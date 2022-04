Sus señorías se quitan la mascarilla a medias

Jueves de pleno en la Asamblea de Extremadura y por primera vez en dos años sin mascarillas, aunque solo a medias. La incertidumbre ha sido la tónica general al inicio de la jornada entre diputados, periodistas y trabajadores por las dudas sobre si efectivamente era obligatorio llevarla o no, y finalmente en la mayoría de los casos unos y otros han optado por acceder al hemiciclo con el tapabocas puesto.

Curiosamente, uno de los pocos que no lo ha hecho ha sido el consejero de Sanidad, José María Vergeles, si bien a los pocos minutos, tras una conversación con el también socialista Miguel Ángel Morales, ha optado por ponérsela.

Los servicios de prevención de riesgos laborales de la Cámara autonómica aún no han elaborado el nuevo protocolo que determinará si es obligatorio o no llevarla y en qué casos y hasta entonces, confirman fuentes de la Asamblea, "está vigente lo que recoge el Boletín Oficial del Estado". Y lo que recoge el boletín oficial del Estado es que no es obligatorio llevarla en espacios cerrados. En la sesión de este jueves había por tanto libertad para decidir y a la espera de ese nuevo protocolo, el arranque de la sesión se ha movido entre la incertidumbre y la expectativa por la decisión del otro.

Hasta ahora, el uso de mascarilla era obligatorio en el hemiciclo (y el resto de la Asamblea) y opcional en la tribuna.

Así, mientras que todos los miembros de la Mesa permanecían con la mascarilla puesta, el propio Vergeles y la consejera de Agricultura, Begoña García, accedían al hemiciclo sin ella. Después se han dado corrillos con y sin mascarilla, siendo los grupos parlamentarios de Unidas por Extremadura y el PSOE los más reacios a destaparse.