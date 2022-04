Las solicitudes relacionadas con la aperturas de pozos en Extremadura no han dejado de crecer en los últimos años, mientras se ha estrechado también la vigilancia para evitar que proliferen las extracciones ilegales de agua; por un lado por el daño que suponen para los acuíferos, y por otro por el riesgo que entrañan si no se ejecutan correctamente. Solo en la cuenca del Guadiana a su paso por Extremadura, la más comprometida por la escasez de agua (tras las últimas lluvias está al 29,03%), se reciben cada año una media de 1.350 solicitudes. De ellas un millar son solicitudes de inscripción de aprovechamiento por disposición legal (estos son los que se autorizan para consumos de agua por debajo de 7.000 metros cúbicos anuales), principalmente para abastecimiento de segundas residencias y una limitada actividad agrícola; y las otras 350 son solicitudes de concesión. «En general, durante los últimos años se viene observando un aumento exponencial de las solicitudes de inscripción y concesión de aguas subterráneas respecto a periodos anteriores», señalan desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Al mismo tiempo que se ha ido incrementando esa demanda, ha crecido también la alerta sobre la disponibilidad de agua en el futuro. Según Greenpeace, el 44% del agua subterránea en España está en riesgo y en un estudio de la World Wildlife Fund (WWF) se alerta de una sobreexplotación de acuíferos que es más intensa en la provincia de Badajoz, donde están en un nivel de riesgo que va a de moderado a severo.

¿A menos lluvia, más pozos?

¿El aumento de la demanda está relacionado con la escasez hidrológica? Según los datos de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, es una de las principales causas, pero no la única. Señalan especialmente al aumento de la vigilancia a raíz del trágico suceso en la localidad malagueña de Totalán (en 2019), en el que un niño murió tras quedar atrapado en el interior de un pozo perforado en una explotación familiar. Esa vigilancia del Seprona ha llevado a incrementar el interés de muchos por regularizar actuaciones que no requerían de permiso previo. Pero otra causa es también el incremento de las exigencias para el cobro de subvenciones agrícolas: a partir del próximo año será obligatorio acreditar las concesiones de agua para riego para poder acceder a las ayudas de la PAC.

La sobreexplotación de acuíferos es especialmente acusada al sur de la región, según un estudio de WWF

«La escasez hidrológica preocupa especialmente a las comunidades de regantes de aguas reguladas por embalses que empiezan a sufrir restricciones derivadas de la falta de recursos por la sequía», según apuntan. Y en estas zonas no es posible otorgar nuevos recursos de origen subterráneo, según se establece en la Ley de Aguas, puesto que podría suponer un perjuicio para el resto de usuarios «y una incoherencia el principio de uso eficiente del agua, al comprometer agua de dos orígenes diferentes para un mismo uso», argumentan. El derecho de uso de las aguas por disposición legal (menos de 7.000metros cúbicos/año), es incompatible con cualquier otro aprovechamiento reconocido.

La mayoría de las solicitudes son para usos agrícolas, ganadero o industrial y también para segundas residencias, aunque estos últimos tienen una menor demanda de agua. Solo le regadío supone el 80% del agua consumida en esta cuenca, según apuntan.

La vigilancia se ha ido estrechando también en los últimos años para controlar la proliferación de recursos ilegales. No hay datos de los pozos existentes, aunque algunos estudios los cifran en más de 30.000 en la región. Desde 2019 se han detectado unos 200 pozos ilegales en Extremadura. Solo en el Guadiana, se han constatado una media de 50 aperturas ilegales de pozos cada año desde ese momento y la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres señala otra veintena entre sus actuaciones en ese periodo.

Denuncias y sanciones

Fue en 2019 cuando comenzó a intensificarse la vigilancia para detectar aperturas irregulares o sin permiso con campañas específicas a cargo del Seprona. En este tiempo se han llevado a cabo en toda España dos operaciones específicas para perseguir la apertura de pozos o la creación de balsas sin permiso. En la primera de ellas, en el año 2019, se detectaron 158 actuaciones irregulares en Extremadura. En el caso de la Comandancia cacereña han iniciado casi medio centenar de denuncias en ese periodo, 23 de ellas por la apertura de pozos sin la preceptiva autorización administrativa.

El Seprona lleva 3 años vigilando de forma intensa las irregularidades. Acaba de iniciar otra campaña de controles

La potestad sancionadora la tienen en todo caso las confederaciones y por ello todas las denuncias interpuestas son remitidas a ellas. La Confederación Hidrográfica del Tajo es la que controla la cuenca que domina la provincia de Cáceres. No ha respondido a las preguntas de este diario y en las memorias anuales que tienen publicadas, los datos se remontan al año 2019. Entonces se gestionaron 23 expedientes relacionados con alumbramientos no autorizados y uno con pozos ilegales.

Entre las empresas que realizan este tipo de actuaciones , en todo caso, la situación que describen para este año es de parálisis. No es lo normal y lo atribuyen a dos causas principales; una de ellas es «que la gente no puede pagarlo y está apurando esperando a que la falta de lluvia que ha habido se solucione» y la otra razón, es «la lentitud en los procesos que requieren solicitud». «Este año hemos hecho pozos de solicitudes que se habían presentado hace dos años y no han tenido respuesta hasta ahora», señalan en Sondeos Villafranca.

Sobre esa demora se quejaron también esta semana desde la organización agraria UPA-UCE, que denunció retrasos de hasta 10 años en la resolución de los expedientes, lo que lleva a que algunos sean denegados porque los criterios del estado de la masa de agua han cambiado en ese tiempo.