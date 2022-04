El extremeño, un modelo energético exportable

Extremadura no solo es una región exportadora neta de energía, también cuenta con un modelo de operar, gracias a la colaboración público-privada, que debería implementarse en todo el territorio nacional. Esta es una principales conclusiones de la primera mesa redonda de ‘Futuribles’, que profundizó en el papel de la región en el panorama energético nacional. Así lo confirmó Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables, quien aseguró que en la compañía «nunca habíamos conocido una agencia regional que tenga un comportamiento promotor como Extremadura».

Tras alabar la fluida colaboración público-privada y calificar la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad como una «consejería modélica gracias a Olga García», explicó que en Italia poner en marcha una fotovoltaica requiere de cinco años de trámites, mientras que en Extremadura solo se necesitan entre 12 y 14 meses. Solamente en el periodo 2020-2025, Iberdrola habrá instalado más de 2.800 MW renovables en Extremadura, con una inversión por encima de los 1.700 millones de euros. Estos proyectos habrán generado en el quinquenio unos 7.400 empleos.

Por su parte, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, defendió el papel que cumple la Central Nuclear de Almaraz (CNA), que supone el 6% de la energía eléctrica española. Aseguró alegrarse del «auge fotovoltaico» que vive la región, a la que calificó como «una exportadora neta de energía, pues el 9,5% de la energía eléctrica procede de Extremadura, correspondiendo cerca del 90% a la central de Almaraz». En cuanto al cierre de la CNA afirmó que está incluido en el Plan Nacional de Energía y Clima, pero que «es eso, un plan», no dio fechas concretas, y defendió este tipo de generación de energía que «se produce siempre y a todas horas. No podemos prescindir de esta tecnología base y, por favor, no nos acogoten a impuestos», concluyó.

Tecnologías no emisoras

Rafael Sánchez Durán, director general para Andalucía y Extremadura de Endesa, recordó que la empresa ha puesto en marcha en la región «ocho parques construidos a la velocidad de la luz». «Extremadura es el modelo local y autóctono por el que tenemos que apostar y que toda España debe adquirir. Nuestro objetivo es duplicar el parque instalado de renovables. La única variable ahora es apostar por tecnologías no emisoras. El futuro va a ser eléctrico, debemos electrificar las ciudades y la industria», agregó. Endesa, a través de su filial de infraestructuras y redes e-distribución, ha llevado a cabo en 2021 unas actuaciones especialmente dedicadas al refuerzo de las infraestructuras eléctricas, el aumento de la potencia y la digitalización de las redes de distribución. Estas actuaciones han supuesto una inversión cercana a los 16 millones de euros.

Entre las principales medidas adoptadas por la compañía se encuentra la digitalización de las redes de distribución. En concreto en la provincia de Badajoz Endesa ha instalado 22 centros de transformación dotados de la última tecnología y 128 telemandos.