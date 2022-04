La llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia del PP nacional ha cambiado el esquema de juego de la derecha española para poner el partido en manos de los barones tras la etapa de poder casi absoluto de Pablo Casado. Y en Extremadura, José Antonio Monago ha pasado de estar negociando su salida con Madrid a poder dirigirla. No quiere despejar todavía la incógnita de la sucesión, pero lo que queda claro es que ha salido reforzado del congreso de Sevilla tras su nombramiento como presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP. De él, Feijoo ha dicho que necesita a alguien que «pueda apagar algún incendio» y que tenga experiencia en política autonómica y local.

-¿Se va o se queda?

-No confirmo ni una cosa ni la otra. Yo que soy una persona de este partido hace ya muchos años quiero escuchar a mi presidente nacional, cuál es su opinión. En función de eso, y lo que entienda yo que será lo mejor primero para Extremadura y luego para el partido, tomaré la decisión.

-¿Quién le gustaría que fuera su sucesor?

-No me corresponde a mí decirlo, porque la democracia de los partidos establece que esa sucesión se produce por un congreso, y yo soy muy respetuoso con los procesos de congreso de mi organización. Siempre lo he sido y siempre lo seré.

-Falta menos de un año para las elecciones autonómicas. ¿Habrá congreso en Extremadura?

-Claro, habrá en Extremadura y en todos los territorios que faltan. Lo va a haber.

-¿Apuesta por primarias o por un candidato de consenso?

-Me gustaría que hubiera consenso. A cualquier persona con sentido común le gustaría más el consenso que las primarias, pero las primarias están recogidas en los estatutos del partido y son perfectamente lícitas.

-¿Prefiere experiencia o renovación?

-Yo creo que la experiencia hay que tenerla siempre en cuenta. Alomejor estoy equivocado, pero creo que no. En el ámbito de la empresa, cuando una persona contrata a alguien para una responsabilidad importante (porque es muy importante la responsabilidad de presidir el PP, principal partido de la oposición ahora pero que ha sido partido de Gobierno de Extremadura), parece razonable que sea gente con experiencia. ¿Para qué se contrata a gente sin experiencia? Para tareas que no necesitan una gran responsabilidad, aunque también es necesario en una organización.

-¿Qué ha supuesto el congreso de Sevilla para el PP de Extremadura?

-Un congreso de unidad, en primer lugar, que era muy necesario. Y un congreso de ilusión donde se ha puesto de manifiesto que hay un liderazgo de una persona que va a llevar al partido, no me cabe ninguna duda, a que sea el partido del gobierno en España. Y ahí lo dicen ya los primeros sondeos de intención de voto. Ha habido un ascenso muy importante del PP y ahora mismo sería la primera fuerza política en España en número de escaños, según la última encuesta que hemos podido conocer.

-Ha estado al borde del final de su vida política. ¿Ha resucitado Feijoo a José Antonio Monago?

-Eso del final de la vida política no será porque yo no tenga voluntad ni vocación política, porque siempre la tenido, la tengo y la voy a seguir teniendo durante mucho tiempo. Eso no se pierde, la vocación política no se pierde, pasa como en el deporte. Cuando a uno le gusta pasan los años y sigue siendo amante del deporte. Y yo siempre he tenido vocación política. Pero es verdad que en esta plaza pública que es la política hay quien te entierra todas las mañanas y hay quien te quiere. Hablaba con una persona muy significada del PSOE, no voy a decir el nombre por respeto y porque además forma parte del gobierno. Y me decía:«hasta que no hemos escuchado alguna entrevista tuya no sabíamos lo que estaba pasando. Porque tú estabas llevando las riendas del partido, estabas dando la cara, llevando las sesiones de control parlamentario al presidente de la Junta...» Por mi forma de ser yo siempre cumplo mis obligaciones.

-¿Se vio acorralado por la dirección de Pablo Casado?

-Yo creo que las cosas ya han pasado y quiero mirar al futuro. No quiero seguir hablando de lo que ya he expresado. Es importante para este partido mirar al futuro y mirar al interés general de los ciudadanos que es lo que nos tiene que mover. Agua pasada no mueve molinos. Soy una persona además que no guardo rencor a nadie, me lo enseñaron así en mi casa, ni voy con una libreta anotando los agravios en la vida. Me gusta hacer amigos y me gusta mirar con perspectiva de futuro.

-¿Cuál fue el detonante para que se diera cuenta de que estaba pasando algo y además grave?

-El detonante fue ver en los medios de comunicación a miles de personas manifestándose en la puerta de nuestra sede. Miles depersonas, no uno ni dos ni 300 ni 400. Miles de personas. Cuando un partido que es de gobierno en España, muchas comunidades autónomas y miles de ayuntamientos, ve que hay un divorcio de una parte de la ciudadanía y se expresa con miles de personas a las puertas de su sede pues dice: «algo hemos hecho mal».

-¿Teme que en Extremadura pase algo parecido?

-No sé por qué tiene que haber miles de personas en la puerta de la sede. No creo que aquí haya un divorcio como había de la militancia, un divorcio de los máximos dirigentes, de los editoriales medios de comunicación, un divorcio a todos los niveles.

-¿Qué cree que hizo mal Pablo Casado?

-No voy a hablar de Pablo Casado, de lo que ha hecho mal o no, ahí está la hemeroteca. No vengo a hablar del pasado.

-Feijoo ha dicho que para ocupar el puesto que le ha encomendado «hay que conocer al PP» y que se necesita «a alguien que pueda apagar algún incendio que pueda provocarse». ¿Cómo afronta esta responsabilidad?

-Es una responsabilidad, porque el presidente del Comité de Derechos y Garantías tiene que ser una persona que conozca muy bien la organización. Y no me gusta presumir de nada, pero creo que por los años que llevo conozco bien esta casa e intentaré aplicar el sentido común. Intentaré ser lo más ecuánime posible con esa brújula, que derechos y garantías no tenga que formar parte del día a día de nuestra organización

-¿Ha hablado con Guillermo Fernández Vara de los últimos acontecimientos? ¿Qué le ha dicho?

-He tenido oportunidad y sé que sus buenos deseos son sinceros, igual que yo me he alegrado cuando a él le han pasado cosas positivas y cuando él ha tenido a sus nietas. Lo cortés no quita lo valiente y en la vida uno no puede estar todo el día con el cuchillo afilado. Cuando a uno le va bien los otros se tienen que alegrar. Otra cosa es que no me desee muchos éxitos electorales, porque eso va en detrimento de los éxitos del partido socialista.

-¿Está en disposición el PP de Extremadura de arrebatar la mayoría absoluta al PSOE?

-En Extremadura tiene que trabajar y se están dando condiciones para ello. Entre otras cosas porque los grandes proyectos que había en Extremadura y que habían generado mucha ilusión se nos han caído. Esa gigafactoría o fábrica de baterías de coches se ha caído, Elysium no llega, la azucarera tampoco… Los grandes proyectos que había, que eran grandes ilusiones, subidas del PIB varios puntos... Pues todo se ha caído. Y ahora lo único que se nos ha ofrecido con cierta entidad es que vamos a resolver los trámites administrativos, después de 40 años, en tres meses. Así no podemos darle trabajo a todas esas personas que están desempleadas, a todo ese colectivo que no accede al mercado laboral, y no podemos incrementar el nivel de renta de los extremeños que es de los más bajo del país. Todos los anuncios, todas esas ilusiones se han desvanecido y eso siempre es una oportunidad para la oposición. Y la alternativa a todo eso es el PP

-¿Pactarían con Vox en Extremadura?

-Vox no está en el Parlamento regional y no me puedo plantear algo con alguien que no está en el parlamento regional. Es como si me pregunta: ¿Pactaría con Bildu? Es que Bildu no está en el parlamento regional. Vox podrá estar, pero ahora no parece que esté. Es verdad que en otros sitios sí ha entrado, pero en Extremadura no forma parte de la realidad del mapa electoral extremeño. Me habla de un futurible que a día de hoy no se da.