la Junta y los propietarios y se espera que resuelva próximamente.