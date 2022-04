El turismo superará esta Semana Santa en Extremadura sus niveles previos al covid

Las ganas de viajar tras dos años de pandemia están ganando de momento a la inflación y a la incertidumbre provocada por la invasión rusa de Ucrania. Es lo que aseguró este pasado jueves José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la principal asociación turística a nivel nacional, durante la presentación del balance del primer trimestre de este año en el sector y de las expectativas empresariales para esta Semana Santa. En estas últimas, Extremadura aparece como una de las cinco comunidades autónomas en las que el turismo, una de las actividades económicas más golpeadas por el coronavirus, recobrará los niveles prepandemia. Si se cumplen sus pronósticos será, de hecho, la región en la que porcentualmente el incremento de las ventas de los alojamientos será mayor, con un 3,8% de auge respecto a las de 2019, mientras que el promedio estatal marcará un 4,4% de caída, según su encuesta de confianza.

En el conjunto del sector (teniendo en cuenta también ocio, distribución, transporte y alquiler de vehículos), las expectativas turísticas y empresariales para la Semana Santa 2022 se acercan al 90% de los niveles de ventas registrados en 2019 en España, «a pesar del complejo escenario aún vigente por los riesgos geopolíticos», se subraya desde esta patronal. Un buen comportamiento que se sustentará en gran parte en la positiva evolución de los destinos de turismo de interior como el extremeño

Las diferentes asociaciones extremeñas de empresas turísticas consultadas por este diario coinciden en estas previsiones halagüeñas . «Estaremos completos prácticamente la totalidad de los establecimientos», apunta Victoria Bazaga, presidenta de la Federación de Turismo Rural de Extremadura (Fextur), que añade que la media de pernoctaciones consecutivas rozará las tres (2,8), con las dos primeras noches «seguras». La elevada ocupación de los establecimientos rurales, subraya, será generalizada en toda la comunidad autónoma. «Es cierto que lo primero en llenarse son las zonas más conocidas», explica, como el norte de la provincia de Cáceres, la capital cacereña, Trujillo o Mérida, pero el nivel de ocupación también será altísimo en localidades como Zafra y Jerez de los Caballeros o comarcas como La Siberia o Llanos de Olivenza.

«Se ha perdido el miedo por la seguridad sanitaria, todos estamos más relajados y hay muchas ganas de viajar», esgrime Bazaga. Eso sí, el que llega continúa siendo un turismo «muy familiar y de pareja. No se ven todavía esos grupos heterogéneos de amigos o compañeros de trabajo que venían antes». La presidenta de Fextur señala que entre las empresas había «un poco de temor por la subida del carburante, porque aquí no hay otra forma de venir que en coche, pero es algo que de momento no hemos notado», aunque sí se aprecia cierta preocupación por los efectos de la crisis económica entre la clientela. «La gente pregunta mucho e intenta buscar el mejor precio», incide. El otro aliado de las empresas turísticas extremeñas para este periodo vacacional puede ser la climatología «Al no ser una Semana Santa excesivamente calurosa no tenemos la competencia de la playa», arguye. En cuanto a las principales procedencias de los visitantes, cita Madrid y Andalucía, pero también destaca que hay numerosas reservas de clientes del País Vasco y Navarra, «que siempre que hay más de dos días [de vacaciones] se mueven mucho a Extremadura». Tampoco falta la llegada de abundante «‘turismo paisano’», emigrantes residentes en otras comunidades autónomas que vuelven a su pueblo de origen durante las vacaciones y se albergan en casas y hoteles rurales

«Hay muchísimas ganas de viajar. La gente está deseando salir, sobre todo en Madrid», resalta Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura, que hace hincapié en que precisamente la comunidad madrileña seguirá siendo en los próximos días el principal «granero» para el sector turístico extremeño.

Martínez conviene en que esta Semana Santa la región volverá a moverse en niveles como los de antes de la irrupción del coronavirus. No obstante, matiza que, aunque «el turismo en Extremadura está creciendo, eso está claro», para dar continuidad a esa progresión «hay que seguir trabajando en ganar calidad y en que haya más infraestructura hotelera y oferta de ocio porque seguimos teniendo muy pocas habitaciones».

Igualmente, considera que la ocupación hotelera variará mucho estos días entre diferentes puntos de la geografía extremeña, y que mientras que en establecimientos como la mayoría de los del norte de la región o de las ciudades de Cáceres y Mérida se podrá colgar el cartel de completo, en otros como los de Badajoz capital «no se alcanzará ni el 50%».

«En el norte de Extremadura se van a recuperar los niveles de prepandemia e, incluso, se van a superar», asevera Ignacio Lozano, presidente de la Asociación del Turismo del Norte de Extremadura (Aturnex), que prevé que en estas comarcas se va «a acariciar el 100%» de ocupación. Lozano atribuye la mejora a dos factores. El primero es que la covid ha hecho que se valore «mucho más el turismo de interior que ofrecemos, porque se quieren espacios abiertos y naturaleza». El segundo, que el tiempo parece que va a acompañar.

Lozano pronostica que en la primera parte de Semana Santa, hasta mediados de la semana próxima, los niveles de ocupación se moverán en torno a un 70%, mientras que «en los días principales», desde el miércoles 13 hasta el domingo 17, se alcanzará «más de un 90%, que se puede ir incrementando porque siempre hay reservas de última hora». Más visitantes y también una previsión de mayor gasto en empresas como las de restauración, actividades o las que comercializan productos típicos, que confía en que se incremente «alrededor de un 5%». Por comarcas, la del Jerte, en la recta final de la floración de sus cerezos, es la que presenta mejores números.

La evolución al alza del sector turístico extremeño se prolongará, de acuerdo a las previsiones de Exceltur, el resto de la primavera, con una subida en las ventas prevista del 4,5% en el conjunto del segundo trimestre sobre las de 2019, de nuevo la mayor del país.