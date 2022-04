Primer día sin mascarillas con cautela

Dos años después, muchos han vuelto a verse las caras al completo en espacios interiores, aunque son más los que, de momento, guardan cautela y prefieren ir despojándose de las mascarillas poco a poco. A primera hora de la mañana de ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el decreto que pone fin a la obligación de usar esta protección en interiores (salvo en centros sanitarios, sociosanitarios, farmacias y transporte público) y empezó la liberación en bares, comercios, gimnasios, cines, peluquerías.... y especialmente en uno de los esos lugares donde no se ha dado ninguna tregua a la mascarilla y se ha vigilado de cerca su uso durante estos dos largos años de pandemia de covid: los centros educativos.

«Tenía deseos de liberación después de tanto tiempo de precaución, estaba deseando quitármela y retirar esta barrera que en los centros priva la comunicación verbal y no verbal», contaba en la mañana de ayer José Luis Díaz, profesor de Formación Profesional en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres. Decía que no ha tenido que meditar esta decisión, lo tenía claro, aunque sí ha sido raro entrar en el centro por primera vez sin mascarilla: «la inercia te lleva a pensar ‘a dónde vas así tan desprotegido’. Es un paso que tenía que llegar, tenía realmente ganas y aunque uno tiene también sus reparos, si vuelve a ser necesario ponérsela, pues nos la pondremos, pero de momento vivo la retirada con ilusión y esperanza». Entre sus alumnos, contaba que la mitad ya se había despojado de esta protección: «hay rostros que no había visto completos en mi vida».

Este docente era ayer de los pocos con el rostro libre en la sala de profesores, a rebosar durante el recreo. «Es un día importante y alegre, pero yo la voy a seguir llevando. Creo que tiene que haber un tránsito e iré quitándomela poco a poco porque no estamos acostumbrados», señala Gema Cerezo, profesora de Artes Plásticas de este instituto cacereño.

Inseguridades

Mayor disparidad se vio ayer entre el alumnado. «Hay jóvenes que tenían muchas ganas de quitárselas, pero otros a los que les va a costar más, no sé si por complejos o inseguridades propias de la edad o por vergüenza, pero algunos van a seguir escondidos ahí un tiempo más», destacaba la docente.

«Hay jóvenes con muchas ganas y otros a los que les va a costar por inseguridad»

Entre los que decidieron mantener el tapabocas, estaba Daniel Hagag, alumno del ciclo de Peluquería del Virgen del Guadalupe, que seguirá protegido porque es una persona de riesgo. «Tengo asma y mucha alergia y cualquier enfermedad respiratoria, sea covid o no, me puede afectar bastante. Me da mucho miedo, así que voy a seguir llevando mascarilla», contaba durante el recreo. Todo lo contrario que María José, alumna de otro ciclo formativo, que ayer ya llegó al instituto sin protección. «Estaba deseando que llegara este día porque la mascarilla me agobia mucho, parece que me falta el aire y no ha sido fácil llevarla todo este tiempo. Además, uso gafas y se me empañaban todo el rato», explica, aunque admite que le da un poco de miedo que vuelva a repuntar los casos, «pero dicen que se ha quedado ya como una gripe».

A su lado, Alejandro y Carmen llevaban la mascarilla a medias, colgada de la oreja o en la barbilla. «Es que con ella tienes la sensación de que no rindes tan bien en clase como sin ella, pero también se hace raro quitársela del todo. De cualquier manera es una alegría poder dejar de usarla».

Los más pequeños

En los colegios, en el primer día sin mascarilla se mantuvo también la disparidad y la cautela. En el Francisco Pizarro de Cáceres alrededor del 80% del alumnado seguía usando ayer la protección y los docentes en su totalidad. La pequeña Irene, de 2º de Primaria, contaba tímidamente que se estaba mucho mejor sin mascarilla y que tenía muchas ganas de quitársela aunque la mayoría de sus compañeros de clase optaron ayer por llevarla. Pero ella estaba feliz. «No hemos notado mucho el cambio en este primer día, aunque sí se han relajado más en la clase de Educación Física y en el recreo y seguro que cuando vayan pasando los días y llegue el calor se irán viendo menos mascarillas», valoraba Javier Calderón, jefe de estudios de este colegio cacereño situado en el barrio de El Perú. De momento, el resto de medidas de protección en el colegio, como la señalización o los recreos separados por grupos, se van a mantener lo quedan de curso.

«El supermercado lo frecuenta mucha gente y la mayoría ha optado por traer protección»

Fuera de los centros educativos, más cautela y contrastes en otros espacios interiores de la ciudad, como en uno de los supermercados Tambo, donde a duras penas se veían clientes sin mascarilla y la única que había sin ella a ultima hora de la mañana, Ana, tuvo que preguntar antes de entrar al ver a la mayoría con ellas. «Venía de la calle hablando por teléfono y he entrado del tirón sin mascarilla, pero vamos que la llevo a mano porque si hay mucha gente me la pongo de momento, pero la verdad es que ya estoy muy cansada de mascarillas». El 90% de las personas que pasaron ayer por este establecimiento lo hicieron protegidos, al igual que todos los empleados a pesar de no tener indicación expresa de la empresa. «Hoy es un día normal como otro cualquiera, creo que se necesita tiempo para ir quitándolas, pero tan respetable es el que se la quiera quitar ya como el que la siga usando», zanjaba el encargado, Vicente Iglesias.